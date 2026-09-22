'कप्तानी के चक्कर में बर्बाद हो रहा है बाबर आजम का करियर!', दिग्गज ने खोल दी पाकिस्तान क्रिकेट की पोल

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज तेज गेंदबाज वकार यूनुस ने अपनी ही टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम की कप्तानी को लेकर एक बेहद चुभने वाला बयान दिया है.

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वकार का मानना है कि बाबर आजम पर जबरदस्ती कप्तानी का बोझ लादकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) उन्हें एक महान बल्लेबाज के रूप में खोता जा रहा है. बतौर कप्तान बाबर आजम बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं कर सके हैं.

हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 3-0 से शर्मनाक हार झेलने वाली पाकिस्तानी टीम और उसके फैसलों पर अब दिग्गजों का गुस्सा फूटने लगा है. बाबर आजम से इस टेस्ट सीरीज में टीम को काफी उम्मीदें थी. लेकिन वह बुरी तरह फ्लॉप रहे.

'कप्तानी का प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं बाबर'

एक कार्यक्रम के दौरान बात करते हुए वकार यूनुस ने बाबर आजम की तकनीकी काबिलियत की तारीफ तो की, लेकिन उनकी कप्तानी की शैली पर जमकर तंज कसा.

वकार ने कहा कि मैंने उन्हें एक खिलाड़ी के रूप में देखा है. तकनीकी रूप से वह बहुत ही शानदार और क्लासिक खिलाड़ी हैं. एक प्लेयर के तौर पर उनमें कोई कमी नहीं है. लेकिन जैसे ही उन पर कप्तानी का दबाव आता है, वह जरूरत से ज्यादा बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं.

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बाबर के बल्ले से फैन्स को रनों का इंतजार

वकार ने आगे कहा कि अगर हम उन्हें बार-बार यही जिम्मेदारी देते रहे तो हम एक बेहतरीन खिलाड़ी को खो देंगे. क्योंकि वह इस दबाव को संभालने में संघर्ष करते हैं. एक कप्तान के रूप में आपको मैदान पर मजबूत होना पड़ता है और अपने खिलाड़ियों की ढाल बनना पड़ता है.

बाबर आजम का बल्ला लंबे समय से शांत चल रहा है. टेस्ट क्रिकेट में बाबर के बल्ले से लगभग चार साल से कोई शतक नहीं निकला है. हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान का सूपड़ा साफ (3-0) हो गया था, जिसके बाद पीसीबी के फैसलों पर भी काफी सवाल उठे थे.

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