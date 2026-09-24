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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 24 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

दिल्ली से महोबा जा रही स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई. ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे पर यात्रियों ने आग लगने से पहले धुआं और बदबू महसूस की थी.

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स्लीपर बस में भीषण आग हादसे में यात्रियों ने ड्राइवर पर वार्निंग को अनसुना करने का आरोप लगाया है. (Photo-ITG)
स्लीपर बस में भीषण आग हादसे में यात्रियों ने ड्राइवर पर वार्निंग को अनसुना करने का आरोप लगाया है. (Photo-ITG)

ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक चलती हुई स्लीपर बस में अचानक भीषण आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई है. बस में करीब 40 से 50 यात्री सवार थे. वहीं, FSSAI ने एनालॉग पनीर की लेबलिंग को लेकर नया ड्राफ्ट जारी किया है. इन खबरों के अलावा, भारतीय रोअर्स सतनाम सिंह और सलमान खान ने एशियन गेम्स में पुरुषों के डबल स्कल्स (M2X) में ब्रॉन्ज मेडल जीता है. पढ़ें गुरुवार सुबह की बड़ी खबरें

EXCLUSIVE: 'बदबू आ रही थी, लेकिन ड्राइवर ने नहीं रोकी बस', यात्री ने बताया एक्सप्रेसवे पर 'बर्निंग बस' का खौफनाक मंजर 

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक चलती हुई स्लीपर बस में अचानक भीषण आग लग गई. यह घटना यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट से करीब 32 किलोमीटर आगे हुई, जो जेवर थाना क्षेत्र में आता है. हादसे में 9 यात्रियों की मौत हो गई है. बस में करीब 40 से 50 यात्री सवार थे. घटना बुधवार-गुरुवार देर रात 11:30 बेज की घटना है. 

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पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक से फिर दहला अफगानिस्तान, 10 ठिकानों को बनाया निशाना 

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