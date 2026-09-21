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अजीत सिंह के नाम पर होगा जनता PG कॉलेज, योगी सरकार का फैसला

उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजियाबाद के जनता पीजी कॉलेज का नाम बदलकर चौधरी अजीत सिंह जनता पीजी कॉलेज करने का निर्णय लिया है. यह कदम महापुरुषों के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने और शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है.

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उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजियाबाद के जनता पीजी कॉलेज का नाम बदल दिया है
उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजियाबाद के जनता पीजी कॉलेज का नाम बदल दिया है

उत्तर प्रदेश में महापुरुषों के सम्मान और उनके योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में योगी सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों के क्रम में गाजियाबाद के जनता पीजी कॉलेज, पतला का नाम बदलकर ‘चौधरी अजीत सिंह जनता पीजी कॉलेज' किए जाने का निर्णय लिया गया है.

प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ ही महापुरुषों के गौरवशाली योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है. इसी क्रम में गाजियाबाद के जनता पीजी कॉलेज, पतला का नाम बदलकर ‘चौधरी अजीत सिंह जनता पीजी कॉलेज’ किए जाने का निर्णय लिया गया है.

उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ द्वारा इस संबंध में विभाग को प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था. विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है. जल्द ही शासन स्तर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिया जाएगा.

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उन्होंने कहा कि चौधरी अजीत सिंह का प्रदेश और देश के सामाजिक, शैक्षिक तथा कृषि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है. उनका नाम युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है. महापुरुषों के नाम से शिक्षण संस्थानों का जुड़ाव विद्यार्थियों को उनके विचारों, संघर्ष और योगदान से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

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उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि योगी सरकार प्रदेश में उच्च शिक्षा संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक एवं रोजगारपरक बनाने के साथ ही उनके गौरव और पहचान को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता, आधारभूत सुविधाओं, शोध एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं.

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