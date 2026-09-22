scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

करीना कपूर के जन्मदिन पर बहन ने शेयर की बचपन की फोटो, फैंस बोले- जेह की कार्बन कॉपी

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर आज अपना 46 वां जन्मदिन मना रही हैं. इस मौके पर उनकी बहन करिश्मा कपूर और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने उन्हें इस तरह किया है विश.

Advertisement
X
करीना कपूर आज अपना 46 वां जन्मदिन मना रही हैं
करीना कपूर आज अपना 46 वां जन्मदिन मना रही हैं

बॉलीवुड की बेबो यानी एक्ट्रेस करीना कपूर खान आज अपना 46 वां जन्मदिन मना रही हैं. ऐसे में उनके इस खास दिन को उनके परिवार वालों और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने और भी खास बना दिया. उनके जन्मदिन के मौके पर सभी लोग उनको बधाई दे रहे हैं. उनकी बहन और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने करीना के साथ अपने बचपन की तस्वीर शेयर की है जिसमें करीना बिल्कुल अपने बेटे जेह अली खान की तरह ही दिख रही हैं.

करिश्मा कपूर ने करीना के साथ बचपन की बहुत ही क्यूट सी तस्वीर शेयर की है, जिसमें दोनों बहन कैमरे के सामने पोज दे रही हैं. करिश्मा ने इस तस्वीर के साथ अपनी बहन को विश करते हुए लिखा, 'दुनिया की सबसे अच्छी बहन को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. हमेशा साथ-साथ, हमेशा ट्विनिंग और विनिंग. तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूं.'


करिश्मा ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें करीना अपने बेटे जेह की तरह ही दिख रही हैं. फैंस ने करीना की तस्वीर को जेह से मिलता- जुलता बताया. फैंस का कहना है कि जेह का चेहरा बचपन की करीना से काफी मिलता है. लोगों ने इस पोस्ट पर कमेंट किया और लिखा, 'जेह क्या ये आप हैं.' तो दूसरे ने लिखा, 'जेह करीना की कॉपी हैं.'

करीना की ननद सबा पटौदी ने करीना के साथ कई सारे तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करके करीना के लिए एक लंबा नोट लिखा. सबा ने लिखा,' मुझे याद है मैं आपसे और भाई से किसी शूट पर मिली थी, और आपने लेदर की शॉर्ट स्कर्ट और जैकेट पहन रखी थी जो बहुत ही कूल लग रहा था. शायद मैंने भी उस समय आपसे ही वो लुक सीखा था. जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आप मेरा सहारा बनीं. आपने हमेशा मेरा साथ दिया है आपको जन्मदिन की बधाई. हमेशा चमकते रहें एक स्टार की तरह.' सबा के इस पोस्ट से ननद भाभी की अच्छी बॉन्डिंग नजर आ रही है.

सम्बंधित ख़बरें

Vibe vs Daayra: Who took first lead on Box Office?
हनुमान अंश के आगे नहीं चला वाइब-दायरा का जोर, हुई इतनी कमाई
Kareena Kapoor,Mahii Vij Yuva
करीना नहीं माही थी इस फिल्म की पहली पसंद, हुआ खुलासा
Daayra Film review
Review: करीना-पृथ्वीराज की टक्कर में फंसा कानून! दमदार है फिल्म
Saif Ali Khan and Kareena Kapoor with family
जेह-तैमूर को फोन से दूर रखती हैं करीना, AI ने किया परेशान
Saif Ali Khan and Kareena Kapoor with family
जेह-तैमूर को लगी फोन की लत! ऐसे हैंडल करती हैं करीना कपूर?
Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saba Pataudi (@sabapataudi)

सोहा अली खान ने 80s के ट्रेंड की तस्वीर को शेयर करते हुए करीना को जन्मदिन की बधाई दी और उनको स्टाइल आइकन कहा. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Soha (@sakpataudi)

करीना की दोस्त और बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने भी विश किया, उन्होंने करीना के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'हैप्पी बर्थडे मेरी बेबो. लव यूं.'

करीना कपूर

प्रियंका चोपड़ा ने भी अपने इंटाग्राम हैंडल पर करीना की एक फोटो शेयर की और लिखा, 'हैप्पी बर्थडे करीना कपूर. तुम्हारे जैसा कोई कभी नहीं होगा.'

करीना कपूर

करीना के इस खास दिन को उनके परिवार से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और फैंस ने यादगार बना दिया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    करीना कपूर के जन्मदिन पर बहन ने शेयर की बचपन की फोटो, फैंस बोले- जेह की कार्बन कॉपी |
    लाल सागर से झटका, तो रास तनूरा से बढ़ाई तेल सप्लाई! सऊदी अरब ने लोड किया 1.4 करोड़ बैरल |
    Meen Tarot Rashifal 22 September 2026: जल्दबाजी में फैसले लेने से बचेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे |
    Kumbh Tarot Rashifal 22 September 2026: सूचनाओं का आदान प्रदान रहेगा, अपरिचित से दूरी रखें |
    Makar Tarot Rashifal 22 September 2026: कारोबार मजबूत बनाएंगे, चर्चा में उत्साह रखेंगे |
    Dhanu Tarot Rashifal 22 September 2026: जिम्मेदारों से जुड़ाव बढ़ाएंगे, प्रबंध संवार पर रहेगा |
    लंदन में दर्दनाक सड़क हादसा... 17 साल के नाबालिग की मौत, एक घायल |
    Vrishchik Tarot Rashifal 22 September 2026: लोगों का सहयोग समर्थन पाएंगे, योजनाओं में निरंतरता बनाए रखेंगे |
    Tula Tarot Rashifal 22 September 2026: जल्दबाजी न दिखाएं, व्यवस्थित निवेश पर ध्यान दें |
    Kanya Tarot Rashifal 22 September 2026: संबंध मधुर बनाए रखेंगे, व्यक्तित्व एवं प्रभाव में वृद्धि होगी
    Advertisement