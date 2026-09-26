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Asian Games 2026: कबड्डी में आ गया एक और गोल्ड, पुरुष टीम ने भी फाइनल में ईरान को पटका

ईरान के खिलाफ पहले हाफ में पिछड़ने के बाद भारत ने आक्रामक खेल दिखाते हुए दूसरे हाफ में जोरदार वापसी की. भारतीय खिलाड़ियों ने आज दिन का दूसरा और एशियन गेम्स 2026 का चौथा गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया है.

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कबड्डी में भारत ने दिखाया दम. (PHOTO: AP)
कबड्डी में भारत ने दिखाया दम. (PHOTO: AP)

एशियन गेम्स 2026 के फाइनल मुकाबले में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने इतिहास रचते हुए एक बार फिर से गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है. खिताबी मुकाबले में भारत का सामना हमेशा की तरह मजबूत मानी जाने वाली ईरान की टीम से था. 

मुकाबला इतना रोमांचक और सांस रोक देने वाला था कि आखिरी पलों तक हर किसी की धड़कनें तेज थीं, लेकिन अंत में भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी सूझबूझ और ताकत के दम पर बाजी पलट दी. भारत ने यह मुकाबला 39-35 के अंतर से जीतकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया.

मैच की शुरुआत से ही दोनों टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिली. ईरान के खिलाड़ियों ने भारतीय डिफेंस पर शुरुआत में दबाव बनाया और पहला हाफ खत्म होने तक ईरान 18-17 से मामूली बढ़त पर था. ऐसा लगा कि मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ के खिलाड़ी एक-एक पॉइंट के लिए पूरी ताकत झोंक रहे थे.

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जैसे ही खेल का दूसरा हाफ शुरू हुआ, भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी रणनीति बदली. कप्तान सुनील कुमार के नेतृत्व में टीम ने शानदार वापसी की.

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अर्जुन देशवाल, असलम इनामदार और बाकी रेडर्स ने समझदारी से खेलते हुए ईरानी डिफेंस को तोड़ना शुरू किया. मैच के आखिरी कुछ मिनटों में भारतीय डिफेंस ने गजब का प्रदर्शन करते हुए ईरान को 'ऑल आउट' कर दिया, जिससे भारत को एक सुरक्षित बढ़त मिल गई.

इसी दिन महिला कबड्डी टीम ने भी ईरान को हराकर देश के लिए गोल्ड मेडल जीता था और अब पुरुष टीम ने भी वही कमाल दोहराकर देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है.

एशियन गेम्स 2026 में भारत का यह चौथा गोल्ड मेडल है. पूरे देश में इस जीत के बाद जश्न का माहौल है और फैन्स सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं.

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