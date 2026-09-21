लो फ्लाइंग जेट, तड़के 4 बजे एयरस्ट्राइक... पाकिस्तान का बम तो गिरा लेकिन खाली घर पर!

अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांतों पक्तिका और कुनार में पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों द्वारा हवाई हमलों किए हैं. स्थानीय समय के अनुसार ये हमले करीब सुबह 3 से 4 बजे के बीच हुए. प्रारंभिक रिपोर्ट्स के मुताबिक कुनार प्रांत में तीन लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. पक्तिका प्रांत के बर्मल जिले में दो हमले हुए, जिनमें एक खाली घर और एक पुरानी दुकान को निशाना बनाया गया. इन हमलों में कोई हताहत होने की खबर नहीं है.

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यह घटना दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को दिखाती है. सीमा पार इस तरह के हवाई हमले अफगानिस्तान-पाकिस्तान संबंधों में बार-बार सामने आते रहे हैं. पाकिस्तान अक्सर दावा करता है कि वह अफगान क्षेत्र में छिपे आतंकी ठिकानों को निशाना बना रहा है, जबकि अफगान पक्ष इन्हें नागरिक क्षेत्रों पर हमला बताता है. स्थानीय अधिकारियों और मीडिया के अनुसार हमले रात के समय हुए जब लोग घरों में सो रहे थे. इससे तबाही का असर और भी गंभीर हो जाता है.

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कुनार और पक्तिका में क्या हुआ?

टोलो न्यूज की प्रारंभिक रिपोर्ट्स के अनुसार कुनार प्रांत में तीन लोग मारे गए और कई घायल हुए. स्थानीय सूचना एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख ने भी इन हमलों की पुष्टि की है. पक्तिका के बर्मल जिले में दो अलग-अलग हमले रिपोर्ट किए गए. एक खाली मकान और एक पुरानी दुकान पर बम गिरे.

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इन जगहों पर कोई हताहत नहीं होने की बात कही जा रही है. इसकी पुष्टि बाकी है, लेकिन स्थानीय स्रोतों से मिल रही जानकारी से साफ है कि हमले कम ऊंचाई पर उड़ रहे विमानों से किए गए. ये हमले दोनों देशों के बीच सुरक्षा संबंधी मतभेदों का नतीजा माने जा रहे हैं.

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पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान पर आरोप लगाता रहा है कि उसकी धरती से पाकिस्तान विरोधी समूहों को पनाह मिल रही है. अफगान पक्ष इन आरोपों को खारिज करता है और ऐसे हमलों को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताता है. इस घटना से क्षेत्रीय सुरक्षा पर और दबाव बढ़ने की आशंका है.

इस्तेमाल किए गए विमान और हथियारों की जानकारी

पाकिस्तान ने इस हमले में कौन से विशिष्ट लड़ाकू विमान या हथियार इस्तेमाल किए, ये खुलासा नहीं हुआ है. रिपोर्ट्स में केवल पाकिस्तानी फाइटर जेट्स या कम ऊंचाई पर उड़ रहे विमानों का जिक्र है.

पाकिस्तान वायुसेना के पास आमतौर पर जेएफ-17 थंडर, एफ-16 और जे-10 जैसे विमान उपलब्ध हैं, लेकिन इस विशेष घटना के लिए आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है. हथियारों के बारे में भी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे सीमा पार हमलों में अक्सर सटीक बम या मिसाइलों का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस मामले में ठोस सबूत अभी उपलब्ध नहीं हैं.

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क्षेत्रीय प्रभाव और आगे की चुनौतियां

इस तरह की घटनाएं दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा सकती हैं. सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले आम नागरिक सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं. कुनार और पक्तिका जैसे प्रांत पहले से ही सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. आगे की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों देश इस घटना को कैसे संभालते हैं और क्या कोई आधिकारिक बयान जारी होता है.

अभी तक की जानकारी प्रारंभिक है. जैसे-जैसे और रिपोर्ट्स आएंगी, हताहतों की संख्या और नुकसान का आकलन और स्पष्ट हो सकेगा. दोनों देशों के बीच स्थाई समाधान के लिए बातचीत और विश्वास बहाली जरूरी है, वरना ऐसी घटनाएं दोहराई जा सकती हैं.

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