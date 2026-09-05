दिल्ली-NCR में आज आंधी-तूफान के साथ होगी तेज बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

देश के कई हिस्सों में आज यानी 5 सितंबर को बारिश का दौर जारी रहने वाला है. इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है. कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है.
मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से और उससे सटे दक्षिणी उत्तर प्रदेश के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. इसके असर से पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज भी भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. पूर्वी मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश हो सकती है. पश्चिमी मध्य प्रदेश में 6 सितंबर तक और पूर्वी मध्य प्रदेश में 8 सितंबर तक कई जगहों पर बारिश जारी रह सकती है.
उत्तर-पश्चिम भारत में भी बारिश का असर रहेगा. आज हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. उत्तराखंड में 10 सितंबर तक कई जगहों पर बारिश जारी रहने की संभावना है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6 सितंबर तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 8 सितंबर तक बारिश का दौर बना रह सकता है.
दिल्ली में आज क्या रहेगा हाल
दिल्ली में आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. सुबह से दोपहर से पहले तक कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की एक-दो बौछारें पड़ सकती हैं. इस दौरान आंधी-तूफान के साथ बिजली कड़कने की भी संभावना है. दोपहर से शाम के बीच कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी और बिजली चमक सकती है. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. ज्यादातर जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है.
इन हिस्सों में भी बारिश के आसार
पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान है. बिहार में 5-6 सितंबर और 10 सितंबर को कई जगहों पर बारिश हो सकती है. वहीं, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 8 सितंबर तक अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश की संभावना है.
पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश का दौर जारी रहेगा. अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 4 से 10 सितंबर तक अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज गरज के साथ बिजली और तेज हवाएं चलने का अनुमान है.
इन इलाकों में हवा की रफ्तार 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और झोंकों के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है. कर्नाटक के उत्तरी और दक्षिणी अंदरूनी हिस्सों में भी 6 सितंबर तक तेज हवाएं चल सकती हैं.