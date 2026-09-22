'ईरान की चुनौती का दिया जवाब, मनमानी नहीं चलेगी', UNGA में बोले ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 81वें सत्र को संबोधित कर रहे हैं. इस दौरान उन्होंने कहा, "संयुक्त राष्ट्र में आना सम्मान की बात है और हम काफी प्रगति कर रहे हैं. हमारा देश बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है."
इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया का अमेरिका में स्वागत करना उनके लिए बहुत सम्मान की बात है. उन्होंने कहा कि अमेरिका की वापसी हो चुकी है. उनके मुताबिक, आज अमेरिका पहले से ज्यादा मजबूत है.
मिडिल ईस्ट में दादागिरी करता था ईरान: ट्रंप
ट्रंप ने अपने UNGA संबोधन में ईरान पर तीखा हमला बोला. उन्होंने ईरान को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला नंबर 1 देश बताया. उन्होंने कहा कि पिछले 51 सालों से ईरान की कट्टरपंथी सरकार ने खून-खराबे और हत्याओं के जरिए ही शासन किया. ट्रंप के मुताबिक, ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट और उसके बाहर भी मौत, तबाही और अफरा तफरी मचाई.
उन्होंने कहा कि ईरान कभी मिडिल ईस्ट में दादागिरी करता था, लेकिन अब ईरान ऐसा नहीं कर सकता है. उन्होंने आगे साफ कहा कि राजनीति में आने के पहले दिन से ही उनका रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि वे कभी भी ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे.
अमेरिकी अर्थव्यवस्था से जलती है दुनिया: ट्रंप
ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को देखकर दुनिया जलती है. उनका कहना है कि अमेरिकी सेना दुनिया में सबसे ताकतवर है. ट्रंप ने कहा, 'हमारी टेक्नोलॉजी का कोई मुकाबला नहीं है और हम लगभग हर क्षेत्र में सबसे आगे हैं. हमारी ऊर्जा से पूरी दुनिया चल रही है.'
हमने शांति कायम की: ट्रंप
UNGA में ट्रंप ने कहा कि जहां दूसरों ने शांति की सिर्फ बातें की हैं, वहीं उन्होंने शांति कायम की है. उन्होंने कहा कि दूसरों ने खतरों को नजरअंदाज किया है. उनके मुताबिक, उन्होंने इन खतरों का सामना किया है. ट्रंप का कहना है कि दूसरों ने सिर्फ हिम्मत की बात की है लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई है.