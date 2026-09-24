5 रुपये में अंगूठी, चेन! दिल्ली या राजकोट में कहां सस्ती मिलेगी आर्टिफिशियल ज्वेलरी?

अगर आप कम बजट में अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. खास बात यह है कि इसके लिए शुरुआत में बहुत बड़ा निवेश जरूरी नहीं होता. गुजरात के राजकोट में ज्वेलरी के ऐसे मैन्युफैक्चरर और होलसेलर हैं, जहां बेहद कम कीमत से लेकर फैंसी डिजाइन तक की बड़ी रेंज मिलती है. बाली, अंगूठी, चेन, इयररिंग्स, टॉप्स, झुमके और मंगलसूत्र जैसे कई आइटम यहां आसानी से कम रेंज में मिल जाएंगे. वीडियो में दुकानदार ने कुछ ज्वैलरी की शुरुआती कीमत महज 5 रुपये बताई है. हालांकि, असली कीमत डिजाइन, क्वालिटी और खरीदारी की मात्रा के हिसाब से बदलती है और कई आइटम बॉक्स या तय संख्या में ही खरीदने पड़ सकते हैं.

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राजकोट में कितनी सस्ती ज्वेलरी?

राजकोट के होलसेल दुकानों में अलग-अलग कैटेगरी की ज्वेलरी आसानी से मिल जाएगी. दुकानदार के मुताबिक, थोक में कुछ ज्वेलरी लेने पर करीब 5 रुपये से शुरू होती है. वहीं बाली की कुछ रेंज 12 रुपये से शुरू होने की बात कही गई. बड़ी साइज या खास डिजाइन वाली बाली की कीमत करीब 10-12 रुपये से शुरू हो जाती है. रोज गोल्ड फिनिश वाली कुछ ज्वैलरी करीब 30-35 रुपये से शुरू होने की जानकारी दी गई. इयरिंग्स में भी कई रेंज आसानी से मिल जाएंगे. कुछ माइक्रो इयररिंग्स की कीमत करीब 20-30 रुपये से शुरू हो सकती है, जबकि कुछ बड़े और फैंसी इयररिंग्स की कीमत इससे ज्यादा है.

अंगूठी, चेन और बाकी ज्वेलरी की कितनी रेंज?

आर्टिफिशियल ज्वेलरी में सिर्फ इयरिंग्स और बाली ही नहीं, बल्कि अंगूठी, चेन, मंगलसूत्र और कई दूसरे आइटम भी मिलते हैं. इनकी कीमत डिजाइन, साइज, फिनिश और क्वालिटी के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. यानी अगर कोई व्यक्ति इस कारोबार में उतरना चाहता है, तो वह अपने बजट के हिसाब से अलग-अलग कीमत वाली ज्वैलरी का स्टॉक तैयार कर सकता है. कम कीमत वाले छोटे आइटम के साथ थोड़े महंगे फैंसी डिजाइन भी रखे जा सकते हैं.

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10 हजार रुपये से शुरू करने की बात

राजकोट के दुकानदार से जब पूछा गया कि कोई बिल्कुल नया व्यक्ति ज्वेलरी का कारोबार शुरू करना चाहे तो उसे कितने पैसे लगाने होंगे, तो उन्होंने करीब 10 हजार रुपये की शुरुआती खरीदारी की बात कही. उनके मुताबिक, इस बजट में अलग-अलग कैटेगरी के कुछ बॉक्स लिए जा सकते हैं. हालांकि, होलसेल में कई बार सामान पीस के बजाय बॉक्स के हिसाब से लेना पड़ता है. उदाहरण के लिए, अगर किसी बॉक्स में 6 या 12 पीस हैं, तो ग्राहक को पूरा बॉक्स खरीदना पड़ सकता है. दुकानदार का कहना है कि ग्राहकों को उनके इलाके में बिकने वाले डिजाइन के हिसाब से भी सामान चुनने की सलाह दी जाती है.

