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यामी गौतम को मिला पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इमोशनल हुए पति आदित्य धर

72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स का समारोह गुजरात के केवड़िया में एकता नगर में हुआ. बॉलीवुड अदाकारा यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया गया. इस दौरान उनके पति आदित्य धर इमोशनल हो गए.

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आदित्य धर हुए इमोशनल (Photo: DD National)
आदित्य धर हुए इमोशनल (Photo: DD National)

गुजरात में हुए 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स समारोह में एक्ट्रेस यामी गौतम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से 'बेस्ट एक्ट्रेस इन ए लीडिंग रोल' का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला. उन्हें आदित्य सुहास जांभले की फिल्म 'आर्टिकल 370' में इंटेलिजेंस ऑफिसर जूनी हक्सर के किरदार के लिए सम्मानित किया गया. यह यामी का पहला नेशनल फिल्म अवॉर्ड है.

'बेस्ट एक्टर' का अवॉर्ड ममूटी (फिल्म 'ब्रह्मयुगम' के लिए) और कार्तिक आर्यन (फिल्म 'चंदू चैंपियन' के लिए) के बीच शेयर किया गया था, लेकिन इस साल 'बेस्ट एक्ट्रेस' का सम्मान अकेले यामी को मिला. उनकी फिल्म 'आर्टिकल 370' ने 'बेस्ट फीचर फिल्म' का अवॉर्ड भी जीता, जिससे यह 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में मुख्य विजेताओं में से एक बन गई. समारोह में यामी के साथ उनके फिल्ममेकर पति आदित्य धर भी मौजूद थे.

यामी गौतम का क्या रोल था?
'आर्टिकल 370' में यामी ने जूनी हक्सर का किरदार निभाया है, जो कश्मीर में एक गुप्त ऑपरेशन में शामिल NIA ऑफिसर हैं. यह किरदार काल्पनिक है, हालांकि फिल्म अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को हटाए जाने से जुड़ी घटनाओं पर आधारित है. कहानी इंटेलिजेंस ऑपरेशन्स, राजनीतिक फैसलों और बड़े सुरक्षा ऑपरेशन के बीच आगे बढ़ती है, जिसमें जूनी फिल्म के मुख्य नजरिए वाले किरदार के तौर पर काम करती हैं.

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यामी की परफॉर्मेंस मुख्य रूप से पारंपरिक इमोशनल आर्क (भावनात्मक उतार-चढ़ाव) के बजाय उस ऑपरेशन के दौरान किरदार के काम पर केंद्रित है. ज़ूनी सर्विलांस, पूछताछ और एक्शन सीक्वेंस से गुजरती हैं, साथ ही फिल्म उनके आस-पास हो रही घटनाओं में उनके निजी जुड़ाव को भी दिखाती है. इसलिए, उनकी परफॉर्मेंस में उन्हें किरदार के फिजिकल (शारीरिक) पहलुओं और उन प्रोसीजरल (प्रक्रियात्मक) दृश्यों, जिनमें किरदार को जानकारी समझनी और आगे पहुंचानी होती है, दोनों को संभालना पड़ा.

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इमोशनल हुए आदित्य धर
72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में एक गर्व और भावुकता भरा पल देखने को मिला, जब फिल्ममेकर आदित्य धर भावुक हो गए. उनकी पत्नी यामी गौतम को 'आर्टिकल 370' में उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए 'बेस्ट एक्ट्रेस इन ए लीडिंग रोल' का अपना पहला नेशनल अवॉर्ड मिला. इस फिल्म ने 'बेस्ट फीचर फिल्म' का अवॉर्ड भी जीता.

आदित्य धर को भी अवॉर्ड
धुरंधर फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर  आदित्य धर को अपनी हिंदी फिल्म 'आर्टिकल 370' को 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला. फरवरी 2024 में रिलीज हुई, आर्टिकल 370 एक राजनीतिक थ्रिलर है जो अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से पहले और उसके बाद की घटनाओं के आसपास बनाई गई है.

72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स गुजरात के एकता नगर में दिए जा रहे हैं. यह पहली बार है जब यह समारोह नई दिल्ली से बाहर आयोजित किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ये सम्मान दे रही हैं.

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