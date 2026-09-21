scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

टारगेट सेट, जेट तैयार... MBS के फोन के बाद तैयारी तो थी लेकिन हूती पर बदल गया ट्रंप का स्टैंड

मोहम्मद बिन सलमान के फोन के बाद ट्रंप ने हूतियों पर अमेरिकी हमले की तैयारी का आदेश दिया, लेकिन दो दिन में फैसला फिर बदल दिया. यह दुविधा दिखाती है कि सऊदी सहयोग की जरूरत और ईरान से बड़े टकराव का खतरा साथ-साथ ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं.

Advertisement
X
अमेरिकी सेना ने हूती पर हमले की तैयारी कर ली थी. (Photo- @CENTCOM)
अमेरिकी सेना ने हूती पर हमले की तैयारी कर ली थी. (Photo- @CENTCOM)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हूतियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर लगातार अपना फैसला बदलते नजर आए. सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें फोन कर हूतियों पर अमेरिकी हमले शुरू करने की अपील की थी. इससे एक दिन पहले ट्रंप अपने सलाहकारों से कह चुके थे कि वह हूतियों पर एयरस्ट्राइक के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन MBS से बातचीत के बाद उन्होंने अपना रुख बदल दिया. पेंटागन को हमले की तैयारी करने का आदेश दे दिया.

इसके बाद अमेरिकी सैन्य कमांडरों ने हूती ठिकानों की टारगेट लिस्ट मंजूर कर ली. हमले के लिए चुने गए अमेरिकी लड़ाकू विमानों में बम लोड किए जा रहे थे और कार्रवाई शुरू होने वाली थी. न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन रविवार दोपहर तक ट्रंप ने एक बार फिर अपना फैसला बदल दिया. प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल हूतियों के खिलाफ अमेरिकी एयरस्ट्राइक नहीं होगी.

यह भी पढ़ें: 'सऊदी अरब का साथ दिया तो...', दूसरे देशों को हूतियों ने धमकाया, अमेरिका के लिए खास पैगाम

सम्बंधित ख़बरें

ईरान जंग के बाद से चौतरफा घिरे मोहम्मद बिन सलमान की सबसे कमजोर नस पर हूती लड़ाकों ने वार किया है. (Photo- AP)
MBS के सपनों और मंसूबों की कहानी, यमन से शुरू और वहीं पर दफन!
हूती हमलों के आगे बेबस अमेरिका और इजरायल तक से मदद मांग रहा है.
फौजी आउटसोर्सिंग का मारा सऊदी अरब, हूती लड़ाकों के आगे बेबस
Opinion
हूती हमले तो बहाना, सऊदी को इजरायल की गोद में बैठने की और भी मजबूरी
Randheer Jaiswal (File Photo: PTI)
सऊदी पर हूती हमलों से भारत चिंतित, कहा- बाब-अल-मंदेब में नेविगेशन को खतरा
Saudi Pakistan Mecca Pact
हूतियों से मार खा रहा सऊदी, 'मक्का पैक्ट' वाले पाकिस्तान ने दे दी गोली

सऊदी की अपील और ट्रंप का बदलता फैसला

रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले करीब दो हफ्तों से ट्रंप के सामने यह सवाल था कि क्या अमेरिका को हूतियों के खिलाफ सऊदी अरब के साथ सैन्य कार्रवाई में शामिल होना चाहिए. MBS ने गुरुवार को ट्रंप को फोन किया और हूतियों के तेजी से बढ़ते हमलों को रोकने के लिए अमेरिकी मदद मांगी. इसके बाद ट्रंप ने पेंटागन को हमले की तैयारी करने को कहा.

Advertisement

हालांकि, ट्रंप के करीबी लोगों में इस कार्रवाई को लेकर सहमति नहीं थी. एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के मुताबिक, राष्ट्रपति के आंतरिक सर्कल के ज्यादातर लोग सऊदी अरब की लड़ाई में सीधे शामिल होने को लेकर या तो काफी आशंकित थे या इसके खिलाफ थे. ट्रंप के सामने ईरान के साथ चल रही जंग के बीच यमन में एक और मोर्चा खोलने का जोखिम भी था.

