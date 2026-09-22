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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 22 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है. गोल्ड मेडल मैच में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 147 रनों से पराजित किया.

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भारतीय महिला टीम (Photo: X/@BCCIWomen)
भारतीय महिला टीम (Photo: X/@BCCIWomen)

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2026 में श्रीलंका को 147 रनों से हराकर गोल्ड मेडल जीता. वहीं, TRAI ने Jio और  Airtel समेत सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों को बिना डेटा वाले रिचार्ज प्लान भी लाने को कहा. इन खबरों के अलावा, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन में अठारह आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया. पढ़ें मंगलवार शाम की बड़ी खबरें.

Asian Games: एशियन गेम्स में भारत का खुला गोल्ड का खाता, श्रीलंका को रौंदकर हरमन ब्रिगेड बनी चैम्पियन

 एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है. गोल्ड मेडल मैच में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 147 रनों से पराजित किया. निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में हुए मुकाबले में भारत ने श्रीलंका के सामने 217 रनों का टारगेट सेट किया था, लेकिन पूरी टीम 15.4 ओवरों में 69 रनों पर सिमट गई. ये भारत का पहला गोल्ड मेडल है.

TRAI की सख्ती! Jio-Airtel-Vi को लाना होगा बिना डेटा वाला रिचार्ज, 28 नहीं देनी होगी 30 दिन की वैलिडिटी

TRAI ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को सिर्फ कॉल और SMS वाले रिचार्ज प्लान के ज्यादा विकल्प देने होंगे. इन प्लान की कीमत डेटा वाले प्लान से कम रखनी होगी. TRAI ने टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2026 को 21 सितंबर 2026 को जारी किया है. हालांकि यह नियम तुरंत लागू नहीं होगा. यह नियम ऑफिशियल गजट में पब्लिश होने के 30 दिन बाद लागू होगा.

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स्मृति मंधाना ने रच दिया नया इतिहास... ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने मंगलवार को एशियन गेम्स 2026 में श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में 11 हजार रन पूरे किए. ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं. उन्होंने ये उपलब्धि टेस्ट, वनडे और टी ट्वेंटी आई क्रिकेट को मिलाकर हासिल की है.

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