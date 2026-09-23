scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

PM मोदी ने 'विकसित भारत@2047' पर जाना हर मंत्रालय का प्लान, चिंतन शिविर के पहले दिन साढ़े चार घंटे मंथन

नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का दो दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हुआ, जिसमें विकसित भारत@2047 के विजन और सरकार की दीर्घकालिक रणनीति पर चर्चा हुई.

Advertisement
X
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंतन शिविर में शिरकत की (Photo: Youtube/@Narendra Modi)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंतन शिविर में शिरकत की (Photo: Youtube/@Narendra Modi)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली के सेवा तीर्थ में आयोजित केंद्रीय मंत्रिपरिषद के दो दिवसीय चिंतन शिविर का पहला दिन बुधवार को संपन्न हुआ. पहले दिन करीब साढ़े चार घंटे तक विभिन्न मुद्दों पर मंथन हुआ. चर्चा का मुख्य फोकस 'विकसित भारत@2047' के विजन और इसे हासिल करने के लिए सरकार की दीर्घकालिक रणनीति पर रहा.

विकसिक भारत के लक्ष्य के रोडमैप पर चर्चा

सूत्रों के मुताबिक, चिंतन शिविर के दौरान अलग-अलग मंत्रालयों के मंत्रियों ने अपने विभागों के कामकाज को लेकर प्रेजेंटेशन दिए. इनमें मंत्रालयों की ओर से अब तक किए गए प्रमुख कार्यों, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी गई. इसके साथ ही विकसित भारत@2047 के लक्ष्य के अनुरूप आने वाले वर्षों के लिए मंत्रालयों के रोडमैप पर चर्चा हुई.

सम्बंधित ख़बरें

BJP ने बदली संगठन की जिम्मेदारियां, जानें लिस्ट में कौन
Pm Modi and Trump
दिसंबर में मोदी का USA-Canada दौरा, तारीखों पर सस्पेंस
Bhutan PM Tshering Tobgay
'भारत हमारा सबसे करीबी-भरोसेमंद दोस्त', UN में भूटान PM ने की तारीफ
Donald Trump and PM Modi
दिसंबर में अमेरिका जा सकते हैं PM मोदी, कनाडा विजिट कंफर्म
PM Narendra Modi.
BJP का दो दिवसीय चिंतन शिविर, विकसित भारत 2047 के रोडमैप पर होगा मंथन

चिंतन शिविर की खास बात प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों के बीच सीधा संवाद रहा. सूत्रों के मुताबिक, शिविर में शामिल मंत्रियों को आठ अलग-अलग समूहों में बांटा गया था. प्रत्येक समूह के लिए अलग टेबल की व्यवस्था की गई थी, जहां मंत्री संबंधित विषयों पर चर्चा कर रहे थे.

हर टेबल पर खुद पहुंचे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री मोदी खुद सभी आठ टेबल पर गए और वहां मौजूद मंत्रियों के साथ बातचीत की. इस दौरान उन्होंने अलग-अलग समूहों में चल रहे विचार-विमर्श, मुद्दों और सुझावों पर मंत्रियों से चर्चा की. इससे मंत्रियों को मंथन के दौरान प्रधानमंत्री के साथ सीधे अपने विचार साझा करने का मौका मिला. चिंतन शिविर का प्रारूप पारंपरिक कैबिनेट बैठक से अलग रखा गया है. इसका उद्देश्य अलग-अलग विषयों पर केंद्रित चर्चा करने के साथ मंत्रियों के बीच संवाद और विचारों के आदान-प्रदान को बढ़ाना है. विभिन्न समूहों ने अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और भविष्य की योजनाओं को लेकर अपने विचार रखे.

Advertisement

यह चिंतन शिविर सरकार की दीर्घकालिक शासन प्राथमिकताओं पर विचार करने और विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज को विकसित भारत@2047 के लक्ष्य के अनुरूप आगे बढ़ाने की व्यापक कवायद का हिस्सा है. चिंतन शिविर के दूसरे और अंतिम दिन की बैठक गुरुवार सुबह सेवा तीर्थ में फिर शुरू होगी. इसमें सरकार की भविष्य की प्राथमिकताओं और रोडमैप पर आगे मंथन किया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    परिणीति का ओटीटी डेब्यू! राघव चड्ढा ने कहा- तुम पर गर्व है |
    किचन में कीड़े, ब्रेड पर फंगस... अहमदाबाद के PG पर AMC का एक्शन, 5 नॉन-वेज दुकानें भी बंद |
    13 सवाल, 43 पन्नों का हलफनामा... सुप्रीम कोर्ट के सवालों पर FSSAI की दलीलों से उठे नए सवाल |
    CCTV बंद, 258+ कॉल और 20 लाख का कर्ज... विनीत मिनोचा हत्याकांड में दवा कारोबारी का बेटा सुब्रत गिरफ्तार |
    दो हादसे, 2 मौतें और 6 घायल... गुमला में सड़क पर टूटा कहर, BSF जवान की भी गई जान |
    'बर्बाद' करने की धमकी पर ईरान का US में घुसकर जवाब, देखें ब्लैक एंड व्हाइट |
    PM मोदी ने 'विकसित भारत@2047' पर जाना हर मंत्रालय का प्लान, चिंतन शिविर के पहले दिन साढ़े चार घंटे मंथन |
    गैंगरेप के बाद घर पहुंचे आरोपी, सबूत मिटाने के लिए धोए लोअर समेत सारे कपड़े... कालकाजी केस में बड़ा खुलासा |
    महाराष्ट्र: अचानक खेतों में पहुंचे डिप्टी CM शिंदे, किसानों से बोले- काली नहीं होने देंगे दिवाली |
    रूस के साथ ईरान पर भी दबाव बनाएगा नया कानून, रुबियो ने बताया कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रंप
    Advertisement