बाली में हजारों डिजाइन का दावा

इस दुकान पर बाली की छोटी से लेकर बड़ी साइज तक कई डिजाइन दिखाई गईं. कुछ डिजाइन रोजाना पहनने के लिए हैं, जबकि कुछ फैंसी और पार्टी वियर कैटेगरी में आती हैं. दुकानदार ने सिर्फ बाली में करीब 8 हजार से ज्यादा डिजाइन होने का दावा किया. बाली और एडी वाली ज्वेलरी को मिलाकर 14 हजार रुपये से ज्यादा डिजाइन की वैरायटी होने की बात भी कही गई.

इयरिंग्स में छोटी साइज से लेकर बड़े फैंसी डिजाइन तक कई विकल्प दिखाई दिए. कुछ इयरिंग्स की कीमत करीब 168 रुपये बताई गई, जबकि माइक्रो इयरिंग्स की कुछ रेंज 28-30 रुपये से शुरू होने की जानकारी दी गई. टॉप्स में बटरफ्लाई, रूबी और एडी जैसे डिजाइन दिखाए गए. कुछ टॉप्स की शुरुआती कीमत करीब 35 रुपये बताई गई. वहीं खास डिजाइन वाले टॉप्स 55 रुपये या उससे ज्यादा के हो सकते हैं. झुमकों में भी तीन लेयर और चार लेयर जैसे डिजाइन मौजूद हैं. इनकी शुरुआती कीमत करीब 30-40 रुपये बताई गई.

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दिल्ली या राजकोट, कहां मिलेगी सस्ती?

अगर सवाल यह है कि दिल्ली या राजकोट में आर्टिफिशियल ज्वेलरी कहां सस्ती मिलेगी, तो सिर्फ शहर के नाम से सीधा जवाब देना मुश्किल है. होलसेल कीमत डिजाइन, क्वालिटी, प्लेटिंग, खरीदारी की मात्रा और सप्लायर के हिसाब से बदल सकती है. राजकोट की इस दुकान में दुकानदार ने मैन्युफैक्चरिंग और होलसेल बिक्री से जुड़े होने का दावा किया है. उनका कहना है कि बड़ी संख्या में डिजाइन और स्टॉक उपलब्ध रखा जाता है. जरूरत पड़ने पर ऑर्डर के हिसाब से माल तैयार करने की बात भी कही गई. वहीं दिल्ली में भी आर्टिफिशियल ज्वैलरी के बड़े होलसेल बाजार हैं. इसलिए कारोबार शुरू करने से पहले दोनों जगह के सप्लायर से एक ही डिजाइन और समान क्वालिटी का रेट पूछकर तुलना करना ज्यादा सही रहेगा.

देशभर से आते हैं ग्राहक

दुकानदार के मुताबिक, उनके यहां गुजरात के अलावा बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, असम, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट के दूसरे राज्यों से भी ग्राहक आते हैं. राजकोट नहीं पहुंच पाने वाले ग्राहकों के लिए वीडियो कॉल के जरिए ज्वैलरी दिखाने की सुविधा होने की बात भी कही गई. इसके लिए 500 रुपये एडवांस लेने और बाद में 8 हजार रुपये की खरीदारी के बिल में इसे एडजस्ट करने की जानकारी दी गई.

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कुल मिलाकर, कम बजट में आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कारोबार शुरू करने वालों के लिए बाजार में कई तरह के छोटे और कम कीमत वाले आइटम मौजूद हैं. हालांकि, खरीदारी से पहले बॉक्स की मात्रा, प्रति पीस कीमत, क्वालिटी, प्लेटिंग की टिकाऊपन, डिलीवरी और संभावित मार्जिन की जानकारी जरूर जांच लेनी चाहिए. वीडियो में बताई गई कीमतें उस समय की हैं और आगे बदल सकती हैं.

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