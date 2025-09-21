scorecardresearch
 

Feedback

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का असर... पंजाब में पराली जलाने के मामले में 27 FIR दर्ज

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियां- कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CQAM), सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रल बोर्ड (CPCB) और राज्य बोर्ड सर्दियों से तीन हफ्ते पहले प्रदूषण रोकने के उपाय सुझाएं.

Advertisement
X
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद पंजाब में पराली जलाने के मामले में 27 एफआईआर दर्ज. (File Photo: PTI)
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद पंजाब में पराली जलाने के मामले में 27 एफआईआर दर्ज. (File Photo: PTI)

सुप्रीम कोर्ट की सख्त चेतावनी का असर दिखने लगा है. दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों से पहले बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पराली जलाने पर पंजाब सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है. पिछले एक हफ्ते में राज्य में 27 मामलों में एफआईआर दर्ज की गईं और प्रत्येक आरोपी किसान पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. यह कार्रवाई 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ठीक बाद शुरू हुई, जब मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने पराली जलाने पर गिरफ्तारी तक की बात कही.

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से सवाल किया कि उल्लंघन करने वाले किसानों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? बेंच ने स्पष्ट कहा, 'किसान अन्नदाता हैं, लेकिन पर्यावरण से खिलवाड़ की छूट नहीं दी जा सकती. कुछ किसानों को जेल भेजना एक मजबूत संदेश देगा.' सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियां- कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CQAM), सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रल बोर्ड (CPCB) और राज्य बोर्ड सर्दियों से तीन हफ्ते पहले प्रदूषण रोकने के उपाय सुझाएं. हर साल सर्दियों में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो जाता है, इसलिए समय रहते सख्त कदम जरूरी हैं.

यह भी पढ़ें: बाढ़ से बर्बाद पंजाब... कैसे होगा आबाद? खास बातचीत में सीएम भगवंत मान ने बताया 'न्यू पंजाब' का प्लान

सम्बंधित ख़बरें

People hold placards during a protest by the All India Muslim Personal Law Board against the Waqf (Amendment) Bill. (PTI photo)
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आपात बैठक, SC के वक्फ एक्ट पर अंतरिम फैसले पर प्रस्ताव पारित 
Supreme Court ़
AGR बकाया विवाद: वोडाफोन-आइडिया की याचिका पर SC 26 सितंबर को करेगा सुनवाई 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत एक सेक्युलर देश है.
मैसूर दशहरा उद्घाटन पर विवाद खत्म! SC ने खारिज की बानू मुश्ताक के खिलाफ दायर याचिका 
Supreme court warns government on stubble burning in Punjab
पराली को लेकर SC ने मान सरकार को क्यों फटकारा, देखें पंजाब आजतक में  
CJI B R Gavai
मूर्ति पर बयान के बाद CJI गवई की सफाई 

पंजाब सरकार के अनुसार, 15 सितंबर से पराली जलाने की घटनाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हुई, जो 30 नवंबर तक चलेगी. इस आधार पर दर्ज 27 मुकदमों में सबसे ज्यादा 18 अमृतसर जिले में हैं. तरनतारन में पांच, पटियाला में तीन और फिरोजपुर में एक मामला दर्ज हुआ है. राज्य सरकार ने कहा कि पिछले वर्षों की तुलना में पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निगरानी तेज कर दी गई है.

Advertisement

यह कदम दिल्ली-एनसीआर के हवा की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, जहां पराली जलाना प्रदूषण का प्रमुख कारण है. सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश को प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में रिक्त पद तीन महीने में भरने का भी आदेश दिया, ताकि संस्थागत क्षमता मजबूत हो. किसान संगठनों का कहना है कि वैकल्पिक मशीनरी और सब्सिडी बढ़ाने से समस्या का समाधान होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दंड पर जोर दिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement