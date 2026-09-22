करीना कपूर के जन्मदिन पर बहन ने शेयर की बचपन की फोटो, फैंस बोले- जेह की कार्बन कॉपी

बॉलीवुड की बेबो यानी एक्ट्रेस करीना कपूर खान आज अपना 46 वां जन्मदिन मना रही हैं. ऐसे में उनके इस खास दिन को उनके परिवार वालों और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने और भी खास बना दिया. उनके जन्मदिन के मौके पर सभी लोग उनको बधाई दे रहे हैं. उनकी बहन और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने करीना के साथ अपने बचपन की तस्वीर शेयर की है जिसमें करीना बिल्कुल अपने बेटे जेह अली खान की तरह ही दिख रही हैं.

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करिश्मा कपूर ने करीना के साथ बचपन की बहुत ही क्यूट सी तस्वीर शेयर की है, जिसमें दोनों बहन कैमरे के सामने पोज दे रही हैं. करिश्मा ने इस तस्वीर के साथ अपनी बहन को विश करते हुए लिखा, 'दुनिया की सबसे अच्छी बहन को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. हमेशा साथ-साथ, हमेशा ट्विनिंग और विनिंग. तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूं.'



करिश्मा ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें करीना अपने बेटे जेह की तरह ही दिख रही हैं. फैंस ने करीना की तस्वीर को जेह से मिलता- जुलता बताया. फैंस का कहना है कि जेह का चेहरा बचपन की करीना से काफी मिलता है. लोगों ने इस पोस्ट पर कमेंट किया और लिखा, 'जेह क्या ये आप हैं.' तो दूसरे ने लिखा, 'जेह करीना की कॉपी हैं.'

करीना की ननद सबा पटौदी ने करीना के साथ कई सारे तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करके करीना के लिए एक लंबा नोट लिखा. सबा ने लिखा,' मुझे याद है मैं आपसे और भाई से किसी शूट पर मिली थी, और आपने लेदर की शॉर्ट स्कर्ट और जैकेट पहन रखी थी जो बहुत ही कूल लग रहा था. शायद मैंने भी उस समय आपसे ही वो लुक सीखा था. जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आप मेरा सहारा बनीं. आपने हमेशा मेरा साथ दिया है आपको जन्मदिन की बधाई. हमेशा चमकते रहें एक स्टार की तरह.' सबा के इस पोस्ट से ननद भाभी की अच्छी बॉन्डिंग नजर आ रही है.

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सोहा अली खान ने 80s के ट्रेंड की तस्वीर को शेयर करते हुए करीना को जन्मदिन की बधाई दी और उनको स्टाइल आइकन कहा.

करीना की दोस्त और बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा ने भी विश किया, उन्होंने करीना के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'हैप्पी बर्थडे मेरी बेबो. लव यूं.'

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प्रियंका चोपड़ा ने भी अपने इंटाग्राम हैंडल पर करीना की एक फोटो शेयर की और लिखा, 'हैप्पी बर्थडे करीना कपूर. तुम्हारे जैसा कोई कभी नहीं होगा.'

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करीना के इस खास दिन को उनके परिवार से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और फैंस ने यादगार बना दिया.

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