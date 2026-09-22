Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 22 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स 2026 में श्रीलंका को 147 रनों से हराकर गोल्ड मेडल जीता. वहीं, TRAI ने Jio और Airtel समेत सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों को बिना डेटा वाले रिचार्ज प्लान भी लाने को कहा. इन खबरों के अलावा, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन में अठारह आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया. पढ़ें मंगलवार शाम की बड़ी खबरें.

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Asian Games: एशियन गेम्स में भारत का खुला गोल्ड का खाता, श्रीलंका को रौंदकर हरमन ब्रिगेड बनी चैम्पियन



एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है. गोल्ड मेडल मैच में भारतीय टीम ने श्रीलंका को 147 रनों से पराजित किया. निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में हुए मुकाबले में भारत ने श्रीलंका के सामने 217 रनों का टारगेट सेट किया था, लेकिन पूरी टीम 15.4 ओवरों में 69 रनों पर सिमट गई. ये भारत का पहला गोल्ड मेडल है.



TRAI की सख्ती! Jio-Airtel-Vi को लाना होगा बिना डेटा वाला रिचार्ज, 28 नहीं देनी होगी 30 दिन की वैलिडिटी



TRAI ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को सिर्फ कॉल और SMS वाले रिचार्ज प्लान के ज्यादा विकल्प देने होंगे. इन प्लान की कीमत डेटा वाले प्लान से कम रखनी होगी. TRAI ने टेलीकॉम कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2026 को 21 सितंबर 2026 को जारी किया है. हालांकि यह नियम तुरंत लागू नहीं होगा. यह नियम ऑफिशियल गजट में पब्लिश होने के 30 दिन बाद लागू होगा.

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स्मृति मंधाना ने रच दिया नया इतिहास... ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर



भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने मंगलवार को एशियन गेम्स 2026 में श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में 11 हजार रन पूरे किए. ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं. उन्होंने ये उपलब्धि टेस्ट, वनडे और टी ट्वेंटी आई क्रिकेट को मिलाकर हासिल की है.

शास्त्री भवन-कृषि भवन की जगह बनेंगे नए सरकारी दफ्तर, 30 सितंबर तक खाली करने का आदेश



दिल्ली के दो पुराने और बड़े सरकारी कार्यालयों शास्त्री भवन और कृषि भवन को 30 सितंबर तक खाली किया जाएगा. इन दोनों जगहों पर अब कर्तव्य भवन 4 और 5 बनाए जाएंगे, जिनके निर्णाण का ठेका पहले ही दिया जा चुका है. कर्तव्य भवन 4 और 5 बनाने में करीब 3,155 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. इन भवनों का निर्माण करीब 24 महीने में पूरा होगा.

अमेरिका से आ रहे हैं छह F35 फाइटर जेट, PAK बॉर्डर पर दिखाएंगे दम



भारतीय वायु सेना का मल्टीनेशनल युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 राजस्थान के जोधपुर में 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित होगा. इस अभ्यास में करीब 40 देशों की भागीदारी होने वाली है. इसमें सात देश अपने लड़ाकू विमान और अन्य मिलिट्री एसेंट्स लेकर हिस्सा लेंगे जबकि बाकी देश पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होंगे.

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यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 18 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट



यूपी पुलिस विभाग में मंगलवार को बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है. शासन ने 18 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर उनके कार्यक्षेत्र बदल दिए हैं. इनमें पुलिस अधीक्षक और सेनानायक स्तर के कई अधिकारी शामिल हैं. आदेश के तहत DGP मुख्यालय, CID, EOW, PAC, SSF और अभिसूचना शाखाओं में तैनात पुलिस अधीक्षकों को ट्रांसफर कर नई तैनाती दी गई है.



Silver Price Fall: चांदी 2200 रुपये सस्ती, अचानक फिसला दाम, सोना भी धड़ाम



सोना और चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ी गिरावट आई है. मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी का वायदा भाव 2,217 रुपये प्रति किलोग्राम गिरकर 2,37,100 रुपये पर आ गया. वहीं पांच अक्टूबर एक्सपायरी वाला 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 721 रुपये सस्ता होकर 1 लाख 52 हजार 373 रुपये पर पहुंच गया.

विकसित भारत 2047 को लेकर केंद्रीय मंत्रिपरिषद का चिंतन शिविर, सुधारों और भविष्य के रोडमैप पर होगा मंथन



विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर केंद्रीय मंत्रिपरिषद की 23 और 24 सितंबर को दो दिवसीय ‘चिंतन शिविर’ बैठक आयोजित की जाएगी. इस मीटिंग में सभी केंद्रीय मंत्री हिस्सा लेंगे. इस चिंतन शिविर में सरकार देश भर में चल रहे कार्यों की समीक्षा की जाएगी. विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर अगले विचारों, सुधारों और प्राथमिकताओं की पहचान की जाएगी.

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CM योगी कल देंगे बड़ी सौगात, भारत टैक्सी और कृषक समृद्धि योजना की करेंगे शुरुआत



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में भारत टैक्सी योजना और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का शुभारंभ करेंगे. भारत टैक्सी योजना में टैक्सी चालकों और यात्रियों को भी सुविधाएं मिलेंगी. कृषक समृद्धि योजना में किसानों को 6% ब्याज दर पर ₹6 लाख तक ऋण मिलेगा. समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को ब्याज अनुदान दिया जाएगा.

India vs Japan: इज्जत बच गई...जापान से जैसे-तैसे जीती टीम इंडिया



टी ट्वेंटी आई में भारतीय टीम को जापान के खिलाफ 2 रनों से जीत मिली. जापान को अंतिम गेंद पर जीत के लिए चार रनों की दरकार थी, लेकिन अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए टीम को जीत दिला दी. 33 रनों का पीछा करते हुए जापान की टीम 3 विकेट खोकर 30 रन ही बना सकी. आखिरी छह गेंद में जापान को जीत के लिए आठ रन चाहिए थे, लेकिन वो बना नहीं सकी.



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