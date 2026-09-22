scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

क्वीन पर फेंके गुलदस्ते को समझ लिया बम! भारत के पहले स्पाईमास्टर, जिन पर बनेगी फिल्म

भारत के बाहरी खुफिया ढांचे के विकास के साथ रामेश्वर नाथ काव का नाम गहराई से जुड़ा हुआ है. अब इस पर करण जौहर फिल्म बनाने वाले हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामेश्वर नाथ काव कौन थे?

Advertisement
X
रामेश्वर नाथ काव कौन थे? (Photo: ITG)
रामेश्वर नाथ काव कौन थे? (Photo: ITG)

भारतीय खुफिया एजेंसी RAW के जनक और देश के सबसे बड़े जासूस कहे जाने वाले रामेश्वर नाथ काव की कहानी अब जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आएगी. मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर ने RAW के गठन के 58 साल पूरे होने के मौके पर 21 सितंबर को इस नई फिल्म का ऐलान किया है.

धर्मा प्रोडक्शंस और लियो मीडिया कलेक्टिव के बैनर तले बनने वाली यह अनाम फिल्म पत्रकार नितिन गोखले की प्रसिद्ध किताब 'RN Kao: Gentleman Spymaster' पर आधारित होगी. 

फिल्म की कहानी मुख्य रूप से 1955 से 1971 के उस दौर को दिखाएगी, जब देश में बाहरी खुफिया तंत्र की नींव रखी जा रही थी. यह फिल्म 11 अगस्त 2028 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, हालांकि अभी इसके स्टारकास्ट और निर्देशक का नाम सामने आना बाकी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामेश्वर नाथ काव कौन थे? 

सम्बंधित ख़बरें

Hanuman Ansh producer Anupriya Nagar visits hanumangarhi temple in Ayodhya
350 करोड़ पार 'हनुमान अंश', हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचीं प्रोड्यूसर
Hanuman Ansh vs Vibe vs Daayra Box office Collection
‘हनुमान अंश’ को लगा झटका, कुणाल-करीना की फिल्मों को पहुंचा नुकसान
b grade actress naina chhabra casting couch
'कपड़े उतारकर फिगर दिखाओ', बिकिनी शूट में रखी शर्त, डिमांड सुन भागी एक्ट्रेस
Khushboo patani On jumai
जमुई में छात्रा से बदसलूकी, दिशा पाटनी की बहन खुशबू का फूटा गुस्सा
Tamannaah Bhatia,Samantha
ब्लू लहंगे में तमन्ना ने लगाई आग, क्या सामंथा को किया कॉपी?

रामेश्वर नाथ काव का जन्म 1918 में बनारस में हुआ था. उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी उच्च शिक्षा पूरी की. पढ़ाई के बाद 1940 में उन्होंने प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा पास की और इंडियन इंपीरियल पुलिस में शामिल हुए, जो आजादी के बाद भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS के रूप में विकसित हुई.

Advertisement

आजादी के बाद काव को इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) में जिम्मेदारी दी गई. यहां उन्होंने देश की सुरक्षा और खुफिया तंत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण काम संभाले. शुरुआती वर्षों में उनकी जिम्मेदारियों में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सुरक्षा व्यवस्था भी शामिल थी. आगे चलकर काव ने भारत के बाहरी खुफिया तंत्र को संस्थागत रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1968 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी R&AW की स्थापना के बाद उसके पहले प्रमुख बने.

1950 के दशक में काव ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण और गुप्त अभियानों को अंजाम दिया. उन्होंने घाना सरकार के अनुरोध पर वहां की पहली खुफिया और सुरक्षा एजेंसी खड़ी करने में मुख्य भूमिका निभाई. इसके अलावा जब एअर इंडिया के विमान 'कश्मीर प्रिंसेस' में बम विस्फोट हुआ था, तब काव ने चीनी और ब्रिटिश अधिकारियों के साथ मिलकर इसकी संवेदनशील जांच को सफलता से आगे बढ़ाया था.

