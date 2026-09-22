Maheri Recipe: 1 कप चावल से बनाएं यूपी-एमपी स्पेशल 'महेरी', मिनटों में हो जाएगी तैयार, सब पूछेंगे रेसिपी!
बुंदेलखंड इलाके में एक खास देसी डिश खूब बनाई जाती है, जो फटाफट तैयार हो जाती है. इस डिश को चावल और मट्ठा से बनाया जाता है और लोग इसे बड़े मजे से खाते हैं. आइए घर पर बुंदेलखंड का फेमस महेरी बनाने का तरीका बताते हैं.
UP Special Maheri Recipe: खाने के मामले में भारत का कोई तोड़ नहीं है, यहां हर शहर का अपना अलग स्वाद होता है. यूपी, उत्तराखंड से लेकर पंजाब में खाने में अलग-अलग चीजें परोसी जाती हैं और उनका टेस्ट भी हटकर होता है. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाके बुंदेलखंड के देसी खाने का स्वाद कमाल है, जो स्वाद में तो अच्छा होती है, इसके साथ ही डाइजेशन में भी अच्छा होता है. अगर आप भी कुछ झटपट बनने वाली लंच और डिनर रेसिपी की तलाश में हैं तो यह आप बुंदेलखंड की फेमस डिश महेरी ट्राई कर सकते हैं.
महेरी एक देसी डिश है, जिसका स्वाद बच्चे और बुजुर्ग दोनों को ही पसंद आता है और यह हल्की भी होती है. इसलिए अगर आप लंच में दाल-चावल और रोटी सब्जी से हटकर कुछ खाना चाहते हैं तो आप महेरी बनाकर सकते हैं, जिसे चावल और मट्ठे से मिलकर बनाया जाता है. इस डिश को बनाने में भी बिल्कुल समय नहीं लगता है और यह आसानी से भी रेडी हो जाती है. आइए आपको महेरी बनाने का आसान तरीका बताते हैं.