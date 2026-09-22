scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'सोशल मीडिया पर बयानबाजी से आपको नुकसान', बॉम्बे होईकोर्ट ने भगोड़े विजय माल्या को लगाई फटकार

बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस मिलिंद जाधव की बेंच ने मंगलवार को भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) का हलफनामा आपत्तिजनक टिप्पणियों के साथ पोस्ट करने के मामले में कड़ी फटकार लगाई.

Advertisement
X
बॉम्बे हाईकोर्ट ने विजय माल्या को लगाई फटकार. (Photo-File)
बॉम्बे हाईकोर्ट ने विजय माल्या को लगाई फटकार. (Photo-File)

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के हलफनामे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट करने के लिए कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि ऐसी पोस्टिंग से कोर्ट की कार्यक्षमता पर असर पड़ता है.

हाईकोर्ट की जस्टिस मिलिंद जाधव की बेंच ने माल्या की याचिका पर सुनवाई कर रही थी. माल्या ने अपनी याचिका में दावा था कि उनकी सिविल देनदारियां (civil liabilities) पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि बैंकों के समूह ने उनसे लगभग 15,000 करोड़ रुपये वसूल लिए हैं जबकि ब्याज समेत मूल दावा लगभग 6,203 करोड़ रुपये का था. इसलिए उन्हें इस मामले से राहत मिलनी चाहिए.

प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले महीने वकील आशीष मेहता के जरिए जवाब दाखिल किया था. इसमें कहा गया था कि माल्या का भारत से लगातार बाहर रहना और सक्षम कोर्ट के आपराधिक अधिकार क्षेत्र (criminal jurisdiction) के सामने पेश न होना, उनके द्वारा मांगी गई राहत पर विचार करते वक्त महत्वपूर्ण बातें हैं. साथ ही माल्या से बैंक के बकाया की बाद में वसूली होने से PMLA की कार्यवाही या उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमों की शिकायतें बेकार या बेअसर नहीं हो जातीं.

'शाम को मिला हलफनामा'

वहीं, मंगलवार को माल्या के वकीलों ने ED के जवाब पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा. इस पर मेहता ने आपत्ति जताई और बेंच को बताया कि माल्या की कानूनी टीम को शाम 4:30 बजे हलफनामा ईमेल करने के बाद, माल्या ने उसी रात 11 बजे तक पूरा दस्तावेज़ अपने सोशल मीडिया एक्स पर अपमानजनक टिप्पणियों के साथ अपलोड कर दिया.

'अपने क्लाइंट को समझाएं'

मेहता ने कहा, 'ये आपकी अदालत के लिए सही नहीं है... आपको इसे देखने का मौका भी नहीं मिला. याचिकाकर्ता को अदालत में लड़ना चाहिए, ट्विटर पर नहीं.'

इसके बाद बेंच ने माल्या की कानूनी टीम को चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर कानूनी लड़ाई लड़ने से उनके अपने केस को नुकसान होता है. जस्टिस जाधव ने कहा, 'कृपया अपने क्लाइंट को समझाएं, ये तरीका सही नहीं है. इससे कोर्ट की कार्यक्षमता पर असर पड़ता है.'

इस पर माल्या की ओर से पेश सीनियर वकील अमित देसाई ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वो अपने क्लाइंट तक ये मैसेज पहुंचा देंगे. उन्होंने ये भी बताया कि ED भी अक्सर माल्या के बारे में पोस्ट करती रहती है.

सुनवाई के दौरान जस्टिस जाधव ने SBI कंसोर्टियम को ED के खुलासों पर एक नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसके बाद माल्या को एक व्यापक संशोधन याचिका (comprehensive amendment application) दाखिल करने की मंजूरी दी गई. इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई को अगली सुनवाई 13 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया.

सम्बंधित ख़बरें

Bombay High court (File Photo: ITG)
रिश्वत के ₹40 लाख लेते पकड़े गए CGST अफसर, HC ने CBI कस्टडी में भेजा
नफीसा जोसेफ की मौत के मामले में HC का बड़ा फैसला. (Photo-File)
नफीसा जोसेफ ने खुदकुशी क्यों की? बॉम्बे हाई कोर्ट का 22 साल बाद बड़ा फैसला
Maratha reservation activist Manoj Jarange (Photo: PTI)
'विरोध करना अधिकार है, हम नहीं रोक सकते', जरांगे के प्रदर्शन पर HC
maharashtra freedom of religion act plea bombay high court right to marry
'धर्म, जीवनसाथी चुनना मौलिक अधिकार', महाराष्ट्र धर्मांतरण कानून को चुनौती
राहुल गांधी को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका लगा है (Photo: PTI)
‘चौकीदार चोर है’, टिप्पणी केस में राहुल को HC से झटका, याचिका खारिज
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बॉम्बे हाईकोर्ट ने भगोड़े विजय माल्या को लगाई फटकार, कहा- ये तरीका सही नहीं |
    55 पार्षदों का समर्थन फिर भी हार गई BJP! नागौर नगर परिषद में बड़ा उलटफेर, निर्दलीय शरीफ कुरैशी बने उपसभापति |
    भक्ति में लीन दिखीं मंत्री गुलाब देवी, राधा-कृष्ण संग झूमीं |
    फैक्ट चेक: आईआईटी बॉम्बे की टॉपर ने साहिल सुसाइड मामले पर दिया सनसनीखेज बयान? ये तस्वीर फर्जी है और बयान मनगढ़ंत |
    6 साल की उम्र में लिया था गोद, अब बेटे से तंग आई मां, 8 साल बाद लौटाने की अर्जी, दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा केस |
    मैच हारे, लेकिन दिल जीत गए जापानी खिलाड़ी, टीम इंडिया को द‍िया ये खास तोहफा |
    LAVA का बड़ा धमाका, सस्ते में लॉन्च किया दो स्क्रीन वाला स्मार्टफ़ोन, 6000mAh की बैटरी |
    जब पति को फाड़ रहा था भालू... पत्नी मरने का नाटक कर लेटे हुए सब देख रही थी |
    जर्मन मशीन आई काम, पस्त हुई थी अमेरिकी तकनीक! देश की सबसे लंबी टनल का काम पूरा होने की कगार पर, 1450 गांवों की बदलेगी तकदीर |
    IIT बॉम्बे के साहिल सुसाइड केस में क्या SC/ST एक्ट सही? देखें दंगल
    Advertisement