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पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में बड़ा धमाका, 11 लोगों की मौत और 30 घायल

उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में धमाके की खबर सामने आई है. इस धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं.

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धमाके के बाद घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया. (Representative image)
धमाके के बाद घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया. (Representative image)

उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में धमाके की खबर सामने आई है. इस धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं.

धमाके के बाद घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. वहीं घटना के संबंध में अधिक जानकारी का इंतजार है.

यह खबर शुरुआती सूचनाओं के साथ प्रकाशित की गई है. जल्द नए अपडेट्स जोड़े जाएंगे.

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