भारतीय टीम के तेज गेंदबाज आकाश दीप ने करीब डेढ़ साल तक क्रिकेट से दूर रहने के बाद टेस्ट टीम में शानदार वापसी की है. न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन में खेले जा रहे पहले टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 53 रन देकर 3 विकेट झटके. इस वापसी के बाद आकाश ने अपने मुश्किल दौर को याद किया. उन्होंने बताया कि पीठ की चोट से उबरने के दौरान हेड कोच गौतम गंभीर लगातार उनकी सेहत का अपडेट लेते थे. गंभीर का यह सपोर्ट उनके लिए काफी मायने रखता था.

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आकाश दीप अगस्त 2025 से क्रिकेट के मैदान से दूर थे. उनकी पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया था, जिसके चलते उन्हें लंबा रिहैबिलिटेशन करना पड़ा. इस दौरान उन्होंने बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में अपनी फिटनेस पर काम किया.

'गंभीर सर पूछते थे- कैसा चल रहा है?'

आकाश दीप ने शुक्रवार को दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद कहा- गंभीर सर उस दौरान लगातार मेरा हाल लेते थे. वह अपडेट मांगते थे और पूछते थे कि कैसा चल रहा है?

उन्होंने बताया कि रिहैबिलिटेशन के दौरान उनका ध्यान सिर्फ फिटनेस हासिल करने पर नहीं था, बल्कि गेंदबाजी में सुधार करने और खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने पर भी था. आकाश के मुताबिक, इस दौरान उन्होंने अपनी गेंदबाजी के उन पहलुओं पर काम किया, जिनमें सुधार की जरूरत थी.

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आकाश ने कहा कि करीब डेढ़ साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में लौटने के बावजूद उन्हें ऐसा नहीं लगा कि वह इतने लंबे समय बाद खेल रहे हैं. इंडिया ए के लिए किए गए प्रदर्शन से भी उनका आत्मविश्वास बढ़ा था. उन्होंने कहा कि इंडिया ए के लिए अपनी गेंदबाजी से वह खुश थे.

🗣️ 𝙂𝙖𝙪𝙩𝙖𝙢 𝙂𝙖𝙢𝙗𝙝𝙞𝙧 𝙠𝙚𝙥𝙩 𝙘𝙝𝙚𝙘𝙠𝙞𝙣𝙜 𝙤𝙣 𝙢𝙚 𝙖𝙣𝙙 𝙗𝙖𝙘𝙠𝙚𝙙 𝙢𝙚 𝙩𝙝𝙧𝙤𝙪𝙜𝙝 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙥𝙝𝙖𝙨𝙚 🎥 #TeamIndia pacer Akash Deep on what kept him going during his comeback from injury 🙌 #NZvIND https://t.co/SsO60hRjq3 — BCCI (@BCCI) November 20, 2026

फिलिप्स को बोल्ड करने वाली गेंद का भी बताया राज

न्यूजीलैंड की पहली पारी में आकाश दीप ने तीन विकेट हासिल किए. इनमें ग्लेन फिलिप्स का विकेट खास रहा. आकाश क्रीज के काफी बाहर से आए और गेंद को फ्लोट कराया. पिच पर टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी बाहर निकली और फिलिप्स के ऑफ स्टंप की बेल उड़ा ले गई.

आकाश ने इस गेंद को मैज‍िकल बॉल मानने से इनकार किया. उन्होंने कहा, 'यह कोई मैज‍िकल बॉल नहीं थी. मैं लगातार एक खास एरिया में गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहा था. उस गेंद पर मैंने थोड़ा ज्यादा प्रयास किया और वैसा नतीजा मिला, जैसा चाहता था.'

नई गेंद से गेंदबाजों को मिली मदद

आकाश दीप ने पिच और गेंद की स्थिति को भी अहम बताया. उनके मुताबिक, पहले दिन के आखिरी दो सेशनल में गेंद पुरानी हो गई थी, जबकि दूसरे दिन नई गेंद मिलने से भारतीय गेंदबाजों को फिर से ऊर्जा मिली.

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उन्होंने कहा कि गेंदबाजों की पहली कोशिश रन रोकने की होनी चाहिए और इसके बाद तय प्लान के मुताबिक गेंदबाजी करनी चाहिए. बल्लेबाजी के लिए बेहतर होती पिच पर गेंदबाजों को धैर्य रखना और लगातार सही एरिया में गेंद डालना जरूरी है.

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भारतीय बल्लेबाजों के आक्रामक रुख की भी आकाश ने तारीफ की. केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने तेज गति से रन बनाए. आकाश ने कहा कि टीम का तेजी से रन बनाना सकारात्मक संकेत है. जब बल्लेबाज इस अंदाज में आक्रमण करते हैं तो विपक्षी टीम के गेंदबाज दबाव में आ जाते हैं.





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