हूती को लेकर क्यों कन्फ्यूज हो रहे राष्ट्रपति ट्रंप?

फॉक्स न्यूज से फोन पर बातचीत में रविवार सुबह ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बड़ी जंग को लेकर वह अभी फैसला लेने की स्थिति में हैं. हूतियों को लेकर उन्होंने कहा कि अमेरिका लगातार उनके संपर्क में है और हूतियों ने अब तक अमेरिकी जहाजों के खिलाफ लड़ाई नहीं करने पर सहमति जताई है.

यही बात ट्रंप के सामने बड़ी दुविधा बन गई है. हूतियों ने अमेरिकी जहाजों को निशाना नहीं बनाया है, लेकिन सऊदी अरब पर उनके हमले लगातार बढ़े हैं. ऐसे में अमेरिका पर अपने सहयोगी सऊदी अरब की मदद का दबाव है. वहीं, अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के एक वर्ग का मानना है कि ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को सऊदी अरब के सहयोग की जरूरत है.

होर्मुज में अमेरिका का सऊदी ने नहीं दिया साथ

Advertisement

सऊदी अरब भी अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर चुका है. रिपोर्ट के मुताबिक, मई में रियाद ने अमेरिकी सेना को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कमर्शियल तेल टैंकरों को सुरक्षा देने की योजना में सहयोग नहीं किया था. सऊदी ने अमेरिकी विमानों को अपने एयरस्पेस और अमेरिकी सेना को अपने एयरबेस के इस्तेमाल की इजाजत नहीं दी थी.

यह भी पढ़ें: सऊदी के रियाद में हूतियों का बड़ा हमला, कई ठिकानों पर मिसाइल-ड्रोन से अटैक

हूती 2014 से यमन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसे सऊदी अरब का समर्थन हासिल है. 2022 में संघर्ष धीमा पड़ा था, लेकिन इस गर्मी में हूतियों ने फिर हमले तेज कर दिए. उन्होंने लाल सागर में सऊदी शिपिंग पर नाकेबंदी का ऐलान किया और सऊदी जहाजों को निशाना बनाया.

हूतियों के बाब अल-मंदब स्ट्रेट के पास अहम इलाकों पर कब्जे ने भी चिंता बढ़ा दी है. यह लाल सागर का एक अहम समुद्री रास्ता है. ऐसे में पहले से ईरान के साथ जंग और होर्मुज स्ट्रेट में तनाव के बीच हूतियों के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई पूरे क्षेत्र में एक नया मोर्चा खोल सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ऑस्ट्रेलिया में पिज्जा डिलीवरी करता था भारतीय, अब 3 रेस्टोरेंट और बीएमडब्ल्यू का मालिक |
    टारगेट सेट, जेट तैयार... MBS के फोन के बाद पर तैयारी तो थी लेकिन हूती पर बदल गया ट्रंप का स्टैंड |
    मेरठ से सहारनपुर तक नितिन नवीन का दौरा, चुनावी तैयारियों पर नजर |
    आगरा: UGC के खिलाफ सड़कों पर उतरे सवर्ण समाज के हजारों लोग, पुलिस ने JCB- हाइड्रा लगाकर रास्ता किया ब्लॉक; यमुना एक्सप्रेस-वे पर हंगामा |
    'मैं आज भगवान को माफ करती हूं...' पहलगाम में पति को खोने वाली ऐशान्या का Birthday पर छलका दर्द |
    बाबा बागेश्वर धाम से मिलीं अनुप्रिया नागर, ब्राह्मणों संग देखी 'हनुमान अंश', आश्रम में की गौसेवा |
    जाफराबादी... इसे क्यों कहते हैं फायदे वाली भैंस, जो देती है बाल्टी भर-भरकर दूध |
    लगातार 5 दिन तक बंद रहेगा SBI, बैंक ने कहा- तुरंत निपटा लें जरूरी लेनदेन |
    हुमायूं कबीर अब बेटे के लिए नहीं करेंगे प्रचार, बंगाल उपचुनाव में एक और ट्विस्ट |
    Hindu Dharam: कौन हैं भगवान कल्कि और कब होगा उनका प्राकट्य? जानें कलयुग के अंत से जुड़ा रहस्य
    Advertisement