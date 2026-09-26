पहले रेस, फिर मौत का मंजर! खाई में पलटीं भूसे से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉलियां, 2 ड्राइवरों की गई जान

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शनिवार सुबह रुड़की-पंचकूला मार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. सरसावा क्षेत्र में झबीरण कट के पास भूसे से लदी दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियां अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरीं. हादसे में भूसे के नीचे दबने से दो युवकों की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हुए हैं.

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बताया जा रहा है कि दोनों वाहन पंजाब से भूसा लेकर हरिद्वार की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान दोनों ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के बीच आगे निकलने की होड़ लग गई. एक-दूसरे को ओवरटेक करने की कोशिश में पहले एक ट्रॉली का संतुलन बिगड़ा और वह सड़क किनारे खाई में पलट गई.

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इसके पीछे आ रही दूसरी ट्रैक्टर-ट्रॉली भी अनियंत्रित हो गई और उसी खाई में जा गिरी. अचानक हुए हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी. खबर मिलते ही पुलिस, सीओ नकुड़ और दमकल विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची.

भूसे में दबे मिले दोनों ट्रैक्टर चालक

पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर राहत-बचाव अभियान शुरू किया. हादसे में ट्रैक्टर चलाने वाले दोनों युवक भूसे के नीचे दब गए थे. काफी मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी. मृतकों की पहचान वसीम और गुलजार के रूप में हुई है.

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दोनों मृतक सहारनपुर देहात विधानसभा क्षेत्र के गांव नोजली के रहने वाले बताए गए हैं. पुलिस के अनुसार, दोनों ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर कुल 10 लोग सवार थे. हादसे में चार अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए पीजीआई अस्पताल भेजा गया.

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घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है. हादसे की खबर जैसे ही गांव नोजली पहुंची, दोनों परिवारों में कोहराम मच गया. परिजन अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना. गांव में भी घटना के बाद शोक का माहौल है.

एक ही गांव के रहने वाले थे दोनों मृतक

सीओ नकुड़ जितेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार सुबह डायल 112 के जरिए हादसे की सूचना मिली थी. उनके मुताबिक, भूसे से भरी दोनों ट्रैक्टर-ट्रॉलियां जमनानगर की तरफ से देहरादून जा रही थीं और ओवरटेक करने के प्रयास में अनियंत्रित होकर पलट गईं.

सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची. अधिकारी के मुताबिक, हादसे में घायल लोगों को उपचार के लिए भेजा गया. इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से भूसे में दबे दोनों ट्रैक्टर चालकों को बाहर निकाला गया, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी.

मृतकों की पहचान वसीम और गुलजार के तौर पर हुई है. पुलिस के मुताबिक, दोनों ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर सवार सभी 10 लोग एक ही गांव नोजली, थाना नारंग के रहने वाले बताए गए हैं. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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पुलिस ने शुरू की कानूनी कार्रवाई

हादसे के बाद मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और हादसे के कारणों से जुड़े तथ्यों को जुटाया जा रहा है. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

फिलहाल, हादसे में दो लोगों की जान जा चुकी है और चार घायल अस्पताल में भर्ती हैं. दोनों ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के खाई में पलटने के बाद पुलिस और दमकल टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से राहत-बचाव अभियान चलाकर भूसे में फंसे लोगों को बाहर निकाला.

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