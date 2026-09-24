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रेप केस में फंसा ये क्रिकेटर, 2 मामलों में नाम आया सामने, बांग्लादेश और इंग्लैंड से है कनेक्शन

इंग्लिश काउंटी टीम एसेक्स के 24 वर्षीय क्रिकेटर रॉबिन दास पर रेप के दो आरोप लगे हैं. मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने जुलाई 2026 में उन्हें चार्ज किया था. दास को मामले में कोर्ट की कार्यवाही का सामना करना होगा और 9 अक्टूबर को इनर लंदन क्राउन कोर्ट में पेशी है. रॉब‍िन दास का ताल्लुक बांग्लादेश से भी है

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एसेक्स के लिए खेलने वाले क्रिकेटर पर संगीन आरोप (Photo: Getty/ Representative image)
एसेक्स के लिए खेलने वाले क्रिकेटर पर संगीन आरोप (Photo: Getty/ Representative image)

एसेक्स के क्रिकेटर रॉबिन  दास पर रेप के दो आरोप लगे हैं. 24 साल के इस टॉप ऑर्डर बल्लेबाज को मेट्रोपॉलिटन पुलिस (Met Police) ने जुलाई 2026 में चार्ज किया था. अब वह 9 अक्टूबर को इनर लंदन क्राउन कोर्ट (Inner London Crown Court) में पेश होंगे.

मेट पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि रॉबिन  दास पर 23 जुलाई 2026 को रेप के दो मामलों में चार्ज लगाया गया. दास को पिछले साल रेप के शक में गिरफ्तार किया गया था. चार्ज लगने के बाद से दास एसेक्स की टीम से सस्पेंड हैं. उन्होंने एसेक्स के लिए आखिरी मुकाबला 21 जुलाई को मिडिलसेक्स के खिलाफ वनडे कप (One-Day Cup) में खेला था. इस मैच के बाद वह टीम की ओर से नहीं खेले हैं.

एसेक्स ने अपने बयान में कहा कि उसके कॉन्ट्रैक्ट पर मौजूद एक पुरुष खिलाड़ी हाल ही में क्लब की गतिविधियों से बाहर हुई एक घटना के सिलसिले में कोर्ट में पेश हुआ. क्लब ने बताया कि उसने पूरे मामले में ईसीबी (ECB), पीसीए (PCA), क्रिकेट रेगुलेटर और खिलाड़ी के संपर्क में रहते हुए तत्काल और लगातार सस्पेंशन रखा है.

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इंग्लैंड के लिए भी दिखे थे
रॉबिन  दास ने एसेक्स के लिए सभी फॉर्मेट में 62 मैच खेले हैं. वह 2022 में लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान इंग्लैंड की जर्सी में सब्स्टीट्यूट फील्डर के तौर पर भी नजर आए थे. हालांकि, उन्होंने अभी तक इंग्लैंड के लिए इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है.

लेटनस्टोन में जन्मे और अब वॉल्थम फॉरेस्ट में रहने वाले दास को पिछले साल नवंबर में एसेक्स ने नया कॉन्ट्रैक्ट दिया था. इस सीजन के पहले हिस्से में वह एसेक्स की सेकेंड XI और क्लब टीम वानस्टेड एंड स्नारेसब्रुक के लिए नियमित रूप से खेल रहे थे. इसके बाद उन्होंने एसेक्स की फर्स्ट XI के लिए 21 जुलाई को मिडिलसेक्स के खिलाफ वनडे कप मैच भी खेला.

कौन हैं रॉब‍िन दास, डेब्यू पर जड़ी सेंचुरी
रॉबिन दास एक छोटे कद के टॉप-ऑर्डर बैटर हैं, जो एसेक्स एकेडमी और एज-ग्रुप टीमों से आए थे और शुरू में उन्हें व्हाइट-बॉल क्रिकेट में मौका मिला. 2023 में उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ फर्स्ट-क्लास डेब्यू में 101 गेंदों में सेंचुरी बनाई, तब वह एसेक्स की ओर से खेलने उतरे थे.  दास ने LSE  (लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस) में हिस्ट्री की पढ़ाई की,  वह ब्रिटिश-बांग्लादेशी हैं, उनके पिता सिलहट से हैं और 2023 में उन्हें BPL में खेलने के लिए ढाका डोमिनेटर्स ने चुना. 

 

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