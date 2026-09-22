Silver Price Fall: चांदी 2200 रुपये सस्ती, अचानक फिसला दाम, सोना भी धड़ाम

सोना-चांदी की कीमतों में अचानक फिर से बड़ी गिरावट (Gold-Silver Rate Fall) आई है. मंगलवार को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर गोल्ड-सिल्वर रेट तेजी के साथ ओपन हुए, लेकिन फिर अगले ही पल दोनों कीमती धातुओं के दाम गिरने लगे और ये काफी सस्ती हो गईं. एक ओर जहां चांदी का वायदा भाव झटके में 2200 रुपये प्रति किलोग्राम से ज्यादा कम हो गया, तो वहीं सोने का दाम भी तेजी से फिसलने लगे.

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चांदी अचानक हुई इतनी सस्ता

एमसीएक्स पर चांदी की वायदा कीमत बीते कारोबारी दिन सोमवार को कारोबार क्लोज होने पर 4 दिसंबर की एक्सपायरी वाली चांदी 2,39,317 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी और मंगलवार को खुलने के साथ ही ये उछलकर 2.40 लाख रुपये के लेवल पर पहुंच गई. लेकिन कुछ देर के कारोबार में ही बाजी लट गई और 1 Kg Silver Price तेजी से लुढ़कता हुआ 2,37,100 रुपये पर आ गया. इस हिसाब से चांदी 2217 रुपये सस्ती हो गई.

हाई से अब इतना टूट गया दाम

चांदी की कीमत में मंगलवार को आई इस गिरावट के बाद अब चांदी की वायदा कीमत अपने लाइफ टाइम हाई लेवल से और भी ज्यादा फिसल (Silver Price More Crash From High) गई है. दरअसल, जनवरी महीने में आखिरी हफ्ते में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 4,20,048 रुपये के हाई पर पहुंची थी और वर्तमान भाव से तुलना करें, तो ये कीमती धातु यहां से अब 1,82,948 रुपये प्रति किलो सस्ती मिल रही है.

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सोना भी झटके में हुआ इतना सस्ता

न सिर्फ चांदी की कीमत में गिरावट आई है, बल्कि सोने का भाव भी Silver Price के जैसा ही ग्रीन से रेड जोन में आया है. 5 अक्टूबर की एक्सपायरी वाला 10 Gram 24 Karat Gold सोमवार को कमोडिटी मार्केट की क्लोजिंग के समय 1,53,094 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि मंगलवार को खुलने के साथ ही ये 1,53,497 पर पहुंच गया. हालांकि, इसके बाद चांदी की तरह इसमें गिरावट शुरू हुई और खबर लिखे जाने तक Gold Rate 721 रुपये सस्ता होकर 1,52,373 रुपये प्रति किलो पर आ गया था.

बता दें MCX Gold-Silver Rate में गिरावट देखने को मिली है. तो वहीं घरेलू मार्केट में सोना-चांदी की कीमतों पर नजर डालें, तो इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,53,337 रुपये था, जबकि 1 किलो चांदी घरेलू बाजार में 2,34,992 रुपये पर मिल रही थी.

(नोट: सोना-चांदी में निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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