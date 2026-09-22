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लद्दाख में रहना कितना महंगा? कपल ने बताया 1 महीने का पूरा खर्च

लद्दाख में वर्ककेशन का प्लान बना रहे हैं? पहले जान लीजिए कि एक महीने में दो लोगों का रहने-खाने और घूमने का खर्च कितना आ सकता है. अंजलि और नमन ने अपना पूरा खर्च शेयर किया है.

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कमरे का किराया करीब 1,000 रुपये प्रति रात पड़ रहा था (Photo:Insta/@anjali.aur.naman)
कमरे का किराया करीब 1,000 रुपये प्रति रात पड़ रहा था (Photo:Insta/@anjali.aur.naman)

वर्क फ्रॉम एनीवेयर या वर्ककेशन का ट्रेंड बढ़ने के साथ कई लोग मेट्रो शहरों से दूर पहाड़ों में रहकर काम करने का प्लान बना रहे हैं. लेकिन ऐसी जगहों पर एक महीने रहने का वास्तविक खर्च कितना हो सकता है? डिजिटल क्रिएटर कपल अंजलि और नमन ने लद्दाख में करीब एक महीने रहने, काम करने और घूमने का अपना पूरा खर्च शेयर किया है.

कपल के मुताबिक, दोनों ने लद्दाख में रहने, खाने, स्कूटर किराए पर लेने और घूमने समेत कुल 96,600 रुपये खर्च किए. इस दौरान उन्होंने लद्दाख के आसपास यात्रा भी की और मनाली से लेह तक का सफर किया. वापसी दिल्ली की फ्लाइट से हुई.

सोचा था 15 हजार रुपये में मिल जाएगा कमरा

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लद्दाख जाने से पहले कपल को उम्मीद थी कि उन्हें एक महीने के लिए करीब 15 हजार रुपये में कमरा मिल जाएगा. ज्यादा से ज्यादा 20 हजार रुपये तक खर्च होने का अनुमान था.लेकिन वहां पहुंचने के बाद उनका बजट बिगड़ गया. अंजलि और नमन के मुताबिक, उन्हें एक ठीक-ठाक रहने की जगह के लिए 30 हजार रुपये देने पड़े.

उन्होंने बताया कि कमरे का किराया करीब 1,000 रुपये प्रति रात पड़ रहा था. इस तरह सिर्फ रहने पर ही महीने का बड़ा हिस्सा खर्च हो गया.

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खाने पर 9 हजार रुपये , स्कूटर के 2,100

कपल ने अपने खर्च का पूरा ब्रेकअप भी शेयर किया. उनके मुताबिक, एक महीने के दौरान खाने पर करीब 9,000 रुपये खर्च हुए.लद्दाख में आने-जाने और आसपास घूमने के लिए उन्होंने स्कूटर भी किराए पर लिया. इसके लिए करीब 2,100 रुपये खर्च हुए.

हालांकि, कुछ समय के लिए उन्हें अपने होस्ट का स्कूटर मुफ्त में इस्तेमाल करने का मौका मिल गया. इससे उनका कुछ पैसा बच गया.

स्नैक्स और बाहर खाने पर भी खर्च

रोजमर्रा के खर्च में स्नैक्स और ग्रॉसरी भी शामिल थी. कपल के मुताबिक, इन चीजों पर करीब 2,500 रुपये खर्च हुए.इसके अलावा जब बाहर खाने-पीने का मन हुआ तो करीब 5,000 रुपये और खर्च किए गए.यानी कमरे, खाने और रोजमर्रा की जरूरतों के अलावा बाहर घूमने और खाने का खर्च भी उनके कुल बजट में जुड़ता गया.

लद्दाख घूमने में खर्च हुए 30 हजार

वर्ककेशन के दौरान कपल सिर्फ एक जगह रहकर काम नहीं कर रहा था. उन्होंने लद्दाख के अलग-अलग इलाकों की यात्रा भी की.अंजलि और नमन के मुताबिक, लद्दाख के आसपास घूमने पर करीब 30,000 रुपये का खर्च आया. इसके अलावा लद्दाख पहुंचने और वहां से वापस आने की यात्रा का खर्च भी कुल बजट में शामिल था.

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इन सभी खर्चों को जोड़ने के बाद दोनों ने बताया कि एक महीने के रहने, काम करने और घूमने का कुल खर्च 96,600 रुपये रहा.

दो लोगों के लिए 96,600 का वर्ककेशन

कपल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में खर्च का हिसाब शेयर करते हुए बताया कि लद्दाख में दो लोगों के लिए एक महीने का रहना, काम करना और घूमना कुल 96,600 रुपये में पड़ा.अंजलि और नमन डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं. दोनों मिलकर सोशल मीडिया पर ट्रैवल, रोजमर्रा की जिंदगी और अपने अनुभवों से जुड़ा कंटेंट बनाते हैं. उनके इंस्टाग्राम पेज के बायो में खुद को 'कॉरपोरेट कपल' बताया गया है.

उनके यूट्यूब बायो के मुताबिक, दोनों शादीशुदा हैं. चैनल पर वे ट्रैवल एक्सपीरियंस, रोजमर्रा के पल और अपनी जिंदगी से जुड़ी बातें शेयर करते हैं.

लद्दाख में एक महीने के इस वर्ककेशन का खर्च सामने आने के बाद अब यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या पहाड़ों में रहकर काम करना वाकई सस्ता पड़ता है, या फिर जगह, रहने की सुविधा और यात्रा के हिसाब से बजट काफी बदल सकता है.

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