10 साल बाद अमेरिका पहुंचे शी जिनपिंग, ट्रंप ने प्रोटोकॉल तोड़कर खुद किया स्वागत

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी पत्नी पेंग लियुइन के साथ अमेरिका पहुंच गए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परंपरा से हटकर प्रोटोकॉल तोड़ा. उन्होंने व्हाइट हाउस में उनके आने का इंतजार करने के बजाय, खुद अमेरिकी एयरफोर्स के एंड्रयूज एयर बेस पहुंचकर जिनपिंग का वेलकम किया..

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एक दशक से भी ज्यादा समय के बाद चीनी राष्ट्रपति पहली बार अमेरिका पहुंचे हैं. वो तीन दिवसीय यात्रा पर वहां गए हैं. ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप और मेलानिया ट्रंप ने एयर बेस जाकर खुद उनका स्वागत किया.

खास बात ये है कि जिनपिंग ऐसे समय में अमेरिका पहुंचे हैं, जब व्यापार, AI, ईरान के साथ युद्ध और ताइवान जैसे मुद्दों को लेकर दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव कायम है.

जिनपिंग के लिए स्टेट डिनर का आयोजन

गुरुवार को व्हाइट हाउस में जिनपिंग का औपचारिक स्वागत किया जाएगा. सैन्य टुकड़ियों के निरीक्षण के बाद जिनपिंग और ट्रंप के बीच बंद कमरे में अहम मुद्दों पर चर्चा होगी. शुक्रवार को दोनों नेता नेशनल आर्काइव्स का दौरा भी करेंगे.

जिनपिंग के लिए व्हाइट हाउस में गुरुवार को एक शानदार स्टेट डिनर का भी आयोजन किया जाना है. इस डिनर में एनविया के जेन्सेन हुआंग और स्पेसएक्स के एलोन मस्क जैसी बड़ी तकनीकी हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है.

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जिनपिंग के दौरे का अमेरिका में विरोध



चीनी राष्ट्रपति के शानदार स्वागत को लेकर अमेरिका की राजनीति में विरोध देखने को मिल रहा है. सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष सीनेटर रोजर विकर ने कहा कि चीन और शी जिनपिंग के साथ गंभीर मुद्दों को देखते हुए ट्रंप को उन्हें आमंत्रित नहीं करना चाहिए था.

विकर ने तंज कसते हुए कहा कि डिनर के दौरान बातचीत में ट्रंप को चीन के भारी सैन्य विस्तार और ईरान को दिए जा रहे समर्थन जैसे मुद्दों को जरूर उठाना चाहिए.

दूसरी तरफ, विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इसका बचाव करते हुए कहा कि अमेरिका और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और ताकतवर सेनाएं हैं, इसलिए उच्च स्तर पर संवाद बनाए रखना बेहद जरूरी है.

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नए हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड से जिनपिंग को इंप्रेस करेंगे ट्रंप!

बता दें कि ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि वो शी जिनपिंग को अपने नए हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड से इंप्रेस करना चाहते थे. वहीं, फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने भी फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा कि क्योंक् चीनी राष्ट्रपति अमेरिका आ रहे हैं, इसलिए उनका स्वागत पूरे सम्मान के साथ किया जाना चाहिए.

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