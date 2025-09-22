scorecardresearch
 

Feedback

अरुणाचल प्रदेश में PM मोदी ने उद्यमियों से की मुलाकात, जीएसटी सुधारों पर की चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईंटानगर में स्थानीय उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों से मुलाकात की. उन्होंने व्यापारियों से जीएसटी सुधारों और स्थानीय उत्पादों के प्रचार पर चर्चा की.

Advertisement
X
पीएम मोदी ने ईटानगर में कार्यक्रम को संबोधित किया.
पीएम मोदी ने ईटानगर में कार्यक्रम को संबोधित किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में स्थानीय उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के साथ संवाद किया. प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी पार्क में आयोजित सार्वजनिक बैठक के अवसर पर आयोजित प्रदर्शनी का भी दौरा किया और वहां प्रदर्शित स्थानीय उत्पादों का बारीकी से अवलोकन किया.

प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापारियों से नए जीएसटी सुधारों से उनके व्यवसाय पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी ली. उन्होंने स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता और विविधता के बारे में भी विस्तार से पूछा और 'वोकल फॉर लोकल' अभियान के तहत देशी उत्पादों को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया.

पीएम मोदी ने कहा, अरुणाचल की यह भूमि उगते सूर्य की धरती के साथ देशभक्ति के उफान की भी धरती है. जैसे तिरंगे का पहला रंग केसरिया है, वैसे ही अरुणाचल का पहला रंग भी केसरिया है. यहां का हर व्यक्ति शौर्य और शांति का प्रतीक है.

सम्बंधित ख़बरें

PM Modi to visit Arunachal and Tripura
आज अरुणाचल और त्रिपुरा के दौरे पर PM मोदी, 5100 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात 
army chief drone
'हाथ में बाज'... भारतीय सेना की हर इन्फेंट्री बटालियन में एक ड्रोन प्लाटून  
ड्रग सप्लाई नेटवर्क की जांच में जुटी पुलिस. (Photo: Representational)
सप्लाई का सोर्स, नेटवर्क और ड्रग्स कनेक्शन... नशे के खिलाफ एक्शन 
भूस्खलन और बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त (Photo: PTI)
बाढ़, क्लाउडबर्स्ट और भूस्खलन... जम्मू-कश्मीर, हिमाचल से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कुदरत ने मचाया कहर 
खबरें असरदार: अरुणाचल में तवांग हाईवे पर भूस्खलन, पहाड़ों से गिरे पत्थर  

एक अधिकारी ने बताया कि यह संवाद ना सिर्फ स्थानीय व्यवसायिक समुदाय के लिए उत्साहजनक रहा, बल्कि यह सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है, जो सीमा राज्य में जमीनी स्तर पर उद्यमिता को मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है.

Advertisement

प्रधानमंत्री मोदी ने स्थानीय उत्पादों के प्रचार-प्रसार और नवाचार को प्रोत्साहित करने पर भी जोर दिया, ताकि राज्य के छोटे और मध्यम उद्यमियों को और अधिक अवसर मिल सकें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement