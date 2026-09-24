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Homemade Hairoil: बाजार के महंगे और मिलावटी तेल को कहें बाय, घर पर नारियल तेल में मिलाकर बनाएं शुद्ध आंवला तेल, बाल होंगे लंबे और घने

Homemade Hairoil: अगर आप भी बालों के गिरने से परेशान हैं और बाजार के महंगे तेल खरीदकर थक चुके हैं तो आज हम आपको घर पर जबरदस्त तेल बनाने का तरीका बता रहे हैं जो आपके बालों को जड़ों से पोषण देगा.

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घर पर बनाएं आंवला का तेल (Photo: ITG)
घर पर बनाएं आंवला का तेल (Photo: ITG)

अगर आप भी गिरते बालों, डैंड्रफ और समय से पहले सफेद होते बालों से परेशान हैं और बाजार के मिलावटी तेल को खरीद-खरीदरकर थक गए हैं तो अब उन्हें बाय कह दीजिए.आप घर पर ही नारियल तेल और ताजे आंवले की मदद से 100% शुद्ध और केमिकल-फ्री आंवला तेल बना सकते हैं.

आजकल बाजार में मिलने वाले महंगे हेयर ऑयल्स में मिनरल ऑयल, सल्फेट्स और केमिकल्स की भरमार होती है जो बालों को पोषण देने के बजाय और नुकसान पहुंचाते हैं. आंवला में मौजूद विटामिन सी और एंटी-ऑक्सीडेंट्स बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं, जिससे बाल लंबे, घने, काले और चमकदार होते हैं. आइए जानते हैं इसे घर पर बनाने का बेहद आसान तरीका.

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ताजे आंवले - 5 से 6 (कद्दूकस किए या कटे हुए)

शुद्ध नारियल तेल  - 1 कप

मेथी दाना - 1 बड़ा चम्मच (बालों को मजबूती देने के लिए)

करी पत्ते  - 10-12 (ऑप्शनल, बालों को काला और चमकदार बनाने के लिए)

बनाने की विधि:

ताजे आंवलों को धोकर अच्छे से सुखा लें. इसके बाद इनके बीज निकालकर आंवलों को कद्दूकस कर लें या मिक्सी में बिना पानी डाले दरदरा पीस लें.

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एक लोहे की कढ़ाई या भारी तले के बर्तन में नारियल तेल डालें और धीमी आंच पर गरम होने दें. (लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करने से तेल में आयरन के गुण भी आ जाते हैं).

अब गरम तेल में कद्दूकस किया हुआ आंवला, मेथी दाना और करी पत्ते डालें.

गैस की आंच एकदम धीमी रखें और मिश्रण को 15 से 20 मिनट तक पकने दें. जब आंवले का रंग हल्का भूरा/काला होने लगे और तेल का रंग बदल जाए, तो गैस बंद कर दें.

तेल को रातभर या 6-8 घंटे के लिए कढ़ाई में ही रहने दें ताकि आंवले और लोहे के सारे पोषण तेल में आ जाएं.

अब एक पतले सूती कपड़े या बारीक छलनी की मदद से तेल को अच्छे से निचोड़कर छान लें. इस शुद्ध आंवला तेल को कांच की साफ और सूखी बोतल में भरकर रख लें.

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