scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रूस संसदीय चुनाव: 56% से ज्यादा मतदान, शुरुआती रुझानों में पुतिन की 'यूनाइटेड रशिया' आगे

रूस में संसदीय चुनावों के लिए मतदान खत्म हो गया है. शुरुआती नतीजों में सत्ताधारी यूनाइटेड रशिया पार्टी 57.54 प्रतिशत वोटों के साथ सबसे आगे चल रही है. एग्जिट पोल में भी यूनाइटेड रशिया को सबसे ज्यादा वोट मिलने का अनुमान है. वहीं कम्युनिस्ट पार्टी और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ रूस दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं.

Advertisement
X
रूस में संसदीय चुनावों की गिनती जारी है. (Photo: Reuters)
रूस में संसदीय चुनावों की गिनती जारी है. (Photo: Reuters)

रूस में संसदीय चुनावों के लिए मतदान खत्म हो गया है. इस तीन दिवसीय चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कोई मजबूत विपक्षी दल या नेता मैदान में नहीं था. इसके चलते माना जा रहा है कि संसद के निचले सदन 'स्टेट ड्यूमा' में क्रेमलिन और सत्ताधारी 'यूनाइटेड रशिया' पार्टी का वर्चस्व और दबदबा बरकरार रहेगा.

केंद्रीय चुनाव आयोग के मुताबिक इस बार कुल 56.66 फीसदी मतदान दर्ज किया गया. शुरुआती नतीजों और रुझानों में सत्ताधारी 'यूनाइटेड रशिया' पार्टी एक बार फिर सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती दिख रही है.

केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से जारी शुरुआती नतीजों की मानें तो सत्ताधारी 'यूनाइटेड रशिया' पार्टी 57.54 प्रतिशत वोटों के साथ सबसे आगे चल रही है. वोटों की गिनती जारी है और शुरुआती आंकड़े पार्टी के पक्ष में मजबूत जनादेश का संकेत दे रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Moscow Ukraine drone attack
रूस चुनाव के अंतिम दिन मॉस्को पर यूक्रेन का भीषण ड्रोन हमला
russia parliamentary election moscow UKRAINE drone attack oil refinery fire
मॉस्को पर बड़ा अटैक... यूक्रेन ने दागे 1000 से अधिक ड्रोन, दहल उठा रूस
COAS Russia visit, General Dhiraj Seth
सेना प्रमुख जनरल सेठ का रूस दौरा खत्म, तोपखाने को लेकर हुई खास बात
Trump 100% Tariff Impact India
ट्रंप ने किए साइन... अब भारत पर 100% टैरिफ का खतरा, जानिए कितना असर
Donald Trump
रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर ट्रंप का बड़ा प्रहार

यूनाइटेड रशिया सबसे आगे

इंटरफैक्स (IFX) के एग्जिट पोल के अनुमानों के मुताबिक, अलग-अलग राजनीतिक दलों के प्रदर्शन का अनुमान सामने आया है जिसके मुताबिक, यूनाइटेड रशिया को एग्जिट पोल में 49.4 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है. दूसरी सबसे बड़ी ताकत के रूप में कम्युनिस्ट पार्टी को 14.2 प्रतिशत वोट मिलने की संभावना जताई गई है.

वहीं, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ रूस को 10.7 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान है. जबकि न्यू पीपल पार्टी को 9.7 प्रतिशत वोट मिलने की उम्मीद जताई गई है.

Advertisement

क्रीमिया में भी हुआ मतदान

बता दें कि 11.1 करोड़ पात्र मतदाताओं के लिए शुक्रवार से शुरू हुए इस चुनाव में रूस के साथ-साथ यूक्रेन के उन चार अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों और क्रीमिया में भी वोट डाले गए, जिन्हें रूस ने अपने क्षेत्र में मिलाया है. यूक्रेन के अधिकारियों और यूरोपीय संघ (EU) ने इन इलाकों में चुनाव कराने को अंतरराष्ट्रीय कानून का सीधा उल्लंघन बताते हुए वैश्विक समुदाय से नतीजों को खारिज करने की अपील की है.

वहीं, चुनाव के आखिरी दिन यूक्रेनी सेना ने रूस पर 1,000 से ज्यादा ड्रोन दागे, जिनमें से सैकड़ों मॉस्को की तरफ भेजे गए थे. राजनीतिक विरोधियों को दरकिनार किए जाने और कड़े नियंत्रण के बीच हुए इस चुनाव के जरिए क्रेमलिन जनसमर्थन दिखाने और युद्ध को वैध ठहराने की कोशिश में है.

यह भी पढ़ें: मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक... यूक्रेन ने दागे 1000 से अधिक ड्रोन, दहल उठा रूस

फिलहाल मतगणना जारी है और चुनाव आयोग जल्द ही आखिरी नतीजों का ऐलान करेगा, जिससे नई संसद की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Singh Tarot Rashifal 21 September 2026: जरूरी सावधानी बरतें, लेन-देन में सजग रहें |
    Kark Tarot Rashifal 21 September 2026: आर्थिक पक्ष बेहतर बना रहेगा, जिम्मेदारी बढ़ाई जा सकती है |
    Mithun Tarot Rashifal 21 September 2026: लोगों से तालमेल बढ़ाएंगे, बहस विवाद में न आएं |
    Vrishabh Tarot Rashifal 21 September 2026: आर्थिक मामले गति पाएंगे, व्यक्तिगत सुधारों को बनाए रहेंगे |
    Mesh Tarot Rashifal 21 September 2026: खुशियों को बढ़ावा मिलेगा, शुभ संचार बढ़ेगा |
    Career Rashifal 21 September 2026 (करियर राशिफल): कर्क राशि वालों को नई जिम्मेदारी मिलेगी, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj ka Love Rashifal 21 September 2026: कन्या राशि वालों की दोस्ती प्रेम में बदल सकती है, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Arthik Rashifal 21 सितंबर 2026: मीन राशि वाले बचत और निवेश से चलें, जानें अन्य राशियों का हाल |
    Aaj Ka Panchang (आज का पंचांग), 21 सितंबर 2026: आज 21 सितंबर 2026 का पंचांग, मुहूर्त, राहु काल और आज की तिथि |
    Aaj ka Rashifal 21 सितंबर 2026: मिथुन राशि वालों के खर्चों में बढ़ोतरी होगी, जानें क्या कहती है आपकी राशि
    Advertisement