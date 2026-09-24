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NSE IPO Listing: सिर्फ 1% प्रीमियम पर लिस्ट... फिर लगाई दौड़, बाजार में एनएसई शेयर का डेब्यू

NSE IPO List: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई के शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो गए हैं. गुरुवार को NSE Share की लिस्टिंग इश्यू प्राइस की तुलना में महज 1 फीसदी प्रीमियम पर हुई.

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शेयर बाजार में गुरुवार को लिस्ट हुए एनएसई के शेयर. (Photo: GettyImage)
शेयर बाजार में गुरुवार को लिस्ट हुए एनएसई के शेयर. (Photo: GettyImage)

देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के IPO का शेयर मार्केट में डेब्यू हो गया है. गुरुवार को इसके शेयरों की लिस्टिंग सुबह 10 बजे हुई और ये बेहद निराशाजनक हुई. शेयर मार्केट क्रैश के बीच NSE Share अपने आईपीओ प्राइस बैंड की तुलना में सिर्फ 1 फीसदी प्रीमियम पर लिस्ट हुए. लेकिन सुस्त लिस्टिंग के बाद इस स्टॉक में अचानक तेज उछाल भी देखने को मिला और कुछ ही देर में ये करीब 5% फीसदी से ज्यादा चढ़कर 1867 रुपये पर ट्रेड करता नजर आया. 

17 से 21 सितंबर तक खुला था आईपीओ
NSE IPO बीते 17 सितंबर को आम निवेशकों के लिए खोला गया था और इसमें 21 सितंबर तक बोलियां लगाई गई थीं. 22,569 करोड़ रुपये साइज वाले इस बड़े आईपीओ को तीन दिनों में 5.71 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था. इसके इश्यू प्राइस की बात करें, तो ये 1700-1785 रुपये था. 

GMP दे रहा था सुस्त लिस्टिंग के सिग्नल
बता दें कि एनएसई आईपीओ की सुस्त लिस्टिंग का संकेत पहले से ही मिल रहा था. दरअसल, ग्रे-मार्केट में इसके शेयर बेहद कम जीएमपी पर ट्रेड कर रहे थे. यहां तक की लिस्टिंग डे पर खबर लिखे जाने पर डेब्यू से ऐन पहले NSE IPO GMP महज 2.13 फीसदी चल रहा था, जो प्रति शेयर 38 रुपये की बढ़त दिखा रहा था और अनुमानित लिस्टिंग 1823 रुपये दिखा रहा था. 

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देश का दूसरा सबसे बड़ा IPO
गौरतलब है कि एनएसई आईपीओ देश का दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ था. इससे पहले हुंडई मोटर इंडिया के 27,870 करोड़ रुपये का आईपीओ लाकर सबसे बड़ा इश्यू बना था. इसके अलावा तीसरे नंबर पर एलआईसी के आईपीओ का स्थान है, जो 21,000 करोड़ रुपये का था. 

सुस्त लिस्टिंग, लेकिन टागरेट बड़ा
एनएसई आईपीओ की लिस्टिंग भले ही जीएमपी की तुलना में कम प्रीमियम पर हुई, लेकिन इस शेयर को लेकर एक्सपर्ट बड़ा टागरेट देते हुए नजर आए हैं. मैक्वेरी ने एनएसई स्टॉक पर आउटपरफॉर्म रेटिंग दी है. इसके साथ ही ब्रोकरेज ने NSE Stock के लिए टागरेट सेट करते हुए इसके 1,965 रुपये तक जाने की उम्मीद जताते हुए कवरेज शुरू की है. 

NSE देश की 10वीं सबसे वैल्यूएबल कंपनी
शेयर मार्केट में लिस्ट होने के साथ ही NSE का मार्केट कैपिटलाइजेशन NSE MCap उछलकर 4.56 लाख करोड़ रुपये हो गया. इस आंकड़े के साथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत की 10वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है. ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड (HUL), इंफोसिस लिमिटेड (Infosys), सन फार्मा (SunPharma), टाइटन कंपनी लिमिटेड (Titan Ltd) और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (Kotak Mahindra Bank) जैसी बड़ी कंपनियों से आगे है.

शेयर बाजार खुलते ही क्रैश 
बात शेयर बाजार की करें, तो सेंसेक्स-निफ्टी गुरुवार को ओपन होने के साथ ही क्रैश (Stock Market Crash) हो गए. बीएसई का 30 शेयरों वाला इंडेक्स सेंसेक्स खबर लिखे जाने तक 730 अंकों की बड़ी गिरावट लेकर कारोबार कर रहा था. तो वहीं दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एनएसई इंडेक्स भी 250 अंक के आसपास टूटकर ट्रेड करता हुआ नजर आया.

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(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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