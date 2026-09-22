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India Women vs Sri Lanka Women Live Score, Asian Games: स्मृति मंधाना बल्ले से कर रहीं फायर, शेफाली वर्मा भी लय में

IND-W vs SL-W Asian Games 2026 Final Live: भारतीय टीम ने विमेंस एशिया कप 2026 में श्रीलंका को हराकर ही खिताबी जीत हासिल की थी. अब वो गोल्ड मेडल मैच में भी श्रीलंका को पछाड़ने उतरी है. पिछले एशियन गेम्स में भी भारत ने श्रीलंका को हराकर गोल्ड मेडल जीता था.

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गोल्ड मेडल मैच में भारत-श्रीलंका की टक्कर. (Photo: PTI)
गोल्ड मेडल मैच में भारत-श्रीलंका की टक्कर. (Photo: PTI)

आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 के गोल्ड मेडल मैच में आज (22 सितंबर) भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सामना श्रीलंका से है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में है. मुकाबले में टॉस भारतीय टीम ने जीता और पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया. भारत का स्कोर 4 ओवर के बाद 59-0 है.

भारत की महिला क्रिकेट टीम ने हांगझोउ एशियन गेम्स 2022 में भी गोल्ड मेडल जीता था. तब भारतीय टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 19 रनों से पराजित किया था. अब वो लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतने उतरी है. एशियन गेम्स 2026 में विमेंस क्रिकेट प्रतियोगिता का ब्रॉन्ज पाकिस्तान ने जीता. पाकिस्तानी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में बांग्लादेश को 31 रनों से हराया. मुकाबले से जड़े अपडेट्स के लिए नीचे दिए स्कोरकार्ड पर क्लिक करें...

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने क्वार्टर फाइनल में जापान को 8 विकेट से पराजित किया था. फिर उसने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रनों से धूल चटाई. श्रीलंका का क्वार्टर फाइनल मलेशिया से था, जहां टीम ने 86 रनों से जीत हासिल की. फिर सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 8 विकेट से धो दिया.

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देखा जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच विमेंस टी20 इंटरनेशनल में अब तक 32 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने 26 मैचों में जीत हासिल की. वहीं श्रीलंका ने केवल 5 मुकाबले जीते. जबकि एक मैच का नतीजा नहीं निकला. यानी आंकड़ों में भारतीय टीम का पलड़ा श्रीलंका पर हमेशा से भारी रहा है.

भारत बनाम श्रीलंका h2h
कुल विमेंस टी20I मैच: 32
भारत ने जीते: 26
श्रीलंका ने जीते: 5
बेनतीजा: 1

फाइनल में भारत की प्लेइंग इलेवन: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, गुनालन कमलिनी, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, नंदनी शर्मा और क्रांति गौड़.

फाइनल में श्रीलंका की प्लेइंग इलेवन: इमेशा दुलानी, चमारी अटापट्टू (कप्तान), हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, हंसिमा करुणारत्ने, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), मिताली अयोध्या, काव्या कविंदी, चामुदी प्रबोदा और सुगंधिका कुमारी.

भारत का स्क्वॉड: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, गुनालन कमलिनी, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), ऋचा घोष (विकेटकीपर), भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, क्रांति गौड़, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी और राधा यादव.

श्रीलंका का स्क्वॉड: इमेशा दुलानी, चमारी अटापट्टू (कप्तान), हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रमा, कविशा दिलहारी, हंसिमा करुणारत्ने, कौशानी नुथ्यांगना (विकेटकीपर), मिताली अयोध्या, काव्या कविंदी, चामुदी प्रबोदा, सुगंधिका कुमारी, रश्मिका सेववंडी, निमाशा मीपेज, संजना कविंदी और अनुष्का संजीवनी.

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