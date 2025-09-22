Quinton de Kock: इस स्टार क्रिकेटर का यू-टर्न... ODI रिटायरमेंट का फैसला वापस लिया, शानदार रहा है करियर

साउथ अफ्रीका के धाकड़ विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने क्रिकेट फैन्स को बड़ा सरप्राइज दिया है. 32 साल के क्विंटन डिकॉक ने वनडे इंटरनेशनल में फिर से वापसी का फैसला किया है. डिकॉक ने साल 2021 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया था. इसके बाद 2023 के वनडे वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने 50 ओवर्स के फॉर्मेट को भी अलविदा कह दिया था. हालांकि उन्होंने टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट की घोषणा नहीं की थी

32 साल के क्विंटन डिकॉक ने अब दो साल बाद यू-टर्न लिया है और साउथ अफ्रीका की ओर से टी20 के अलावा वनडे क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं. अक्टूबर-नवंबर में होने वाले पाकिस्तान दौरे के लिए डिकॉक को साउथ अफ्रीका की वनडे और टी20 टीम में शामिल किया गया है. इसके अलावा नामीबिया के खिलाफ 11 अक्टूबर को होने वाले इकलौते टी20 मैच के लिए भी डिकॉक को टीम में सेलेक्ट किया गया है.

Big name returns from retirement to boost South Africa for the Pakistan tour 👊https://t.co/Uhx4HLe5mJ — ICC (@ICC) September 22, 2025

क्विंटन डिकॉक ने साउथ अफ्रीका के लिए 155 ओडीआई मैचों में 45.74 की औसत से 6770 रन बनाए हैं, इस दौरान उनके बल्ले से 21 शतक और 30 अर्धशतक निकले. डिकॉक ने 54 टेस्ट और 92 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले भी खेले हैं. टेस्ट मैचों में डिकॉक ने 38.82 के एवरजे से 3300 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 6 शतक और 22 अर्धशतक निकले. टी20 इंटरनेशनल में डिकॉक के नाम पर 31.51 की औसत से 2584 रन दर्ज हैं. टी20 इंटरनेशनल में डिकॉक ने 1 शतक और 16 अर्धशतक लगाए.

साउथ अफ्रीकी टीम पाकिस्तान दौरे पर मेजबान देश के खिलाफ टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 12 अक्टूबर से लाहौर में खेलेगी. उसके बाद 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में दूसरा टेस्ट मैच आयोजित होगा. इसके बाद तीन वनडे और इतने ही टी20 मैच खेले जाएंगे.

पाकिस्तान दौरे के लिए साउथ अफ्रीका की टेस्ट टीम: एडेन मार्करम (कप्तान), डेविड बेडिंघम, कॉर्बिन बॉस, डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जोरजी, जुबैर हमजा, साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, केशव महाराज (केवल दूसरा टेस्ट), वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, कगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, प्रेनेलन सुब्रायन और काइल वेरेने.

पाकिस्तान दौरे के साउथ अफ्रीका की वनडे टीम: मैथ्यू ब्रीट्जके (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, गेराल्ड कोएट्जी, क्विंटन डिकॉक, टोनी डी जोजी, डोनोवन फरेरा, ब्योर्न फोर्टुइन, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस और सिनेथेम्बा केशिले.

पाकिस्तान दौरे के साउथ अफ्रीका की टी20 टीम: डेविड मिलर (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, नांद्रे बर्गर, गेराल्ड कोएट्जी, क्विंटन डिकॉक, डोनोवन फरेरा, रीजा हेंड्रिक्स, जॉर्ज लिंडे, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, एंडिले सिमलाने और लिजाद विलियम्स.

नामीबिया के खिलाफ टी20 मैच के लिए साउथ अफ्रीकी टीम: डोनोवन फरेरा (कप्तान), नांद्रे बर्गर, गेराल्ड कोएट्जी, क्विंटन डिकॉक, ब्योर्न फोर्टुइन, रीजा हेंड्रिक्स, रुबिन हरमन, क्वेना मफाका, रिवाल्डो मूनसामी, नकाबा पीटर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, एंडिले सिमेलाने, जेसन स्मिथ, लिजाद विलियम्स.

