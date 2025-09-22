scorecardresearch
 

Feedback

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 22 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

PM मोदी ने ईटानगर में स्थानीय उद्यमियों के साथ संवाद किया. वहीं, PCB ने एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में फखर जमां के कैच आउट को लेकर ICC में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है.

Advertisement
X
पीएम ने देशवासियों से स्वदेशी अपनाने की अपील की. (Photo: PTI)
पीएम ने देशवासियों से स्वदेशी अपनाने की अपील की. (Photo: PTI)

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 22 सितंबर, 2025 की खबरें और समाचार: PM मोदी ने ईटानगर में स्थानीय उद्यमियों के साथ संवाद किया. वहीं, PCB ने एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में फखर जमां के कैच आउट को लेकर ICC में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है. इन खबरों के अलावा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की STET 2025 12 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच आयोजित की जाएगी. पढ़ें सोमवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

'जनता को डबल बोनस मिला...', जीएसटी रिफॉर्म लागू होने पर अरुणाचल प्रदेश में बोले PM मोदी

PM मोदी ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में स्थानीय उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के साथ संवाद किया. उन्होंने व्यापारियों से नए जीएसटी सुधारों से उनके व्यवसाय पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी ली. इस दौरान, PM ने 'वोकल फॉर लोकल' अभियान के तहत देशी उत्पादों को बढ़ावा देने के महत्व पर ज़ोर दिया.

सम्बंधित ख़बरें

Ban mentioning Caste paublic places in UP
पढ़ें 22 सितंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 22 सितंबर, सोमवार की अहम खबरें 
एशिया कप में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से (Photo: BCCI)
पढ़ें 21 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 21 सितंबर, रविवार की अहम खबरें 
इंटरव्यू में CM मान ने कहा कि संकट से उबरने के बाद पंजाब को फिर से खड़ा करना है. (File Photo- PTI)
पढ़ें 20 सितंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 

भारत से पिटा तो फिर ICC के पास पहुंचा पाकिस्तान, अब इस मामले को लेकर की शिकायत

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में फखर जमां के कैच आउट को लेकर ICC में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, PCB का मानना है कि टीवी अंपायर रुचिरा पल्लियागुरुगे ने फखर जमां को गलत तरीके से आउट दिया. ये घटना मैच के तीसरे ओवर में हुई थी.

Advertisement

12 अक्टूबर को होगी BSEB की शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2025 12 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच आयोजित की जाएगी. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 19 सितंबर से शुरू होकर 27 सितंबर तक चलेगी. इस परीक्षा के माध्यम से बिहार में माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की योग्यता तय की जाएगी.

Quinton de Kock: इस स्टार क्रिकेटर का यू-टर्न... ODI रिटायरमेंट का फैसला वापस लिया, शानदार रहा है करियर

साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज़ क्विंटन डिकॉक ने वनडे इंटरनेशनल से रिटायरमेंट का फैसला वापस ले लिया है. डि कॉक ने 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के बाद 50 ओवर्स के फॉर्मेट को भी अलविदा कह दिया था. अक्टूबर में होने वाले पाकिस्तान दौरे के लिए डिकॉक को साउथ अफ्रीका की वनडे और टी20 टीम में शामिल किया गया है.

Indian Railway: रेल यात्रियों के लिए गुडन्यूज! आज से चलेंगी ये पूजा स्पेशल ट्रेनें, देखें लिस्ट

त्योहारों के सीजन में भारतीय रेलवे ने 22 सितंबर से 1 दिसंबर तक कई पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाना शुरू किया है. इसमें गोरखपुर से धनबाद के बीच चलने वाली ट्रेन संख्या 03678 सोमवार को दोपहर 3:30 बजे चलेगी और ये सेवा 1 दिसंबर तक जारी रहेगी. पटना से एरणाकुलम के लिए ट्रेन संख्या 06086 रात 11:45 बजे रवाना होगी, ये भी 1 दिसंबर तक चलेगी.

Advertisement

GST कटौती के बाद भी तमिलनाडु में आविन डेयरी ने नहीं घटाए दाम, उठे सवाल

GST दरों में कटौती के बाद भी तमिलनाडु की सरकारी डेयरी कंपनी आविन ने अपने उत्पादों के दाम नहीं घटाए. विपक्षी नेता अंबुमणि रामदास ने इसे जनता का शोषण बताया है. वहीं, आविन का कहना है कि कीमतों में कमी में देरी सरकारी आदेश के इंतज़ार के कारण हुई है. देशभर में अमूल, नंदिनी, मदर डेयरी और अन्य कंपनियों ने अपने उत्पादों के दाम घटा दिए हैं.  

कांग्रेस वर्किंग कमेटी की पटना में 24 सितंबर को बैठक, खड़गे और राहुल गांधी होंगे शामिल

कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 24 सितंबर को पटना में होगी. इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत पार्टी के प्रमुख सदस्य हिस्सा लेंगे. ये जानकारी कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु ने दी है. उन्होंने कहा, 'हम बिहार में दूसरा स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे हैं, यही कारण है कि CWC की बैठक यहां हो रही है.

न्यूयॉर्क में फिलीपींस की विदेश सचिव और जयशंकर के बीच हुई मुलाकात, इंडो-पैसिफिक सहयोग पर हुई चर्चा

न्यूयॉर्क में UNGA80 की शुरुआत से पहले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिलीपींस की विदेश सचिव थरेसा लाजारो से मुलाकात की है. इस दौरान दोनों देशों के बीच मौजूदा रणनीतिक साझेदारी, रक्षा-सुरक्षा और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग को विस्तार देने पर चर्चा हुई. एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी है.

Advertisement

पंजाब के 65 लाख परिवारों को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज, कल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

पंजाब में ₹10 लाख तक के कैशलेस इलाज के लिए शुरू की जा रही राज्य सरकार की योजना का रजिस्ट्रेशन 23 सितंबर से तरन तारन और बरनाला में शुरू होगा. CM मान ने बताया कि ये योजना पंजाब के 65 लाख परिवारों को सरकारी और निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी. रजिस्ट्रेशन कैंप तरन तारन में 128 जगहों और बरनाला में 128 जगहों पर लगेंगे.

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का असर... पंजाब में पराली जलाने के मामले में 27 FIR दर्ज

दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों से पहले बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पंजाब में पराली जलाने के मामले में 27 एफआईआर दर्ज की गई हैं. इस दौरान प्रत्येक आरोपी किसान पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. ये कार्रवाई 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ठीक बाद शुरू हुई, जिसमें पराली जलाने पर गिरफ्तारी तक की बात कही गई है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement