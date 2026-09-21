अल्लू अर्जुन की फिल्म राका ने रचा इतिहास, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज नाम, आखिर क्यों मिला ये खिताब?

एटली के डायरेक्शन में बन रही और अल्लू अर्जुन व दीपिका पादुकोण स्टारर आने वाली साइंस-फिक्शन फिल्म 'राका' ने 'रियल-टाइम में सबसे ज्यादा लोगों के मोशन-कैप्चर' का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. सन पिक्चर्स के कलानिधि मारन द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म के लिए यह रिकॉर्ड तब बना जब एक ही सेशन में 37 कलाकारों को एक साथ कैप्चर किया गया, जो भारतीय सिनेमा के लिए एक अहम तकनीकी उपलब्धि है.

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फरवरी 2026 में प्रोडक्शन के दौरान हासिल किए गए इस रिकॉर्ड को 15 सितंबर को आधिकारिक तौर पर सर्टिफाई किया गया. गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के सीनियर एडजुडिकेटर स्वप्निल डांगरीकर ने फिल्म की मुख्य कास्ट और क्रू की मौजूदगी में हुए एक समारोह में लीड एक्टर अल्लू अर्जुन और निर्देशक एटली को सर्टिफिकेट सौंपा.

अल्लू अर्जुन ने क्या कहा?

इस सम्मान के बारे में बात करते हुए एक्टर अल्लू अर्जुन ने कहा, 'हमें इस शानदार उपलब्धि पर बहुत गर्व है, जो सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ाती है और ग्लोबल स्तर पर एक नया बेंचमार्क सेट करती है. यह पूरी टीम के लिए गर्व का पल है, और हम इस उपलब्धि को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने और हमारी कोशिशों का सम्मान करने के लिए गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के आभारी हैं. यह उपलब्धि मेरे निर्देशक, मिस्टर एटली की सोच और निर्देशन, और पूरी टीम के बेहतरीन काम के बिना मुमकिन नहीं होती. मैं सन पिक्चर्स को भी उनके लगातार सपोर्ट और इतने बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं. यह हम सभी के लिए सच में एक खास पल है.'

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एटली ने क्या कहा?

निर्देशक एटली ने कहा, 'बड़े होते हुए, हमने हमेशा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में बहुत हैरानी और उत्सुकता से सुना था, कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन हमें खुद ऐसा रिकॉर्ड बनाने का मौका मिलेगा. एक ही शूट में 37 मोशन-कैप्चर एसेट्स को एक साथ लाने के लिए यह पहचान मिलना सच में अविश्वसनीय और बहुत विनम्रता का एहसास कराने वाला है. मेरे लिए, यह याद दिलाने वाला पल है कि जब हम बड़े सपने देखते हैं और पूरे विश्वास के साथ मिलकर काम करते हैं, तो कभी-कभी नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है. भगवान की कृपा से, मैं अपनी पूरी टीम का बहुत आभारी हूं जिन्होंने इस सपने पर विश्वास किया और इस पल को हमारे लिए मुमकिन बनाया.'

शूटिंग के दौरान, 37 कलाकारों—जिनमें चार साल के बच्चे से लेकर 70 साल के बुज़ुर्ग तक शामिल थे को एक ही कैप्चर वॉल्यूम में रियल-टाइम में मोशन-कैप्चर किया गया. मुख्य तकनीकी चुनौती हर कलाकार के मूवमेंट डेटा को बिना सिग्नल लॉस या स्पेशल डिस्टॉर्शन के एक साथ ट्रैक करना था. इस रिकॉर्ड को बनाने के लिए, विजुअल इफेक्ट्स टीम ने प्रोडक्शन की तकनीकी जरूरतों के हिसाब से एक खास मोशन-कैप्चर पाइपलाइन तैयार की.

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इस सेटअप में 92 ऑप्टिकल मोशन-कैप्चर कैमरे लगाए गए, साथ ही रियल-टाइम विज़ुअलाइजेशन के लिए अनरियल इंजन, सिंक्रोनाइज़्ड विटनेस फीड और लाइव डेटा स्ट्रीम कैलिब्रेशन को मैनेज करने के लिए फेशियल ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया.

ये मोशन कैप्चर या MoCap टेक्निक है क्या?

दरअसल, ये एक काफी अडवांस कैमरा सेटअप है. इसमें दो से लेकर 100 कैमरे, हर एंगल से आपकी तस्वीर खींचते हैं. उनके जरिए इंसान के एक्सप्रेशन और मूवमेंट को सेंसर की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है. फिर उस मूवमेंट को कंप्यूटर के जरिए फिल्म के 3D डिजिटल कैरेक्टर में फिट कर दिया जाता है. इससे वो कैरेक्टर बिल्कुल असली इंसान जैसे एक्सप्रेशन देने लगता है. इस टेक्निक का इस्तेमाल 'अवतार' और लॉर्ड्स ऑफ द रिंग' जैसी हॉलीवुड की वर्ल्ड क्लास फिल्मों में किया जा चुका है.

रिकॉर्ड के अलावा, 'राका' की यह उपलब्धि ग्लोबल स्टेज पर भारतीय सिनेमा के लिए एक अहम पल है, जो आज की भारतीय फिल्म-मेकिंग के बड़े दायरे, तकनीकी क्षमताओं और महत्वाकांक्षा को दिखाती है. यह भारतीय क्रिएटिव और तकनीकी टैलेंट से बनी भारतीय प्रोडक्शन के लिए गर्व का पल है, जिसने अत्याधुनिक फिल्म-मेकिंग टेक्नोलॉजी में इनोवेशन के लिए दुनिया भर में पहचान बनाई है.

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