'बद्रीनाथ धाम में बिना परमिशन बड़ा इवेंट कैसे हुआ?', चमोली DM ने कमांडिंग ऑफिसर को भेजा नोटिस

उत्तराखंड में चमोली के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) गौरव कुमार ने गढ़वाल स्काउट्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल शांतनु को नोटिस जारी किया है. उनसे प्रशासन से पहले से इजाज़त लिए बिना श्री बद्रीनाथ धाम में एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है.

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नोटिस में ज़िला मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस कार्यक्रम में भारी भीड़ जुटी थी और बद्रीनाथ धाम में तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था.

डीएम ने कहा कि श्री बद्रीनाथ धाम आस्था का एक पवित्र केंद्र है और इसकी धार्मिक पवित्रता और गरिमा बहुत ज़्यादा है. उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से मंदिर में होने वाली पूजा-अर्चना और अनुष्ठानों में बाधा आ सकती है.

ज़िला मजिस्ट्रेट ने गढ़वाल स्काउट्स के कमांडिंग ऑफिसर से यह स्पष्ट करने को कहा है कि प्रशासन से ज़रूरी इजाज़त लिए बिना बद्रीनाथ धाम में ऐसा कार्यक्रम क्यों आयोजित किया गया.

बता दें, कुछ दिन पहले बद्रीनाथ धाम में एक कल्चरल फेस्टिवल हुआ था. इसमें सिंगर प्रियंका मेहर का भी एक शो था. शो के बाद इसके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे. वीडियो को लेकर लोग सवाल उठाने लगे कि बद्रीनाथ धाम जैसे शांत, पवित्र और आध्यात्मिक माहौल वाले स्थान पर ऐसे कार्यक्रम नहीं होने चाहिए.

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बद्रीनाथ धाम में 19 और 20 सितंबर को देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव 2026 का आयोजन हुआ था. यह कार्यक्रम बद्रीनाथ के टूरिस्ट प्लाजा में किया गया, जो मंदिर से सटा हुआ एरिया है. 'हमारी विरासत, हमारा भविष्य' विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में लोक संगीत, नृत्य, हस्तशिल्प और अन्य सांस्कृतिक शो हुए.

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