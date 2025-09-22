scorecardresearch
 

भारत से पिटा तो फिर ICC के पास पहुंचा पाकिस्तान, अब इस मामले को लेकर की शिकायत

भारत-पाकिस्तान एशिया कप मैच में फखर जमां 9 गेंदों पर 15 रन बनाकर विवादित तरीके से आउट दिए गए. संजू सैमसन के कैच पर थर्ड अंपायर रुचिरा पल्लियागुरुगे ने उन्हें आउट करार दिया. PCB ने इस फैसले पर ICC में आधिकारिक शिकायत दर्ज की.

भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से रौंदा (Photo: Getty)
भारत से एशिया कप में दूसरी बार मिली करारी शिकस्त के बाद अब पाकिस्तान अपनी नाकामी छिपाने के बहाने खोज रहा है. एक बार फिर पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) का दरवाजा खटखटाया है. इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फखर जमां के कैच आउट को लेकर ICC में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, PCB का मानना है कि टीवी अंपायर रुचिरा पल्लियागुरुगे ने फखर जमां को गलत तरीके से आउट दिया. यह घटना मैच के तीसरे ओवर में हुई थी, जब भारत के विकेटकीपर संजू सैमसन ने एक कैच लिया जिसे यह जांचने के लिए थर्ड अंपायर को भेजा गया कि गेंद पूरी तरह पकड़ी गई थी या नहीं.

उस समय फखर 8 गेंदों पर 15 रन बना चुके थे और पाकिस्तान बड़े स्कोर की ओर बढ़ता दिख रहा था. रुचिरा ने कैच को परखने के लिए दो एंगल देखे. एक में ऐसा लग रहा था कि गेंद सैमसन के ग्लव्स तक पहुंचने से पहले जमीन को छू रही है, जबकि दूसरे में यह साफ दिख रहा था कि उन्होंने गेंद को ठीक से पकड़ा है.

आखिरकार रुचिरा ने दूसरे एंगल के आधार पर फखर को आउट करार दिया. पाकिस्तानी ओपनर इस फैसले से हैरान रह गए और इंटरनेट पर भी इसको लेकर बंटवारा देखने को मिला.

कप्तान सलमान आगा भी शिकायत करते दिखे

मैच के बाद पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि उन्हें लगता है यह आउट नहीं था. उन्होंने आगे कहा कि अगर फखर आउट नहीं होते तो पाकिस्तान शायद 20 रन और जोड़ सकता था, हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा कि अंपायर पूरी तरह गलत थे.

सलमान ने पोस्ट-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'अंपायर भी गलती कर सकते हैं. लेकिन मुझे लगा कि गेंद विकेटकीपर तक पहुंचने से पहले जमीन से टकराई. मैं ग़लत हो सकता हूं. जिस तरह (फ़खर) बल्लेबाज़ी कर रहे थे, अगर वह पावरप्ले तक टिके रहते तो शायद हम 190 रन बना सकते थे.' बता दें कि इस मैच में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से करारी शिकस्त दी.

