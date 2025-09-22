अरुणाचल प्रदेश में PM मोदी ने उद्यमियों से की मुलाकात, जीएसटी सुधारों पर की चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में स्थानीय उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के साथ संवाद किया. प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी पार्क में आयोजित सार्वजनिक बैठक के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का भी दौरा किया और वहां प्रदर्शित स्थानीय उत्पादों का बारीकी से अवलोकन किया.

प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापारियों से नए जीएसटी सुधारों से उनके व्यवसाय पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी ली. उन्होंने स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता और विविधता के बारे में भी विस्तार से पूछा और 'वोकल फॉर लोकल' अभियान के तहत देशी उत्पादों को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया.

पीएम मोदी ने कहा, अरुणाचल की यह भूमि उगते सूर्य की धरती के साथ देशभक्ति के उफान की भी धरती है. जैसे तिरंगे का पहला रंग केसरिया है, वैसे ही अरुणाचल का पहला रंग भी केसरिया है. यहां का हर व्यक्ति शौर्य और शांति का प्रतीक है.

एक अधिकारी ने बताया कि यह संवाद ना सिर्फ स्थानीय व्यवसायिक समुदाय के लिए उत्साहजनक रहा, बल्कि यह सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है, जो सीमा राज्य में जमीनी स्तर पर उद्यमिता को मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है.

प्रधानमंत्री मोदी ने स्थानीय उत्पादों के प्रचार-प्रसार और नवाचार को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया, ताकि राज्य के छोटे और मध्यम उद्यमियों को और अधिक अवसर मिल सकें.

