scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'कप्तानी के चक्कर में बर्बाद हो रहा है बाबर आजम का करियर!', दिग्गज ने खोल दी पाकिस्तान क्रिकेट की पोल

बाबर आजम ने इंग्लैंड के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान फैन्स को बेहद निराश किया. बल्लेबाजी के साथ-साथ उनकी कप्तानी भी फ्लॉप रही. बाबर द्वारा लिए गए फैसलों पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं.

Advertisement
X
बाबर आजम पर उठे गंभीर सवाल. (PHOTO: AFP)
बाबर आजम पर उठे गंभीर सवाल. (PHOTO: AFP)

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज तेज गेंदबाज वकार यूनुस ने अपनी ही टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम की कप्तानी को लेकर एक बेहद चुभने वाला बयान दिया है. 

वकार का मानना है कि बाबर आजम पर जबरदस्ती कप्तानी का बोझ लादकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) उन्हें एक महान बल्लेबाज के रूप में खोता जा रहा है. बतौर कप्तान बाबर आजम बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर सके हैं. 

हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 3-0 से शर्मनाक हार झेलने वाली पाकिस्तानी टीम और उसके फैसलों पर अब दिग्गजों का गुस्सा फूटने लगा है. बाबर आजम से इस टेस्ट सीरीज में टीम को काफी उम्मीदें थी. लेकिन वह बुरी तरह फ्लॉप रहे.

सम्बंधित ख़बरें

India vs Japan
वैभव-ईशान के लिए तैयार है 'लिट्टी-चोखा' पार्टी! हो गया पूरा इंतजाम
Smriti Mandhana
LIVE: स्मृति मंधाना तूफानी पारी खेलकर आउट, बड़े स्कोर की ओर भारत
Babar Azam
'कप्तान बनने की जरूरत नहीं थी', बाबर आजम पर भड़का ये दिग्गज
Salman Ali Agha
सलमान अली आगा ने मैदान पर ला दिया भूचाल, ठोक डाला तिहरा शतक!
Pakistan Cricket
पाकिस्तान की खस्ता हालत देख दिग्गज ने खोली अंदर की पोल

'कप्तानी का प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं बाबर'

एक कार्यक्रम के दौरान बात करते हुए वकार यूनुस ने बाबर आजम की तकनीकी काबिलियत की तारीफ तो की, लेकिन उनकी कप्तानी की शैली पर जमकर तंज कसा.

वकार ने कहा कि मैंने उन्हें एक खिलाड़ी के रूप में देखा है. तकनीकी रूप से वह बहुत ही शानदार और क्लासिक खिलाड़ी हैं. एक प्लेयर के तौर पर उनमें कोई कमी नहीं है. लेकिन जैसे ही उन पर कप्तानी का दबाव आता है, वह जरूरत से ज्यादा बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं.

Advertisement

ये भी पढ़ें- 'पुजारा हमें बहुत परेशान करते थे...', ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान टिम पेन का छलका दर्द, याद किए पुराने दिन

बाबर के बल्ले से फैन्स को रनों का इंतजार

वकार ने आगे कहा कि अगर हम उन्हें बार-बार यही जिम्मेदारी देते रहे तो हम एक बेहतरीन खिलाड़ी को खो देंगे. क्योंकि वह इस दबाव को संभालने में संघर्ष करते हैं. एक कप्तान के रूप में आपको मैदान पर मजबूत होना पड़ता है और अपने खिलाड़ियों की ढाल बनना पड़ता है.

बाबर आजम का बल्ला लंबे समय से शांत चल रहा है. टेस्ट क्रिकेट में बाबर के बल्ले से लगभग चार साल से कोई शतक नहीं निकला है. हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान का सूपड़ा साफ (3-0) हो गया था, जिसके बाद पीसीबी के फैसलों पर भी काफी सवाल उठे थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'कप्तानी के चक्कर में बर्बाद हो रहा है बाबर आजम का करियर!', दिग्गज ने खोल दी पाकिस्तान क्रिकेट की पोल |
    कांग्रेस को लेकर सपा ने बदली रणनीति, इमरान मसूद को उसी भाषा में जवाब देने का दांव |
    Traffic Challan Rule: चालान के नए नियमों से क्या आपत्तियां हैं, क्यों दिल्ली में वकील भड़के हुए हैं? पूरी डिटेल |
    बिहार की तर्ज पर UP में कांग्रेस का EBC दांव, 25 करोड़ तक के ठेकों में 50% कोटे का प्रस्ताव |
    UPI Charge Impact: यूपीआई पर चार्ज... आम आदमी की जेब को कितना झटका? वित्त मंत्री ने दी सफाई |
    लद्दाख में रहना कितना महंगा? कपल ने बताया 1 महीने का पूरा खर्च |
    क्वीन पर फेंके गुलदस्ते को समझ लिया बम! भारत के पहले स्पाईमास्टर, जिन पर बनेगी फिल्म |
    MP: शाजापुर के सरकारी स्कूल में पत्नी की जगह 2 साल से पढ़ा रहा था पति, कैमरे पर खुलासा |
    ट्रंप से जुड़ी कंपनी के साथ हुई गार्डियन-1 एंटी-ड्रोन की डील, भारतीय कंपनी को मिला लाइसेंस |
    Vastu Tips: क्या आप भी बनाते हैं रोटी की टेढ़ी मेढ़ी लोई? जान लें वास्तु नियम
    Advertisement