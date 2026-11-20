SCO की बैठक में शामिल होने के लिए भारत आए पाकिस्तानी मंत्री मुसादिक मलिक को ताजमहल जाने की इजाजत नहीं मिली है. वहीं, उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का 91 साल की उम्र में निधन हो गया. इन खबरों के अलावा, राजस्थान में जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस ने स्पष्ट बढ़त हासिल करते हुए भाजपा को पीछे छोड़ दिया है. पढ़ें शुक्रवार शाम की बड़ी खबरें

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भारत आए पाक मंत्री मुसादिक मलिक को ताजमहल जाने की इजाजत नहीं, सिर्फ SCO मीटिंग में होगें शामिल

पाकिस्तान के मंत्री मुसादिक मलिक SCO की बैठक में शामिल होने के लिए भारत आए हैं. लेकिन उनका यह दौरा सिर्फ बैठक तक ही सीमित रहेगा. दरअसल, खबरें थी कि वे ताजमहल और हजरत निजामुद्दीन जाने चाहते थे. लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली है. आजतक के अनुसार, बताया जा रहा है कि उनका वीजा सिर्फ SCO बैठक के लिए है.

गगनयान मिशन में फिर होगी देरी, फरवरी 2027 से पहले उड़ान मुश्किल

भारत के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान में एक बार फिर देरी होने की संभावना है. इसरो का पहला मानवरहित मिशन अब फरवरी 2027 से पहले लॉन्च होना मुश्किल माना जा रहा है. पहले इसे दिसंबर 2026 में लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन तकनीकी जांच, अतिरिक्त सिमुलेशन और सिस्टम के परीक्षणों के चलते इसकी तारीख आगे बढ़ सकती है.

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CM योगी की मां सावित्री देवी का निधन, उत्तराखंड के लिए रवाना मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी का 91 साल की उम्र में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में निधन हो गया. वह उम्र से जुड़ी बीमारियों से परेशान थीं. उन्होंने यमकेश्वर ब्लॉक के पंचूर गांव में अंतिम सांस ली. CM योगी अपनी मां सावित्री देवी के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने उत्तराखंड स्थित अपने पैतृक गांव जाएंगे.

डेढ़ साल तक दर्द से जूझते रहे आकाश दीप, गौतम गंभीर के सपोर्ट को याद कर हुए भावुक, बताया कैसे पूछते थे हाल

भारतीय टीम के तेज गेंदबाज आकाश दीप ने करीब डेढ़ साल तक क्रिकेट से दूर रहने के बाद टेस्ट टीम में शानदार वापसी की है. न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में खेले जा रहे पहले टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 53 रन देकर 3 विकेट झटके. इस वापसी के बाद आकाश ने बताया कि पीठ की चोट से उबरने के दौरान कोच गौतम गंभीर लगातार उनकी सेहत का अपडेट लेते थे.

राजस्थान पंचायत चुनाव में BJP की करारी हार, वसुंधरा-भजनलाल के इलाके में भी कांग्रेस की लहर

राजस्थान पंचायत चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में बीजेपी का जिला परिषद चुनाव में सफाया हो गया है. जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस ने स्पष्ट बढ़त हासिल करते हुए भाजपा को पीछे छोड़ दिया है. भरतपुर जिला परिषद की कुल 31 सीटों में से कांग्रेस ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की है.

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पुतिन की चेतावनी के बाद कीव पर रूस का बड़ा हमला, मिसाइल-ड्रोन अटैक में तीन की मौत

यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने रातभर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया. इस हमले में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि नौ लोग घायल हुए हैं. हमले में कई इमारतों, पुलों और परिवहन से जुड़े ढांचे को नुकसान पहुंचा है. यह हमला रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उस चेतावनी के कुछ घंटे बाद हुआ, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के हमलों का जवाब देने की बात कही थी.

IPL 2027: मुंबई इंड‍ियंस से पंजाब में आए हार्दिक पंड्या, कोच पोंटिंग को कितनी उम्मीद, खुद बताया

मुंबई इंडियंस से ट्रेड होकर आए हार्दिक पंड्या को लेकर पंजाब के हेड कोच रिकी पोंटिंग काफी उत्साहित हैं. उनका मानना है कि हार्दिक के आने से टीम का संतुलन बेहतर हुआ है और अब उसके पास हर विभाग में विकल्प मौजूद हैं. हार्दिक पंड्या को पंजाब ने तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के बदले ट्रेड किया है.

रेलवे ने बदले ट्रेन टिकट बुकिंग के नियम, अब एक साथ बुक होंगी ढेरों सीटें!

दक्षिण पश्चिम रेलवे ने बल्क और ग्रुप टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है. नए नियम के तहत अब ग्रुप रिजर्वेशन में बुक होने वाली बर्थ की संख्या पर कोई तय लिमिट नहीं होगी. इस फैसले से शादी-ब्याह में जाने वाले परिवारों, बारात, स्कूल-कॉलेज के स्टूडेंट्स, तीर्थयात्रियों और स्पोर्ट्स टीम को राहत मिल सकती है.

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Samantha Ruth Prabhu Welcomes Baby Boy: 39 की उम्र में मां बनीं समांथा रुथ प्रभु, बेटे को दिया जन्म, दिखाई पहली झलक

साउथ सिनेमा और द फैमिली मैन की एक्ट्रेस समांथा रुथ प्रभु ने बेटे को जन्म दिया है. समांथा रुथ प्रभु ने सोशल मीडिया पर एक प्यारी सी तस्वीर पोस्ट की, जिसमें वह और उनके पति राज निदिमोरू अपने नवजात बच्चे की उंगलियों को पकड़े नजर आ रहे है. उन्होंने अपने बेटे का नाम देव निदिमोरू बताया है.

पाकिस्तानी टीम का खत्म हुआ इंतजार! 2 साल बाद जीती टेस्ट सीरीज, श्रीलंका को किया पस्त

पाकिस्तान ने दो टेस्ट मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले मेहमान श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया है. रावलपिंडी में खेले गए इस मुकाबले में मेजबान टीम ने 90 रनों का लक्ष्य 13 ओवर में हासिल कर लिया. इसके साथ ही पाकिस्तानी टीम ने दो मैचों की सीरीज 1-0 से जीत ली. श्रीलंकाई टीम की विदेशी धरती पर ये लगातार चौथी टेस्ट सीरीज हार है.

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