IB की कमियों से निकला RAW का विचार

1962 के भारत-चीन युद्ध ने देश के खुफिया तंत्र की बड़ी खामियों को उजागर कर दिया था. इसके बाद काव को एविएशन रिसर्च सेंटर का चीफ बनाया गया, जो उस समय IB का हिस्सा था. 1968 में जब सरकार ने यह महसूस किया कि विदेश से जुड़ी खुफिया जानकारियों के लिए एक अलग एजेंसी की जरूरत है, तो RAW की स्थापना की गई. आरएन काव इसके पहले चीफ बने और 1977 तक लगभग नौ सालों तक इस पद पर रहते हुए उन्होंने एजेंसी को एक पेशेवर ढांचा दिया.

Advertisement

1971 का युद्ध और बांग्लादेश का निर्माण

आरएन काव के करियर का सबसे ऐतिहासिक दौर 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान आया. उनके नेतृत्व में RAW ने बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों (मुक्ति वाहिनी) को गुप्त रूप से ट्रेनिंग दी. हथियार मुहैया कराए और रणनीतिक मदद पहुंचाई. इस युद्ध में पाकिस्तान के दो टुकड़े करने और बांग्लादेश को आजाद कराने में काव की खुफिया रणनीति की सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है.

ब्रिटिश महारानी के सामने 'गुड क्रिकेट' और हाजिरजवाबी

1950 में जब ब्रिटेन की महारानी पहली बार भारत दौरे पर आईं, तो उनकी सुरक्षा का जिम्मा काव के पास ही था. एक कार्यक्रम के दौरान जब भीड़ में से किसी समर्थक ने महारानी की तरफ एक फूलों का गुलदस्ता फेंका, तो काव ने पलक झपकते ही उसे बम समझकर हवा में ही लपक लिया और दूर फेंक दिया. काव की इस मुस्तैदी और गजब की हाजिरजवाबी से महारानी इतनी प्रभावित हुईं कि उन्होंने तारीफ में उनसे 'गुड क्रिकेट' कहा था.

काव के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ बेहद मजबूत प्रोफेशनल रिश्ते थे. 1977 में सरकार बदलने के बाद उन्होंने RAW का पद छोड़ दिया था, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी के बाद वे फिर से सरकारी सेवा में लौटे. उन्होंने इंदिरा गांधी और बाद में राजीव गांधी के सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम किया. 1980 के दशक में देश में एनएसजी (NSG) यानी ब्लैक कैट कमांडो बल को तैयार करने में भी उनकी अहम भूमिका रही. काव 1989 में पूरी तरह रिटायर हुए और 2002 में 83 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'कप्तानी के चक्कर में बर्बाद हो रहा है बाबर आजम का करियर!', दिग्गज ने खोल दी पाकिस्तान क्रिकेट की पोल |
    कांग्रेस को लेकर सपा ने बदली रणनीति, इमरान मसूद को उसी भाषा में जवाब देने का दांव |
    Traffic Challan Rule: चालान के नए नियमों से क्या आपत्तियां हैं, क्यों दिल्ली में वकील भड़के हुए हैं? पूरी डिटेल |
    बिहार की तर्ज पर UP में कांग्रेस का EBC दांव, 25 करोड़ तक के ठेकों में 50% कोटे का प्रस्ताव |
    UPI Charge Impact: यूपीआई पर चार्ज... आम आदमी की जेब को कितना झटका? वित्त मंत्री ने दी सफाई |
    लद्दाख में रहना कितना महंगा? कपल ने बताया 1 महीने का पूरा खर्च |
    क्वीन पर फेंके गुलदस्ते को समझ लिया बम! भारत के पहले स्पाईमास्टर, जिन पर बनेगी फिल्म |
    MP: शाजापुर के सरकारी स्कूल में पत्नी की जगह 2 साल से पढ़ा रहा था पति, कैमरे पर खुलासा |
    ट्रंप से जुड़ी कंपनी के साथ हुई गार्डियन-1 एंटी-ड्रोन की डील, भारतीय कंपनी को मिला लाइसेंस |
    Vastu Tips: क्या आप भी बनाते हैं रोटी की टेढ़ी मेढ़ी लोई? जान लें वास्तु नियम
    Advertisement