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यूपी में देर रात बड़ा उलटफेर! 34 IAS अफसरों का ट्रांसफर, कई जिलों के DM भी बदले

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 34 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं. इस फेरबदल में कई जिलाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव हुआ है. मुरादाबाद, हरदोई, एटा, कुशीनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, पीलीभीत, बलिया, अमेठी, बागपत, महोबा, बिजनौर, हाथरस, हमीरपुर सहित कई जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं.

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यूपी में चुनावों से पहले IAS अफसरों के तबादले हुए. (Photo- Representational)
यूपी में चुनावों से पहले IAS अफसरों के तबादले हुए. (Photo- Representational)

उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था में देर रात बड़ा फेरबदल हुआ है. मंगलवार को बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. राज्य सरकार ने 34 IAS अधिकारियों की नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं. 

इस फेरबदल के तहत प्रदेश के कई जिलों के जिलाधिकारियों (DM) सहित कई विभागों के उच्च अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है.

हरदोई के जिलाधिकारी अनुनय झा को अब मुरादाबाद का नया जिलाधिकारी बनाया गया है. वहीं, राज्य कर विभाग में विशेष सचिव रहे राहुल पाण्डेय को हरदोई का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है. 

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(Photo- ITGD)
(Photo- ITGD)
(Photo- ITGD)

कई जिलों के जिलाधिकारी बदले

आगरा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष एम. अरुन्मोली को जिलाधिकारी एटा की जिम्मेदारी सौंपी गई है. जबकि अमेठी के जिलाधिकारी रहे संजय चौहान को कुशीनगर का जिलाधिकारी बनाया गया है. कुशीनगर के जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर को अब कानपुर नगर के जिलाधिकारी पद पर तैनात किया गया है.

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी अनुज मलिक को संत कबीर नगर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है. जबकि संत कबीर नगर के डीएम रहे आलोक कुमार का तबादला जिलाधिकारी पीलीभीत के पद पर हुआ है. वहीं, पीलीभीत के जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह को बलिया का नया जिलाधिकारी बनाया गया है. 

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इन्वेस्ट यूपी और यूपीडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी शशांक चौधरी को जिलाधिकारी अमेठी की कमान सौंपी गई है. इसके साथ ही नगर निगम मुरादाबाद के नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल को बागपत का जिलाधिकारी बनाया गया है. नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति के विशेष सचिव प्रभास कुमार को अब महोबा का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है.

हमीरपुर से कानपुर नगर तक बदलाव

विशेष सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण उमेश प्रताप सिंह को बिजनौर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है. वहीं विशेष सचिव नगर विकास सत्य प्रकाश पटेल को हाथरस के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है. अशोक कुमार को हमीरपुर का डीएम तैनात किया गया है.

यह भी पढ़ें: यूपी में 10 सीनियर IAS के तबादले, आशीष गोयल-अनिल कुमार को हटाया: कहां किसे मिली नई तैनाती, ट्रांसफर लिस्ट देखिए

इसके अलावा, बिजनौर की जिलाधिकारी रहीं जसजीत कौर को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन का प्रबंध निदेशक बनाया गया है. कानपुर नगर के जिलाधिकारी रहे जितेंद्र प्रताप सिंह अब उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद के निदेशक पद पर भेजे गए हैं. 

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