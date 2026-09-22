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शास्त्री भवन-कृषि भवन की जगह बनेंगे नए सरकारी दफ्तर, 30 सितंबर तक खाली करने का आदेश

ये नए भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा हैं, इस योजना के तहत दिल्ली में कई सरकारी दफ्तरों को नए और बड़े कार्यालय परिसरों में शिफ्ट किया जा रहा है.

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30 सितंबर तक खाली होंगे शास्त्री और कृषि भवन (Photo-ITG)
30 सितंबर तक खाली होंगे शास्त्री और कृषि भवन (Photo-ITG)

दिल्ली के दो पुराने और बड़े सरकारी कार्यालयों शास्त्री भवन और कृषि भवन को 30 सितंबर तक खाली किया जाएगा. इन दोनों जगहों पर अब कर्तव्य भवन 4 और 5 बनाए जाएंगे. ये नए सरकारी कार्यालय होंगे. केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) ने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि 30 सितंबर तक दोनों इमारतों को खाली करके जगह विभाग को सौंप दी जाए. नए भवनों के निर्माण का ठेका पहले ही दिया जा चुका है.

16 सितंबर को भेजे गए एक पत्र में CPWD के अधिकारी ने बताया कि नई दिल्ली के डॉ. राजेंद्र प्रसाद रोड पर कर्तव्य भवन 4 और 5 बनाए जाएंगे. इन नए भवनों के लिए जो जगह तय की गई है, वह अभी शास्त्री भवन और कृषि भवन के पास है. इसलिए CPWD ने दोनों इमारतों को खाली करने और जगह सौंपने को कहा है. इसके बाद निर्माण करने वाली एजेंसी को जगह मिल जाएगी और काम शुरू हो सकेगा.

द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, CPWD ने अधिकारियों से कहा है कि 30 सितंबर की समयसीमा के अंदर दोनों इमारतों को खाली करने का काम पूरा किया जाए.

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3,155 करोड़ रुपये खर्च होंगे

कर्तव्य भवन 4 और 5 बनाने में करीब 3,155 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, इसमें पांच साल तक इन भवनों के रखरखाव और संचालन का खर्च भी शामिल है, इन भवनों को बनाने में करीब 24 महीने लगेंगे. यह परियोजना अब कागजों और योजना से आगे बढ़कर निर्माण के चरण में पहुंच गई है.

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शास्त्री भवन और कृषि भवन में कई सरकारी मंत्रालयों और विभागों के दफ्तर चलते हैं. दोनों इमारतों को खाली करने के लिए इन दफ्तरों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा. इन इमारतों में शिक्षा, सूचना एवं प्रसारण, महिला एवं बाल विकास, कृषि, सामाजिक न्याय और कॉरपोरेट मामलों से जुड़े सरकारी दफ्तर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: फ्लैट नहीं पूरा टावर खरीद लिया, Angel One के फाउंडर ने ₹711 करोड़ में खरीदी प्रॉपर्टी

अब इन सभी दफ्तरों को दूसरी जगह भेजने और 30 सितंबर तक दोनों इमारतों को खाली करने पर ध्यान दिया जा रहा है, दोनों इमारतें खाली होने के बाद उसी जगह पर कर्तव्य भवन 4 और 5 का निर्माण शुरू किया जाएगा.
 

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