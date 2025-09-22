scorecardresearch
 

Feedback

12 अक्टूबर को होगी BSEB की शिक्षक पात्रता परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) 2025 में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) आयोजित करेगी. ऑनलाइन आवेदन 19 सितम्बर से 27 सितंबर तक होंगे.

Advertisement
X
STET की परीक्षा 12 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 के बीच होगी, और परिणाम 16 नवंबर 2025 को जारी किए जाएंगे. (Photo : AI Generated)
STET की परीक्षा 12 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 के बीच होगी, और परिणाम 16 नवंबर 2025 को जारी किए जाएंगे. (Photo : AI Generated)

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2025 आयोजित की जाएगी. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 19 सितम्बर 2025 से शुरू हो चुकी है जो 27 सितम्बर 2025 तक चलेगी. परीक्षा का आयोजन 12 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच होगा. परीक्षा परिणाम 16 नवम्बर 2025 को जारी किया जाएगा. बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दी जानकारी.  आवेदक BSEB की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2025 आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा के माध्यम से बिहार में माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की योग्यता तय की जाएगी.

ऑनलाइन आवेदन:
आवेदन प्रक्रिया: 19  सितंबर 2025 से शुरू
आवेदन की अंतिम तिथि: 27 सितंबर 2025 तक

सम्बंधित ख़बरें

Priyanka Gandhis mission in Bihar, first rally in Motihari on September 26.
सीट बंटवारे पर क्या बोले बिहार कांग्रेस अध्यक्ष? देखें 
प्रशांत किशोर बोले मैं बीजेपी से नहीं डरता
'200 करोड़ की जमीन...', प्रशांत किशोर ने JDU नेता अशोक चौधरी पर लगाया बड़ा आरोप 
Press briefing by congress patna
पटना में पहली बार होगी एक्सटेंडेड CWC की बैठक, कांग्रेस ने कहा- वोट चोरी के खिलाफ संदेश देगा बिहार 
GST 2.0 is being implemented today: 375 items cheaper, hoping for relief from inflation.
आज से GST 2.0 लागू, नई दरों का बिहार चुनाव पर कितना पड़ेगा असर?  
The excitement of the Bihar elections is intensifying; the announcement of the dates will be made soon.
बिहार चुनाव का काउंटडाउन! क्या हो सकती हैं संभावित तारीखें?  

परीक्षा तिथि:
परीक्षा का आयोजन: 12 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच
परीक्षा की शेड्यूलिंग अलग-अलग क्षेत्रों और विषयों के अनुसार होगी.

कब जारी होगा रिजल्ट
परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि 16 नवम्बर 2025 है. बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी है. परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को बिहार के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के पद के लिए पात्र माना जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement