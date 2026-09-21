Asian Games: भारत ने पाकिस्तान का किया सूपड़ा साफ, 3-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में ली एंट्री, मैच के बाद हैंडशेक भी हुआ

आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला टेबल टेनिस टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ एकतरफा जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. सोमवार (21 सितंबर) को ग्रुप-F के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दी और तीनों मैच सीधे गेम में अपने नाम किए. इस जीत के साथ भारतीय टीम ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली.

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भारत के लिए मुकाबले की शुरुआत सुथीर्था मुखर्जी ने की. उन्होंने अलीना खान के खिलाफ आक्रामक खेल दिखाते हुए 11-3, 11-3, 11-4 से आसान जीत दर्ज की. इससे भारत ने मुकाबले में 1-0 की बढ़त बना ली. दूसरे मैच में सिंड्रेला दास और कलसूम खान आमने-सामने थीं. सिंड्रेला ने शुरुआत से ही दबाव बनाए रखा और 11-6, 11-7, 11-5 से मुकाबला जीतकर भारत को 2-0 की मजबूत बढ़त दिला दी.

अब भारत को सिर्फ एक जीत की जरूरत थी और तीसरे मुकाबले में श्रीजा अकुला ने यह काम पूरा कर दिया. उन्होंने फातिमा खान को 11-4, 11-4, 11-5 से हराकर भारत की 3-0 से जीत पक्की कर दी.

सिंगापुर-इंडोनेशिया भी हुए पस्त

भारत की महिला टेबल टेनिस टीम ने अपने एशियन गेम्स अभियान की शुरुआत इंडोनेशिया के खिलाफ 3-0 की जीत से की थी. फिर सिंगापुर के मुकाबले में भारतीय टीम को कड़ी चुनौती मिली थी और एक समय वह 1-2 से पिछड़ रही थी. इसके बाद श्रीजा अकुला और यशस्विनी घोरपड़े ने दबाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दो मुकाबले जीते और भारत को 3-2 से जीत दिलाई.

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पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया ने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी परखा. सुथीर्था मुखर्जी और सिंड्रेला दास को मौका दिया गया, जबकि दीया चिताले और यशस्विनी घोरपड़े इस मुकाबले में नहीं खेलीं. दोनों खिलाड़ियों ने मौके का पूरा फायदा उठाया और भारत की क्लीन स्वीप वाली जीत में अहम योगदान दिया.

भारत-पाकिस्तान के बीच इस मुकाबले में हैंडशेक को लेकर भी कोई विवाद देखने को नहीं मिला. सुतीर्था मुखर्जी, सिंड्रेला दास और श्रीजा अकुला ने अपने-अपने मैच जीतने के बाद विपक्षी खिलाड़ी से हाथ मिलाए. भारत की नजर अब क्वार्टर फाइनल में जीत दर्ज कर पदक की ओर एक और कदम बढ़ाने पर होगी.

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