एक दशक बाद अमेरिका दौरे पर जिनपिंग, व्हाइट हाउस में पत्नी संग स्वागत करेंगे ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन का 24 सितंबर 2026 को व्हाइट हाउस में ऑफिशियल स्टेट विजिट के लिए स्वागत करेंगे. यह यात्रा राष्ट्रपति शी जिनपिंग की व्हाइट हाउस की पिछली यात्रा के एक दशक से भी अधिक समय बाद हो रही है, जो दोनों देशों के संबंधों के लिए काफी अहम मानी जा रही है.

और पढ़ें

इससे पहले, 23 सितंबर को राष्ट्रपति ट्रंप जॉइंट बेस एंड्रयूज पर चीनी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी का स्वागत करेंगे. 24 सितंबर की सुबह व्हाइट हाउस के साउथ लॉन, स्टेट फ्लोर और रोज गॉर्डन में स्टेट अराइवल सेरेमनी रखी गई है.

स्टेट फ्लोर पर 'द प्रेसिडेंट्स ओन' यूनाइटेड स्टेट्स मरीन बैंड दोनों देशों का राष्ट्रगान बजाएगा और दोनों नेता भाषण देंगे.

यह भी पढ़ें: रूस ने खोया डीजल ऑयल इंडस्ट्री पर कंट्रोल', डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, कहा- खत्म होनी चाहिए जंग

समारोह में साउथ लॉन पर यूनाइटेड स्टेट्स मरीन साइलेंट ड्रिल प्लाटून और यूनाइटेड स्टेट्स जॉइंट फोर्सेज कमांड द्वारा 'प्रेसिडेंशियल सैल्यूट' भी दी जाएगी. बताया जा रहा है कि समारोह का समापन एक सैन्य फ्लाईओवर के साथ होगा जिसमें एक B-2 स्पिरिट और चार F-22 रैप्टर विमान शामिल होंगे.

गुरुवार शाम को, ट्रंप व्हाइट हाउस के नॉर्थ पोर्टिको में शी जिनपिंग और पेंग लियुआन का स्वागत करेंगे, जो ईस्ट रूम में आयोजित स्टेट डिनर के लिए वहां पहुंचेंगे. स्टेट डिनर से जुड़ी बाकी जानकारियां 23 सितंबर को जारी की जाएंगी.

Advertisement

इसके बाद शुक्रवार सुबह व्हाइट हाउस के रेड रूम में चाय के लिए चीनी मेहमानों का स्वागत किया जाएगा. इसके बाद वाशिंगटन डीसी स्थित नेशनल आर्काइव्स में विजिट किया जाएगा.

ट्रंप का रूस को लेकर बड़ा दावा

इस बीच ट्रंप ने सोशल मीडिया पर रूस को लेकर एक बड़ा दावा किया है. ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध के कारण रूस ने अपनी डीजल ऑयल इंडस्ट्री पर नियंत्रण खो दिया है.

ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन के साथ जंग के कारण रूस ने अपने डीजल ऑयल इंडस्ट्री पर नियंत्रण खो दिया है. उनकी बड़ी संख्या में डीजल रिफाइनरियों को उड़ा दिया गया है और वे कम से कम अस्थायी रूप से बंद हैं. ट्रंप ने बताया है कि यूक्रेन के साथ इस युद्ध को समाप्त किया जाना चाहिए. पूरी दुनिया पर इसका असर हो रहा है.

---- समाप्त ----