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Rajasthan Vs Maharashtra Wildlife: अक्टूबर में लेना है जंगल सफारी का मजा? जानें राजस्थान या महाराष्ट्र में से कहां जाना होगा बेस्ट

अक्टूबर में वाइल्डलाइफ ट्रिप के लिए राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों बेहतरीन ऑप्शन हैं. जहां राजस्थान रणथंभौर के बाघों, केवलादेव और ताल छापर के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, वहीं महाराष्ट्र ताडोबा के टाइगर रिजर्व और नांदूर मधमेश्वर के प्रवासी पक्षियों के साथ पश्चिमी घाट का अनोखा मजा मिलेगा.

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जंगल सफारी के लिए अक्टूबर बेस्ट मंथ होता है. (PHOTO:AI)
जंगल सफारी के लिए अक्टूबर बेस्ट मंथ होता है. (PHOTO:AI)

Rajasthan Vs Maharashtra Wildlife: बारिश का मौसम जाने के बाद अक्टूबर का महीना घूमने के लिए सबसे बढ़िया होता है, इस मौसम में सारे एक्टिविटी स्पोर्ट्स ओपन हो जाते हैं. इसके साथ ही मौसम भी साफ हो जाता है और न तो भीषण गर्मी होती है न ही ठंड. इसलिए अक्टूबर का महीना आते ही लोग ट्रिप प्लान करने लगते हैं, इसी वजह से अक्टूबर का महीना भारत में वाइल्डलाइफ ट्रिप के लिए खास माना जाता है. मौसम में साफ होते ही कई पक्षी भारत की वैटलेंड में वापस आने लगते हैं और इसलिए सफारी का मजा लेने के लिए लोग इस मौसम में सबसे ज्यादा दोस्तों और परिवार के साथ ट्रिप प्लान करते हैं. 

अक्टूबर के महीने में जंगल सफारी में खुलने लगते हैं, इस मौसम में जंगली जानकर से लेकर रेयल पक्षी भी देखने को मिल सकते हैं. ऐसे में अगर आप अक्टूबर में वाइल्डलाइफ ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों ही शानदार ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही जगहों का एक्सपीरियंस काफी अलग हो सकता है.

अगर आप सोच रहे हैं कि राजस्थान और महाराष्ट्र में से कौन-सी जगह जाना चाहिए? तो आइए हम आपको बताते हैं कि इन दोनों जगहों में से आपको कहां जाना चाहिए और आपको वहां पर क्या-क्या देखने को मिलेगा. 

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राजस्थान में अक्टूबर की वाइल्डलाइफ ट्रिप

राजस्थान का नाम आते ही सबसे पहले रणथंभौर और टाइगर सफारी का ख्याल आता है. अक्टूबर में मॉनसून के बाद कई इलाकों में सफारी सीजन दोबारा शुरू होता है. रणथंभौर में बाघ देखने का एडवेंचर तो है ही, लेकिन जंगल सिर्फ टाइगर तक सीमित नहीं है. सफारी के दौरान तेंदुआ, सांभर, स्लॉथ बीयर और कई तरह के पक्षी भी नजर आ सकते हैं.

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अगर आपको बर्ड वॉचिंग पसंद है तो भरतपुर का केवलादेव नेशनल पार्क भी आप जा सकते हैं, इसके साथ ही इस समय यहां का सुहावना मौसम भी आपको काफी पसंद आएगा. एक तो अक्टूबर से यहां सर्दियों में आने वाले प्रवासी पक्षियों को आना-जाना भी बढ़ने लगता है. 

राजस्थान के उत्तर-पूर्व में चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील में स्थित ताल छापर अपने खुले घास के मैदानों और ब्लैकबक के लिए जाना जाता है. यहां पक्षियों के साथ खुले मैदान में घूमते काले हिरण देखने का अलग एक्सपीरियंस होता है.

महाराष्ट्र में अक्टूबर की वाइल्डलाइफ ट्रिप

मॉनसून में महाराष्ट्र के किलो से अलग ही नजारे देखने को मिलते हैं, लेकिन अक्टूबर में भी महाराष्ट्र के जंगलों को करीब से देखने के लिए अच्छा मौका देता है.  ताडोबा-अंधारी टाइगर रिजर्व टाइगर सफारी के लिए मशहूर है, लेकिन महाराष्ट्र की वाइल्डलाइफ इससे कहीं ज्यादा बड़ी है.

नांदूर मधमेश्वर को महाराष्ट्र का भरतपुर भी कहा जाता है. यहां सर्दियों के मौसम में प्रवासी पक्षियों की आना शुरू हो जाता है. इस मौसम में ही यूरोप, मध्य एशिया और साइबेरिया से आने वाले कई पक्षी यहां के वेटलैंड्स में देखे जा सकते हैं.  महाराष्ट्र में जंगल, वेटलैंड्स और पश्चिमी घाट के अलग-अलग लैंडस्केप आपकी इस ट्रिप को परफेक्ट बना देते हैं.  

राजस्थान या महाराष्ट्र, अक्टूबर में कहां जाएं?

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अगर आपकी प्रॉयोरिटी टाइगर सफारी है तो राजस्थान में रणथंभौर और महाराष्ट्र में ताडोबा दोनों ऑप्शन देखे जा सकते हैं. वहीं बर्ड वॉचिंग पसंद है तो राजस्थान का केवलादेव और ताल छापर, जबकि महाराष्ट्र का नांदूर मधमेश्वर सबसे बेस्ट है.

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