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सेना के इन दो जवानों ने दिलाया भारत को रोइंग में ब्रॉन्ज, सतनाम स‍िंह-सलमान खान का कमाल

भारत के सतनाम सिंह और सलमान खान ने एशियन गेम्स में पुरुषों के डबल स्कल्स (M2X) में ब्रॉन्ज मेडल जीता 2018 में भारतीय सेना में शामिल होने के बाद रोइंग से जुड़े थे, जबकि सतनाम ने हैंडबॉल छोड़कर यही खेल अपनाया. दोनों की जोड़ी ने अब एशियन गेम्स में भारत का नाम रोशन किया है.

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रोइंग डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सतनाम स‍िंह और सलमान खान की जोड़ी (Photo: SAI)
रोइंग डबल्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले सतनाम स‍िंह और सलमान खान की जोड़ी (Photo: SAI)

नागोया में भारतीय रोअर्स सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुषों के डबल स्कल्स (M2X) में  गुरुवार को ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया. भारतीय जोड़ी ने नागरागावा इंटरनेशनल रेगाटा कोर्स पर 6:13.25 का समय निकाला.

सतनाम और सलमान 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर चल रहे थे. लेकिन आखिरी 500 मीटर में उनकी रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी और वे तीसरे स्थान पर खिसक गए. भारतीय जोड़ी गोल्ड मेडल जीतने वाली चीन की यी शुडी और यीदे नी से 3.88 सेकेंड पीछे रही.

चीन की जोड़ी ने 6:09.37 के समय के साथ गोल्ड जीता. उज्बेकिस्तान के पावेल सोरिन और मेखरोजबेक मामातकुलोव ने 6:10.49 के समय के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया.

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सतनाम का यह एशियन गेम्स में लगातार दूसरा रोइंग मेडल है. उन्होंने 2023 हांगझोऊ एशियन गेम्स में पुरुषों के क्वाड्रपल स्कल्स इवेंट में ब्रॉन्ज जीता था.

कौन हैं रोअर्स सलमान खान?
उत्तर प्रदेश के अमेठी के रहने वाले सलमान खान का रोइंग सफर 2018 में शुरू हुआ. वह भारतीय सेना के बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप (BEG) में शामिल हुए थे. उनके कोच सत्यवान, सतीश सिराट और प्रभात मिश्रा ने उनकी क्षमता पहचानी और उन्हें रोइंग टीम में शामिल किया. शुरुआत में उन्होंने बटालियन और इंटर-सेंटर प्रतियोगिताओं में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीते.

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सलमान ने दो बार खेल छोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन कोचों के भरोसे ने उन्हें आगे बढ़ाया. इसके बाद उन्हें आर्मी रोइंग नोड (ARN) में जगह मिली, जहां उन्होंने सीनियर कोच कुदरत अली और ट्रेनिंग ऑफिसर मेजर नागेंद्र हुड्डा के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग की.

2023 में सलमान को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) में शामिल किया गया. 2024 में एशियन रोइंग कप में गोल्ड जीतने के बाद उन्हें भारतीय सेना में नायब सूबेदार के पद पर प्रमोशन मिला.

कौन हैं रोअर्स सतनाम स‍िंह?
पंजाब के मानसा जिले के पट्टा मालुका के सतनाम सिंह ने रोइंग से पहले नेशनल लेवल पर हैंडबॉल खेला था. 2018 में ओलंपियन स्वर्ण सिंह विर्क की सलाह पर उन्होंने रोइंग शुरू की. इसके बाद उन्होंने तेजी से पहचान बनाई.

सतनाम 2018 यूथ ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. 40वीं सीनियर नेशनल रोइंग चैम्प‍ियनश‍िप में उन्होंने मेंस सिंगल स्कल्स का खिताब जीता और ऐसा करने वाले पहले भारतीय नौसेना के रोअर बने.

2023 हांगझोउ एशियन गेम्स में सतनाम भारतीय मेंस क्वाड्रपल स्कल्स टीम का हिस्सा थे, जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था. अब उन्होंने डबल स्कल्स में सलमान के साथ एक और एशियन गेम्स पदक अपने नाम कर लिया है.

सलमान के नाम 2022 नेशनल गेम्स और 2023 नेशनल गेम्स समेत कई गोल्ड मेडल हैं. वह 2023 वर्ल्ड रोइंग कप और 2024 BRICS गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. 2025 में उन्होंने एशियन रोइंग चैम्प‍ियनश‍िप में सिल्वर और 2026 सीनियर नेशनल रोइंग चैम्प‍ियनश‍िप में भी सिल्वर जीता था.

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सतनाम ने 2025 इंडोर एशियन चैम्प‍ियनश‍िप में सिल्वर और सीनियर एशियन रोइंग चैम्प‍ियनश‍िप में गोल्ड जीता था. 2026 वर्ल्ड रोइंग कप III में वह 15वें स्थान पर रहे थे.

बलराज से भी मेडल की उम्मीद थी
इससे पहले भारत रोइंग में एक और मेडल से मामूली अंतर से चूक गया. पुरुषों के सिंगल स्कल्स फाइनल में बलराज पंवार 6:54.80 के समय के साथ चौथे स्थान पर रहे.

बलराज 500 मीटर, 1000 मीटर और 1500 मीटर के पड़ाव तक दूसरे स्थान पर थे, लेकिन आखिरी 500 मीटर में वह चौथे स्थान पर खिसक गए. चीन के डेंग झिवेई ने 6:38.98 के समय के साथ गोल्ड मेडल जीता. बलराज गोल्ड मेडल विजेता से 15.82 सेकेंड पीछे रहे.

एश‍ियन गेम्स 2026 में भारत के अब तक कुल मेडल 
1. इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद- विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट (निशानेबाजी): सिल्वर
2. इलावेनिल वलारिवन- विमेंस 10 मीटर एयर राइफल (निशानेबाजी): सिल्वर
3. रुद्रांक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ राकेश माने- मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट (निशानेबाजी): सिल्वर
4. सुचिका तरियाल- विमेंस ट्रेडिशनल 60 किग्रा (MMA)- ब्रॉन्ज
5. रुद्रांक्ष पाटिल- मेन्स 10 मीटर एयर राइफल (निशानेबाजी): ब्रॉन्ज
6. हिमांशु ढिल्लों- मेन्स 10 मीटर एयर राइफल (निशानेबाजी): सिल्वर
7. महिला क्रिकेट टीम: गोल्ड
8. राइजा ढ‍िल्लों, माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल- विमेंस स्कीट टीम इंवेंट (निशानेबाजी): ब्रॉन्ज 
9. अनंतजीत स‍िंह नरुका, मेराज अहमद खान और भवतेघ सिंह ग‍िल- मेन्स स्कीट टीम इंवेंट (निशानेबाजी): ब्रॉन्ज 
10. जय मीणा (सॉफ्ट टेन‍िस) : ब्रॉन्ज 
11. मीराबाई चानू (वेटलिफ्टिंग): सिल्वर
12. भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम: ब्रॉन्ज
13. सतनाम सिंह, सलमान खान ( रोइंग, पुरुष डबल स्कल्स): ब्रॉन्ज 
14. रोश‍िब‍िना देवी नाओरेम (वुशू): स‍िल्वर

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