scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Maheri Recipe: 1 कप चावल से बनाएं यूपी-एमपी स्पेशल 'महेरी', मिनटों में हो जाएगी तैयार, सब पूछेंगे रेसिपी!

बुंदेलखंड इलाके में एक खास देसी डिश खूब बनाई जाती है, जो फटाफट तैयार हो जाती है. इस डिश को चावल और मट्ठा से बनाया जाता है और लोग इसे बड़े मजे से खाते हैं. आइए घर पर बुंदेलखंड का फेमस महेरी बनाने का तरीका बताते हैं.

Advertisement
X
छाछ-चावल से यूपी की देसी डिश बनती है. (PHOTO:AI)
छाछ-चावल से यूपी की देसी डिश बनती है. (PHOTO:AI)

UP Special Maheri Recipe: खाने के मामले में भारत का कोई तोड़ नहीं है, यहां हर शहर का अपना अलग स्वाद होता है. यूपी, उत्तराखंड से लेकर पंजाब में खाने में अलग-अलग चीजें परोसी जाती हैं और उनका टेस्ट भी हटकर होता है. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाके बुंदेलखंड के देसी खाने का स्वाद कमाल है, जो स्वाद में तो अच्छा होती है, इसके साथ ही डाइजेशन में भी अच्छा होता है. अगर आप भी कुछ झटपट बनने वाली लंच और डिनर रेसिपी की तलाश में हैं तो यह आप बुंदेलखंड की फेमस डिश महेरी ट्राई कर सकते हैं.

महेरी एक देसी डिश है, जिसका स्वाद बच्चे और बुजुर्ग दोनों को ही पसंद आता है और यह हल्की भी होती है. इसलिए अगर आप लंच में दाल-चावल और रोटी सब्जी से हटकर कुछ खाना चाहते हैं तो आप महेरी बनाकर सकते हैं, जिसे चावल और मट्ठे से मिलकर बनाया जाता है. इस डिश को बनाने में भी बिल्कुल समय नहीं लगता है और यह आसानी से भी रेडी हो जाती है. आइए आपको महेरी बनाने का आसान तरीका बताते हैं. 

महेरी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

सम्बंधित ख़बरें

Pyaaz Paratha Recipe (Photo: ITG)
बिना आटा गूंथे-बिना बेले 10 मिनट में बनाएं प्याज पराठा, जानें रेसिपी
सत्तू से बनाएं टेस्टी कढ़ी (Photo- ITG)
बेसन नहीं, सत्तू से बनाएं टेस्टी कढ़ी, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी
चाय के साथ एकदम परफेक्ट और चटपटा स्नैक (Photo- ITG)
आलू के छिलकों से मिनटों में बनाएं क्रिस्पी स्नैक, रेसिपी है आसान
तुरई के छिलकों से बनाएं टेस्टी चटनी (Photo-ITG)
तुरई के छिलकों से बनाएं चटपटी चटनी, जानें शेफ संजीव कपूर की रेसिपी
Plaster Peeling Off Tips-Tricks (Photo: ITG)
दीवार का प्लास्टर बार-बार झड़ रहा? मिस्त्री की ये 1 ट्रिक अपनाएं
  • कच्चे चावल -1 कप
  • छाछ या मट्ठा -2 कप 
  • पानी -1 कप
  • हल्दी पाउडर -आधा छोटी चम्मच
  • नमक -स्वाद के हिसाब से
  • देसी घी -जरूरत के हिसाब से
  • जीरा -1 छोटी चम्मच
  • सूखी लाल मिर्च -1 या 2

महेरी बनाने का आसान तरीका

  1. महेरी बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे चावल को पानी में अच्छी तरह से धो लें, उसके बाद इन्हें करीब आधे घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दें. पानी में भिगोने से चावल फूल जाते हैं और पकने में आसानी होती है. 
  2. गैस पर कहाड़ी रखें और उसमें मट्ठा और पानी मिलाकर गर्म होने के लिए रख दें, इस मिक्सर में हल्दी और नमक मिला लें. अब लगातार इसे हल्के हाथ से चलाते रहना है, ताकि मट्ठा फटे नहीं.
  3. जब मिक्सर में उबाल आने लगे तो इसमें भिगोकर रखे हुए चावलों को डालकर मिला दें. चावल डालने के बाद भी लगातार आपको चलाते रहना है.
  4. करीबन 8 से 10 मिनट में चावल पक जाएंगे और इसकी कंसिस्टेंसी भी सही हो जाएगी. महेरी ना तो ज्यादा गाढ़ी और न ही ज्यादा पतली होती है. 
  5. चावल के पक जाने के बाद ढक्कर रखकर 2 से 3 मिनट तक के लिए पका लें और गैस बंद करके महेरी को साइड में रख दीजिए. 
  6. अब तड़के के लिए एक पैन में देसी घी गर्म करें और उसमें जीरा और सूखी लाल मिर्च डालकर भून लें. अब इस तड़के को सीधे महेरी के ऊपर डालकर मिला दें. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 22 सितंबर 2026 की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    Maheri Recipe: 1 कप चावल से बनाएं यूपी-एमपी स्पेशल 'महेरी', मिनटों में हो जाएगी तैयार, सब पूछेंगे रेसिपी! |
    7 छक्के और तूफानी फिफ्टी... स्मृति मंधाना ने गोल्ड मेडल मैच में उड़ाया गर्दा, बने कई रिकॉर्ड्स |
    'कप्तानी के चक्कर में बर्बाद हो रहा है बाबर आजम का करियर!', दिग्गज ने खोल दी पाकिस्तान क्रिकेट की पोल |
    कांग्रेस को लेकर सपा ने बदली रणनीति, इमरान मसूद को उसी भाषा में जवाब देने का दांव |
    Traffic Challan Rule: चालान के नए नियमों से क्या आपत्तियां हैं, क्यों दिल्ली में वकील भड़के हुए हैं? पूरी डिटेल |
    बिहार की तर्ज पर UP में कांग्रेस का EBC दांव, 25 करोड़ तक के ठेकों में 50% कोटे का प्रस्ताव |
    UPI Charge Impact: यूपीआई पर चार्ज... आम आदमी की जेब को कितना झटका? वित्त मंत्री ने दी सफाई |
    लद्दाख में रहना कितना महंगा? कपल ने बताया 1 महीने का पूरा खर्च |
    क्वीन पर फेंके गुलदस्ते को समझ लिया बम! भारत के पहले स्पाईमास्टर, जिन पर बनेगी फिल्म
    Advertisement