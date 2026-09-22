Rahu Chandrama Yuti: शनि की राशि में चंद्रमा-राहु की युति, कल से 4 राशियों के अच्छे दिन शुरू

Rahu Chandrama Yuti: 23 सितंबर को शनि के स्वामित्व वाली राशि कुंभ में चंद्रमा और राहु की युति बनने वाली है. कुंभ राशि में राहु पहले से बैठा है. जबकि 23 सितंबर को यहां मन के कारक चंद्रमा की दस्तक होने वाली है. ज्योतिषविदों का कहना है कि शनि की राशि में चंद्रमा-राहु की युति तीन राशियों को शुभ परिणाम दे सकती है. इस युति के प्रभाव से व्यक्ति की सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी. आइए जानते हैं कि यह दुर्लभ संयोग किन चार राशियों को भाग्यशाली बनाने वाला है.

और पढ़ें

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा-राहु की यह युति लाभदायक मानी जा रही है. इस दौरान जीवन में सुख-शांति और भावनात्मक स्थिरता आने की संभावना है. समृद्धि के लिहाज से भी समय सकारात्मक रह सकता है. आर्थिक मोर्चे पर खूब लाभ अर्जित करेंगे. रुपयों की तंगी दूर हो सकती है. परिवार और घर से जुड़े मामलों में आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए यह समय खास माना जा रहा है. जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों में सकारात्मकता महसूस हो सकती है.

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए भी यह गोचर फायदेमंद माना जा रहा है. इस दौरान आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो सकती है. आर्थिक मामलों में लाभ और समृद्धि के संकेत बताए जा रहे हैं. कर्ज, उधार की समस्या से मुक्ति पाएंगे. आय के साधन एक से ज्यादा होने वाले हैं. पुराना रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. करियर के मोर्चे पर भी समय अनुकूल रह सकता है. जातकों को उन्नति के साथ सम्मान मिलने की संभावना है. कामकाज से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

Advertisement

धनु राशि

धनु राशि के जातकों के लिए चंद्रमा-राहु की युति को सकारात्मक माना जा रहा है. इस दौरान रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना बताई गई है. कुछ लोगों के लिए आय के नए स्रोत भी खुल सकते हैं. संपत्ति खरीदने, घर की मरम्मत कराने या परिवार के साथ संबंध मजबूत करने के लिहाज से भी यह समय अनुकूल माना जा रहा है. पारिवारिक मामलों में सकारात्मकता देखने को मिल सकती है. माता-पिता के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे.

---- समाप्त ----