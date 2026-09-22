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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 22 सितंबर 2026 की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

न्यूयॉर्क में भारत और वाइसेग्राड ग्रुप यानी V फोर के बीच पहली हाई लेवल बैठक हुई. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे ऐतिहासिक मौका बताया.

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जयशंकर ने V4 की बैठक से तस्वीरें शेयर कीं. (Photo- X/Jaishankar)
जयशंकर ने V4 की बैठक से तस्वीरें शेयर कीं. (Photo- X/Jaishankar)

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र (UNGA 81) के दौरान न्यूयॉर्क में भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वाइसेग्राड ग्रुप (V4) और भारत के प्रारूप में आयोजित पहली हाई लेवल बैठक में हिस्सा लिया. वहीं, यूपी सरकार ने प्रदेश प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल करते हुए 34 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया. इन खबरों के अलावा, रक्षा मंत्रालय ने एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ टी-72 और टी-90 टैंकों के लिए ऑक्सिलरी पावर यूनिट खरीदने का 586 करोड़ रुपये का करार हुआ. पढ़ें मंगलवार सुबह की बड़ी खबरें.

भारत की स्थायी UNSC सीट के समर्थन में V4 देश, स्लोवाक विदेश मंत्री बोले- उभरती हुई महाशक्ति...

न्यूयॉर्क में भारत और वाइसेग्राड ग्रुप यानी V फोर के बीच पहली हाई लेवल बैठक हुई. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे ऐतिहासिक मौका बताया. बैठक में भारत V फोर सहयोग को बढ़ाने के लिए हर साल बिजनेस फोरम और विदेश मंत्रियों की बैठक पर सहमति बनी. रक्षा, अंतरिक्ष, तकनीक पर चर्चा हुई. इस दौरान वीफॉर देशों ने भारत की यूएन में स्थायी सीट का समर्थन किया.

यूपी में देर रात बड़ा उलटफेर! 34 IAS अफसरों का ट्रांसफर, कई जिलों के DM भी बदले

उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल हुआ है. राज्य सरकार ने 34 IAS अधिकारियों के तबादले करते हुए नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं. कई जिलों के जिलाधिकारियों समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं. आज तक के अनुसार, हरदोई के जिलाधिकारी अनुनय झा को मुरादाबाद का नया जिलाधिकारी बनाया गया है.

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T-72 और T-90 टैंक इंजन बंद होने पर भी दागेंगे गोला, सरकार ने की बड़ी डील

रक्षा मंत्रालय ने 21 सितंबर को नई दिल्ली में एक अहम डील पर हस्ताक्षर किए. एक्यूरेट इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ टी-72 और टी-90 टैंकों के लिए ऑक्सिलरी पावर यूनिट खरीदने का 586 करोड़ रुपये का करार हुआ. रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में यह डील पूरी हुई. आज तक के अनुसार, इससे भारतीय सेना को सैन्य क्षमता और मज़बूत होगी.

करीना कपूर के जन्मदिन पर बहन ने शेयर की बचपन की फोटो, फैंस बोले- जेह की कार्बन कॉपी

करीना कपूर खान आज अपना 46वां जन्मदिन मना रही हैं. इस खास मौके पर परिवार और बॉलीवुड सितारों ने उन्हें बधाई दी. बहन करिश्मा कपूर ने करीना के बचपन की तस्वीर शेयर की, जिसमें वह बेटे जेह अली खान जैसी दिख रही हैं. आज तक के अनुसार, वहीं, ननद सबा पटौदी ने कई तस्वीरों के साथ लंबा नोट लिखा और करीना को हमेशा चमकते रहने की शुभकामना दी.

अजीत सिंह के नाम पर होगा जनता PG कॉलेज, योगी सरकार का फैसला

योगी सरकार ने गाजियाबाद के जनता पीजी कॉलेज, पतला का नाम बदलकर ‘चौधरी अजीत सिंह जनता पीजी कॉलेज’ करने का फैसला लिया है. उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की कार्यपरिषद के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी गई है. आज तक के अनुसार, जल्द ही शासन स्तर से इस संबंध में आदेश जारी होगा.

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अल्लू अर्जुन की फिल्म राका ने रचा इतिहास, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज नाम, आखिर क्यों मिला ये खिताब?

अल्लू अर्जुन और दीपिका पादुकोण स्टारर साइंस-फिक्शन फिल्म ‘राका’ ने नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. फिल्म ने रियल-टाइम में सबसे ज्यादा लोगों के मोशन-कैप्चर का रिकॉर्ड बनाया. फरवरी 2026 में शूटिंग के दौरान एक सेशन में 37 कलाकारों का एक साथ मोशन-कैप्चर किया गया. आज तक के अनुसार, इस रिकॉर्ड को 15 सितंबर को आधिकारिक तौर पर सर्टिफाई किया गया.

UN को संबोधित करने न्यूयॉर्क जाएंगे ईरानी राष्ट्रपति, टीम मेंबर को नहीं मिल रहा US का वीजा

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान मंगलवार को न्यूयॉर्क रवाना हो रहे हैं. वे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में हिस्सा लेंगे और बुधवार को संबोधित करेंगे. दौरे के दौरान वह कई देशों के नेताओं और अधिकारियों से मुलाकात करेंगे. आज तक के अनुसार, ईरान का आरोप है कि अमेरिका पेज़ेश्कियान की टीम के कई सदस्यों को वीज़ा नहीं दे रहा है.

एक दशक बाद अमेरिका दौरे पर जिनपिंग, व्हाइट हाउस में पत्नी संग स्वागत करेंगे ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्टेट विजिट के लिए स्वागत करेंगे. इससे पहले 23 सितंबर को ट्रंप जॉइंट बेस एंड्रयूज पर उनका स्वागत करेंगे. आज तक के अनुसार, 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में स्टेट अराइवल सेरेमनी होगी, जिसमें दोनों देशों के राष्ट्रगान बजेंगे और दोनों नेता संबोधित करेंगे.

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बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह देंगे इस्तीफा, बीजेपी से हैं MLC

बीजेपी के MLC अवधेश नारायण सिंह मंगलवार को बिहार विधान परिषद के सभापति पद से इस्तीफा दे सकते हैं. एनडीए गठबंधन में फॉर्मूले के तहत अब विधान परिषद के सभापति का पद JDU के कोटे में जाना है. जेडीयू एमएलसी रामवचन राय को यह जिम्मेदारी मिल सकती है. आज तक के अनुसार, अवधेश नारायण सिंह सोमवार को इस्तीफा देने वाले थे लेकिन कुछ कारणों से इस्तीफा नहीं हो पाया. 

सोनिया गांधी के खिलाफ वोटर लिस्ट विवाद में रिवीजन पिटीशन मंजूर, 29 सितंबर को अगली सुनवाई

राऊज़ एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी की वोटर केस में रिवीजन पिटीशन मंज़ूर कर ली है. कोर्ट ने FIR की मांग खारिज करने वाला पुराना आदेश रद्द कर मामला फिर से सुनवाई के लिए भेज दिया. अब मामले पर 29 सितंबर को फिर सुनवाई होगी. आज तक के अनुसार, याचिका में आरोप है कि सोनिया का नाम 1980 की वोटर लिस्ट में था, जबकि उन्होंने 1983 को नागरिकता हासिल की थी. 
 

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