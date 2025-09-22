scorecardresearch
 

पंजाब के 65 लाख परिवारों को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज, कल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

पंजाब सरकार ने 10 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज योजना का रजिस्ट्रेशन 23 सितंबर से तरन तारन और बरनाला जिलों में शुरू करने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि यह योजना पंजाब के 65 लाख परिवारों को सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगी.

योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड और वोटर आईडी आवश्यक होंगे. (File photo: PTI)
पंजाब में 10 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज के लिए शुरू की जा रही राज्य सरकार की योजना का रजिस्ट्रेशन 23 सितंबर से तरन तारन और बरनाला जिलों में शुरू होगा. यह जानकारी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को दी. मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब के सभी परिवारों को कवर करेगी.

1000 आम आदमी क्लिनिक खोले जाएंगे

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मान ने कहा, 'हमारी प्राथमिकता स्वास्थ्य, शिक्षा और इन्फ्रास्ट्रक्चर है. पिछले तीन सालों में हमने 881 आम आदमी क्लिनिक खोले हैं, जिन्हें जल्द ही बढ़ाकर 1,000 कर दिया जाएगा.' मान ने बताया कि अब तक करीब 1.80 करोड़ लोग इन क्लिनिक्स में जांच और इलाज करा चुके हैं. कुछ हफ्ते पहले ही उन्होंने राज्य के निवासियों के लिए 10 लाख रुपये का ‘सेहत बीमा’ शुरू करने की घोषणा की थी.

रजिस्ट्रेशन के लिए लाने होंगे आधार और वोटर आईडी

रजिस्ट्रेशन कैंप तरन तारन में 128 जगहों और बरनाला में 128 जगहों पर लगाए जाएंगे. रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को केवल आधार कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेज लाने होंगे. दोनों जिलों में रजिस्ट्रेशन का काम 10-12 दिन में पूरा कर लिया जाएगा. बाद में कैंपों का विस्तार बाकी जिलों में किया जाएगा.

65 लाख परिवारों को मिलेगा फायदा 

इस योजना को 10 जुलाई को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है. योजना के तहत पंजाब के 65 लाख परिवारों को सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपये तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा मिलेगा. मुख्यमंत्री मान के मुताबिक, पंजाब देश का इकलौता राज्य है जहां इतनी बड़ी संख्या में लोगों को इतना बड़ा स्वास्थ्य कवर दिया जा रहा है.

