पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक से फिर दहला अफगानिस्तान, अब कंधार को बनाया निशाना

पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार तड़के अफगानिस्तान के कंधार शहर के नौवें जिले में एक रेगिस्तानी इलाके को निशाना बनाया. यह हमला करीब सुबह 3 बजे किया गया. धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि इसे कंधार शहर के कई हिस्सों में सुना गया.

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इस हमले की जानकारी तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने दी. उन्होंने TOLOnews से कहा कि पाकिस्तानी सेना के हमले में किसी की मौत या घायल होने की खबर नहीं है. हमले से किसी तरह के नुकसान की भी जानकारी सामने नहीं आई है.

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तेज धमाके से लोगों में मचा हड़कंप

हमले के बाद कंधार शहर में धमाके की तेज आवाज सुनाई दी, जिससे लोगों के बीच चिंता बढ़ गई. हालांकि, सुरक्षा अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है. अधिकारियों के मुताबिक, हमले के बावजूद शहर में किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है. सुरक्षा अधिकारियों ने लोगों से शांत रहने को कहा है. फिलहाल इस हमले को लेकर इससे ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है.

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पाकिस्तान ने पहले भी की एयरस्ट्राइक

पाकिस्तान ने इससे पहले 21 सितंबर को पूर्वी अफगानिस्तान में जवाबी एयरस्ट्राइक की थी. पाकिस्तान के मुताबिक, कुनार और पक्तिका प्रांत में संदिग्ध आतंकी ट्रेनिंग कैंपों और ठिकानों को निशाना बनाया गया. इन हमलों के बाद करीब तीन महीने से बनी शांति टूट गई और 2026 की शुरुआत से चल रहे सीमा विवाद में एक बार फिर तनाव बढ़ गया.

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पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने कहा कि इन हमलों में आतंकियों के ट्रेनिंग ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें एक सुसाइड बॉम्बर हब भी शामिल था. मंत्रालय के मुताबिक, इन सटीक एयरस्ट्राइक में 28 आतंकियों को मार गिराया गया और बड़ी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद नष्ट किया गया.



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