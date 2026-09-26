रूस के भीषण मिसाइल हमलों से थर्राया यूक्रेन, 4 लोगों की मौत और कई घायल

रूसी हमलों में शनिवार को यूक्रेन भर में चार लोगों की मौत हो गई. मॉस्को और कीव के बीच हवाई जंग और तेज हो गई है. वहीं दूसरी तरफ, यूक्रेन के लॉन्ग-रेंज ड्रोन्स ने रूस के दक्षिणी क्रास्नोडार इलाके पर स्ट्राइक की, जहां स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक तीन लोगों की मौत हो गई और दो लोग घायल हो गए.

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यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस अपने हमले तेज कर रहा है और उन्होंने यूक्रेन के सहयोगियों से और अधिक कड़ा जवाब देने का आग्रह किया. उन्होंने कहा, 'यह जरूरी है कि हमारे सहयोगी यह न भूलें, रूस हर दिन हमले बढ़ा रहा है. अगर रूस ने अपने हमलों को और अधिक क्रूर बनाने का फैसला किया है, तो दुनिया को युद्ध को और फैलने से रोकने के लिए कड़े जवाब चुनने होंगे.' उन्होंने कीव, ज़ापोरिज्जिया, ओडेसा, सुमी और खार्किव क्षेत्रों में रिहायशी घरों पर कई हमलों का भी जिक्र किया.

बताया जा रहा है कि ज़ापोरिज्जिया में अपने तबाह हुए घर के मलबे में फंसने से दो महिलाओं की मौत हो गई, जबकि सुमी में हुए एक अलग रूसी हमले में दो लोगों की जान चली गई. कीव इलाके के बोरिसपिल जिले में रूसी ड्रोन अटैक के बाद एक वेयरहाउस में आग लग गई, जिसमें दो लोग घायल हो गए. अधिकारियों के मुताबिक राजधानी के कई इलाकों में भी ड्रोन्स गिरे, जिससे चार लोग घायल हुए और रिहायशी तथा ऑफिस बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा.

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फ्रंट लाइन पर लड़ाई धीमी होने के बाद से रूस ने बार-बार क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों, ग्लाइड बमों और ड्रोन का इस्तेमाल किया है. इस हफ्ते की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र में बोलते हुए, ज़ेलेंस्की ने देशों से प्रतिबंधों और व्यापार रोक के जरिए रूस की कमाई कम करने की अपील की. उन्होंने कहा कि मॉस्को को युद्ध को लंबा खींचने के लिए जरूरी पैसा नहीं मिलना चाहिए. वर्षों की कूटनीतिक कोशिशों के बावजूद, कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा है.

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