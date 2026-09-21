राजस्थान LIVE: 273 निकायों में आज चुने जाएंगे मेयर-सभापति, अजमेर में 11 निर्दलीय पार्षदों पर टिकीं नजरें

राजस्थान निकाय चुनाव के तहत आज 273 निकायों में मेयर, सभापति और अध्यक्ष पद के चुनाव होंगे. उदयपुर, बीकानेर, अलवर, पाली और अजमेर नगर निगम के मेयर पद के साथ 41 नगर परिषदों में सभापति और 262 नगर पालिकाओं में चेयरमैन चुने जाएंगे. मतदान सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा और इसके तुरंत बाद मतगणना की जाएगी.
32 निकायों में निर्विरोध चुनाव हो चुके हैं, जिनमें 30 में बीजेपी और दो में कांग्रेस काबिज हुई है. जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम के चुनाव 25 सितंबर को होंगे. इन तीनों नगर निगमों में बीजेपी के पास बहुमत है.
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राजस्थान में आज शहरों की सरकार का फैसला
पांच नगर निगमों का गणित
सियासी तस्वीर
जयपुर-जोधपुर-कोटा का चुनाव बाद में
- नगरीय निकायों के उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन 22 सितंबर को होगा. इसके लिए बैठक सुबह 10 बजे होगी, नामांकन पत्र सुबह 11 बजे तक, उनकी संवीक्षा 11.30 बजे से और अभ्यर्थिता वापसी दोपहर 2 बजे तक होगी.
- मतदान आवश्यक होने पर दोपहर 2.30 बजे से शाम 5 बजे तक कराया जाएगा और इसके तुरंत बाद मतगणना होगी.
अजमेर नगर निगम चुनाव 2026 के तहत मेयर पद के लिए आज मतदान होगा. सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा.
भाजपा और कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर है. भाजपा के पार्षद पुष्कर से मतदान करने आएंगे, वहीं कांग्रेस के पार्षद जयपुर से आएंगे.
निर्दलीय 11 पार्षद तय करेंगे कि किसकी जीत होगी. नगर निगम की नई बिल्डिंग में मतदान होगा. मतदान के तुरंत बाद मतगणना होगी.
बीकानेर नगर निगम चुनाव
जोधपुर में बाड़ेबंदी में मौजूद बीजेपी पार्षद अब बीकानेर के लिए रवाना हो गए हैं.
बीजेपी खेमे से बस रवाना होने का वीडियो सामने आया है. वीडियो में विधायक जेठानंद व्यास जयकारे लगाते हुए पार्षदों को रवाना करते नजर आए. बस में बीजेपी के तमाम पार्षद मौजूद बताए जा रहे हैं.रवाना होने के दौरान बीजेपी खेमे में उत्साह दिखा और कई तस्वीरें सामने आई हैं.
आज बीकानेर नगर निगम में महापौर पद के लिए मतदान होगा. कांग्रेस और बीजेपी दोनों खेमों की नजरें अब मेयर की कुर्सी पर हैं. मतदान के बाद पूरी तस्वीर साफ होगी.
रात में हुई सुनवाई
राजस्थान में बीकानेर और हनुमानगढ़ में जीते हुए पार्षदों की गिरफ्तारी पर सुनवाई के लिए राज्य के इतिहास में पहली बार हाईकोर्ट ने रात 12 बजे कोर्ट गठित किया और रात दो बजे तक सुनवाई के बाद गिरफ्तारी पर रोक लगी. इससे पहले रविवार को दिन में छुट्टी के दिन भी हाईकोर्ट को नागौर और श्री गंगानगर के पार्षदों की गिरफ्तारी पर सुनवाई के लिए कोर्ट गठित करना पड़ी और दोनों जगहों पर पार्षदों की गिरफ्तारी रोक लगी.
बीकानेर में रविवार देर रात करीब 12 बजे राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के गेट खुले. बीकानेर मेयर चुनाव से जुड़ी याचिका पर विशेष सुनवाई हुई. बीकानेर नगर निगम के वार्ड-18 से नव निर्वाचित पार्षद मकसूद अहमद की याचिका पर सुनवाई हुई. मकसूद अहमद को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली. हाईकोर्ट में जस्टिस सुनील बेनीवाल की एकलपीठ ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई. करीब दो माह पुरानी FIR से जुड़े मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई.
नोटिस जारी हुआ था
मकसूद अहमद को 15 सितंबर को कोटगेट थाने से गवाह के रूप में नोटिस जारी हुआ था. गिरफ्तारी की आशंका के चलते रविवार देर शाम हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई. आज सोमवार को बीकानेर मेयर पद के लिए चुनाव होना है. याचिका की तात्कालिकता को देखते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में विशेष सुनवाई हुई. अधिवक्ता कौशल गौतम के माध्यम से याचिका दाखिल हुई. वरिष्ठ अधिवक्ता सचिन आचार्य ने राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में पैरवी की. जोधपुर हाईकोर्ट में कल रात को सुनवाई हुई. मकसूद अहमद पर सरकारी डिस्पेंसरी में सरकारी काम में बाधा की शिकायत और डॉक्टर से अभद्रता की शिकायत पर कोटगेट में 2 माह पूर्व शिकायत हुई थी.