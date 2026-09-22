जयंत की RLD के सामने 'पुराना लोकदल'! राहुल गांधी से मिले राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह

लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने मंगलवार को दिल्ली में नेता विपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की. इससे पहले लोकदल के अध्यक्ष लखनऊ आकर अखिलेश यादव से मिल चुके हैं. इंडिया गठबंधन ने लोकदल को अपने गठबंधन का हिस्सा बना लिया है. यह वही लोकदल है जिसे 1979 में पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह ने स्थापित किया था.

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हालांकि बाद में इसमें कई टुकड़े हुए कई दल बने. राष्ट्रीय लोक दल यानी कि आरएलडी भी इसी से निकली हुई पार्टी है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन इस लोक दल को जयंत चौधरी के आरएलडी के बरक्स खड़ा करने की कोशिश कर रहा है.

बता दें कि पिछला चुनाव आरएलडी ने नहीं लड़ा था लेकिन जब से जयंत चौधरी ने इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए का दामन थामा है तब से राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों पुराने लोक दल को न सिर्फ इंडिया गठबंधन में लेकर आए हैं बल्कि इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के सामने खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं.

चौधरी सुनील सिंह जाट बिरादरी से आते हैं इनका परिवार पुराना लोकदली और समाजवादी विचारों वाला रहा है, ऐसे में अब लोकदल को खड़ा करने की कोशिश हो रही है ताकि जाट और किस वोटरों में पैठ बनाई जा सके. चर्चा है अलीगढ़ हापुड़ और जाट और किसान बेल्ट में लोकदल को कुछ सीटें इंडिया गठबंधन दे सकता है. खुद इसके अध्यक्ष सुनील सिंह इस बार हापुड़ या अलीगढ़ की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं.

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