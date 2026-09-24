Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 24 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक चलती हुई स्लीपर बस में अचानक भीषण आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई है. बस में करीब 40 से 50 यात्री सवार थे. वहीं, FSSAI ने एनालॉग पनीर की लेबलिंग को लेकर नया ड्राफ्ट जारी किया है. इन खबरों के अलावा, भारतीय रोअर्स सतनाम सिंह और सलमान खान ने एशियन गेम्स में पुरुषों के डबल स्कल्स (M2X) में ब्रॉन्ज मेडल जीता है. पढ़ें गुरुवार सुबह की बड़ी खबरें

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EXCLUSIVE: 'बदबू आ रही थी, लेकिन ड्राइवर ने नहीं रोकी बस', यात्री ने बताया एक्सप्रेसवे पर 'बर्निंग बस' का खौफनाक मंजर

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक चलती हुई स्लीपर बस में अचानक भीषण आग लग गई. यह घटना यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट से करीब 32 किलोमीटर आगे हुई, जो जेवर थाना क्षेत्र में आता है. हादसे में 9 यात्रियों की मौत हो गई है. बस में करीब 40 से 50 यात्री सवार थे. घटना बुधवार-गुरुवार देर रात 11:30 बेज की घटना है.

Asian Games: रोश‍िब‍िना देवी ने फिर जीता सिल्वर, गोल्ड से चूकीं, चीन की झांग ने 10-0 से हराया

एश‍ियन गेम्स 2026 में भारत की वुशू खिलाड़ी रोश‍िब‍िना देवी नाओरेम ने एशियन गेम्स में एक और पदक अपने नाम कर लिया है. उन्होंने महिलाओं के 60 किग्रा सांडा इवेंट में सिल्वर मेडल जीता. यह एशियन गेम्स में रोश‍िब‍िना का तीसरा पदक है. इससे पहले उन्होंने 2023 एशियन गेम्स में सिल्वर मेडल और 2018 एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था.

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पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक से फिर दहला अफगानिस्तान, 10 ठिकानों को बनाया निशाना

पाकिस्तान ने गुरुवार तड़के अफगानिस्तान में 10 ठिकानों पर एयरस्ट्राइक करने का दावा किया है. पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि इन ठिकानों का इस्तेमाल एक दिन पहले पाकिस्तान पर ड्रोन हमले करने के लिए किया गया था. इस कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है. पाकिस्तान ने सोमवार को भी पूर्वी अफगानिस्तान में एयरस्ट्राइक की थी.

10 साल बाद अमेरिका पहुंचे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग... ट्रंप ने प्रोटोकॉल तोड़कर खुद किया स्वागत

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी पत्नी पेंग लियुइन के साथ अमेरिका पहुंच गए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परंपरा से हटकर प्रोटोकॉल तोड़ा. उन्होंने व्हाइट हाउस में उनके आने का इंतजार करने के बजाय, खुद अमेरिकी एयरफोर्स के एंड्रयूज एयर बेस पहुंचकर जिनपिंग का वेलकम किया. एक दशक से भी ज्यादा समय के बाद चीनी राष्ट्रपति अमेरिका पहुंचे हैं.

दूध से नहीं बना तो 'पनीर' नहीं कह पाएंगे! एनालॉग पनीर की लेबलिंग पर FSSAI का शिकंजा

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एनालॉग पनीर की लेबलिंग को लेकर नया ड्राफ्ट जारी किया है. इसमें ऐसे प्रोडक्ट्स के नाम और प्रचार को लेकर सख्त नियम बनाने का प्रस्ताव है. FSSAI का कहना है कि कस्टमर्स को यह साफ पता होना चाहिए कि वे जो खाद्य उत्पाद खरीद रहे हैं, वह असल में किस चीज से बना है.

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सेना के इन दो जवानों ने दिलाया भारत को रोइंग में ब्रॉन्ज, सतनाम स‍िंह-सलमान खान का कमाल

भारतीय रोअर्स सतनाम सिंह और सलमान खान ने एशियन गेम्स में पुरुषों के डबल स्कल्स (M2X) में ब्रॉन्ज मेडल जीता है. भारतीय जोड़ी ने नागरागावा इंटरनेशनल रेगाटा कोर्स पर 6:13.25 का समय निकाला. सलमान खान 2018 में भारतीय सेना में शामिल होने के बाद रोइंग से जुड़े थे, जबकि सतनाम ने हैंडबॉल छोड़कर यही खेल अपनाया.

चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी, TMC के नाम-चुनाव चिह्न पर आज सुनवाई

TMC में दोफाड़ होने के बाद चुनाव आयोग ने पार्टी के नाम और 'जोड़ा फूल' चुनाव चिह्न को फ्रीज करने का आदेश दिया था. श्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की स्पेशल बेंच इस मामले में गुरुवार को सुनवाई करेगी.

PM मोदी ने 'विकसित भारत@2047' पर जाना हर मंत्रालय का प्लान, चिंतन शिविर के पहले दिन साढ़े चार घंटे मंथन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में आयोजित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के दो दिवसीय चिंतन शिविर का पहला दिन बुधवार को संपन हुआ. पहले दिन करीब साढ़े चार घंटे तक विभिन्न मुद्दों पर मंथन हुआ. चर्चा का मुख्य फोकस 'विकसित भारत@2047' के विजन और इसे हासिल करने के लिए सरकार की दीर्घकालिक रणनीति पर रहा.

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UNGA में अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो से मिले जयशंकर, 100% टैरिफ वाले कानून पर जताई चिंता

UNGA के 81वें सत्र के इतर भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की. इस उच्च स्तरीय बैठक में भारत ने अमेरिका द्वारा हाल ही में पारित किए गए 'लिंडसे ओ. ग्राहम सेंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026' को लेकर अपनी गंभीर चिंताओं और आर्थिक हितों को अमेरिकी विदेश मंत्री के समक्ष मजबूती से रखा.

रेप केस में फंसा ये क्रिकेटर, 2 मामलों में नाम आया सामने, बांग्लादेश और इंग्लैंड से है कनेक्शन

इंग्लिश काउंटी टीम एसेक्स के 24 वर्षीय क्रिकेटर रॉबिन दास पर रेप के दो आरोप लगे हैं. रॉबिन दास को मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने जुलाई 2026 में चार्ज किया था. अब वह 9 अक्टूबर को इनर लंदन क्राउन कोर्ट में पेश होंगे. दास को पिछले साल रेप के शक में गिरफ्तार किया गया था. चार्ज लगने के बाद से दास एसेक्स की टीम से सस्पेंड हैं.

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