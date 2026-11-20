विश्व धरोहर सप्ताह की शुरुआत के पहले ही दिन आगरा स्थित ताजमहल की सुरक्षा और नियमों के पालन पर सवाल खड़े हो गए. बीते दिन ताजमहल परिसर के अंदर राजनीतिक और धार्मिक नारेबाजी का 34 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. वीडियो में भाजपा ब्रज क्षेत्र पिछड़ा मोर्चा के सोशल मीडिया प्रभारी राजेश राठौर ताजमहल को 'तेजोमहल' बताते हुए राजनीतिक और धार्मिक नारे लगाते नजर आ रहे हैं. वह 'राधे-राधे कमल खिला दे' का नारा लगाने के साथ अंत में 'जय श्रीराम' का उद्घोष भी करते हैं.

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बताया जा रहा है कि आगरा के ताजगंज निवासी राजेश राठौर ने यह वीडियो अपने फेसबुक अकाउंट पर साझा किया था. पुलिस के सक्रिय होने के बाद उन्होंने पोस्ट को हटा दिया. वीडियो में वह ब्रज क्षेत्र की भूमि का जिक्र करते हुए मतदाताओं को संबोधित करते दिखाई दे रहे हैं.

गौरतलब है कि विश्व धरोहर सप्ताह के पहले दिन ताजमहल में पर्यटकों का प्रवेश निशुल्क था. इस वजह से स्मारक परिसर में बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद थे. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ताजमहल परिसर में किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि, प्रचार और नारेबाजी प्रतिबंधित है. ऐसे में स्मारक के भीतर इस तरह की गतिविधि का वीडियो सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.

विवाद बढ़ने के बाद राजेश राठौर ने सफाई देते हुए कहा कि उनसे गलती से ऐसा हो गया. उन्हें इस संबंध में जानकारी नहीं थी. उन्होंने ताज सुरक्षा पुलिस को भी अपनी बात बता दी है और फेसबुक से वीडियो हटा दिया है.

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मामले को गंभीरता से लेते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने पर्यटन थाने में शिकायत दी है. अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. स्मिता कुमार के मुताबिक, मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस को शिकायत दी गई है. उन्होंने इस कृत्य को जानबूझकर किया गया बताया है.

ASI की ओर से दी गई तहरीर में कहा गया है कि ताजमहल घूमने आए एक भारतीय पर्यटक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. इसमें संबंधित व्यक्ति विश्व धरोहर स्मारक ताजमहल को 'तेजोमहल' संबोधित करते हुए धार्मिक और राजनीतिक नारे लगाता दिखाई दे रहा है. तहरीर में कहा गया है कि ताजमहल केंद्रीय संरक्षित और विश्व धरोहर स्मारक है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में भारतीय और विदेशी पर्यटक आते हैं. परिसर में इस तरह की गतिविधियां स्मारक की गरिमा, मर्यादा और शांतिपूर्ण वातावरण के अनुकूल नहीं हैं.

ASI ने पुलिस से वायरल वीडियो की जांच कर संबंधित व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित करने और नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. वहीं, एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर ने बताया कि मामला ताजमहल परिसर के अंदर का है. ASI और CISF की शिकायत के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.



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